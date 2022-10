Jevhen Maloletka: Proti dezinformacím je třeba bojovat ověřenými informacemi

14. 10. 2022 / Ivan Větvička

Foto: Jevhen Maloletka před fotografií, na níž zachytil obránce Mariupolu, kteří spolu s dobrovolníky odnášejí zraněnou těhotnou ženu z porodnice zničené 9. 3. 2022 ruským ostřelováním během obléhání města. Matka záhy potratila a zemřela. Snímek je součástí výstavy Obležení Mariupolu – poslední novináři v okupovaném městě, jejíž vernisáží bylo zahájeno zasedání mezinárodní poroty 28. ročníku soutěže Czech Press Photo.



(foto Ivan Větvička, Czech Photo Centre, Praha 12. 10. 2022)

Jevhen Maloletka je ukrajinský fotograf a novinář, který spolu s kolegou Mstyslavem Černovem pracuje pro agenturu The Associated Press. Od 24. 2. do 15. 3. 2022 působili v Mariupolu. Na rozdíl od ostatních novinářů s mezinárodními konexemi město neopustili ve chvíli, kdy Rusové dokončovali obklíčení přístavu. Ukrajinští vojáci je vyvedli z nemocnice, kde do poslední chvíle dokumentovali následky bojů, teprve ve chvíli, kdy kolem areálu projížděly ruské tanky.

Reportáže Jevhena Maloletky a Mstyslava Černova jednoznačně vyvrátily tvrzení Putinovy propagandy, že ruská armáda při obléhání města neútočí na civilní cíle. Ikonickou se stala zejména fotografie smrtelně zraněné těhotné ženy, kterou skupina mužů přenáší v areálu rozstřílené mariupolské porodnice.







Nejenom tento snímek, ale celkem 50 fotografií od uvedených autorů bude od 16. 10. do 4. 12. 2022 k vidění v Českém fotocentru (Czech Photo Centre) v Praze. Vernisáž proběhla 12. 10. a zúčastnil se jí i Jevhen Maloletka. Těžko bychom hledali reportéra s intenzivnějšími zkušenostmi z bojů na Ukrajině. Zeptal jsem se ho, co by měl Západ udělat, aby toto utrpení skončilo. Zde je jeho odpověď:







„Já nejsem z NATO ani z Evropské unie. Jsem Ukrajinec. Nejsem politik, ale novinář. Moje práce je informovat o tom, co se děje na Ukrajině, nikoli přinášet řešení. Poskytováním ověřených informací bojujeme s dezinformacemi, neboť válka neprobíhá jenom na frontě, ale také v médiích.“







Málokdo z profesionálů, kteří referují o válce na Ukrajině, se takto striktně drží „svého kopyta“. O to větší respekt si Maloletkova práce zaslouží. Žel, dostat fotografii do nabídky mezinárodní agentury v současné době nestačí, neboť podstatná část populace renomované zdroje ignoruje. Tito lidé rovněž nebudou cítit potřebu hledat výstavní síň v Praze mimo centrum, v Seydlerově ulici na sídlišti v Nových Butovicích. Výstava měla být instalována na panelech na Václavském náměstí a fotografie umírající těhotné ženy by měla viset na fasádě Národního muzea, aby si ji na demonstracích mohli dobře prohlédnout i „národovci“, kteří chtějí vystoupit ze Severoatlantické aliance a škemrat u Putina o plyn.





