Chce Biden potrestat Saúdy? Urychlená jaderná dohoda s Íránem a green new deal to zařídí

13. 10. 2022

čas čtení 3 minuty

Bidenův Bílý dům je podle agentury Reuters rozladěn Saúdskou Arábií kvůli nedávnému rozhodnutí OPEC+ snížit produkci 21 zemí sdružených v tomto bloku o dva miliony barelů denně. Prezident Biden v úterním rozhovoru pro Jakea Tappera ze CNN řekl, že "to bude mít důsledky" pro vztahy Saúdské Arábie s USA, píše Juan Cole.

Naštvaný je i senátor Bob Menendez (D-NJ), který prohlásil, že pozastaví prodej zbraní Saúdské Arábii. Snížení cen OPEC+ zaručuje vyšší ceny benzínu v polovině volebního období, což škodí demokratům. Pomáhá také Rusku, členu OPEC+, realizovat větší zisk z každého barelu ropy, který se mu podaří prodat navzdory sankcím USA a Evropské unie, a pomáhá tak financovat válku proti Ukrajině.



Ačkoli by nebylo tak špatné, kdyby do ropných států Perského zálivu proudilo méně špičkových zbraní, Menendezovo řešení problému není příliš uspokojivé. Saúdská Arábie má devizové rezervy plus státní investiční fond, které dohromady činí 1,1 bilionu dolarů, a to kromě pravidelných ročních příjmů z ropy. Pokud tedy Rijád chce luxusní zbraně, může si je koupit od Francie, Velké Británie nebo Ruska, když je jim USA neprodají.



Způsob, jak Saúdům ubrat plyn, má dvojí podobu. Za prvé je třeba vyvinout plný tlak na obnovení dohody o íránském jaderném programu z roku 2015. Vzhledem k současným domácím problémům, které částečně pramení z obchodní a finanční blokády Íránu ze strany USA, má vláda v Teheránu důvod být pružnější. Pokud se demokratům bude v polovině volebního období dařit, bude to platit i pro Bidena. Vzetí Íránu na milost by v krátké době přineslo na trh další dva miliony barelů denně.



Další možností je ještě větší elektrifikace dopravy. Ropa se používá hlavně k dopravě, a pokud se americká doprava rychle stane ekologickou, zbaví Rijád a Moskvu možnosti vydírat svět svými energetickými zdroji.



Proč se Saúdská Arábie vzepřela Bidenovi? Celosvětová těžba ropy se letos oproti loňsku zvýšila o více než čtyři miliony barelů denně na přibližně 100 milionů barelů denně. Dodatečná produkce letos v létě začala srážet ceny z maxima 120 dolarů za barel loni na jaře na dnešních 95 dolarů za barel. Před oznámením snížení ceny ještě poklesly, někde až pod 90 dolarů za barel.



Bidenova administrativa po celou dobu nereálně doufala v nárůst saúdskoarabské produkce. Analytici na začátku tohoto roku dospěli k závěru, že země produkující ropu již těží na své maximální kapacitě, včetně Saúdské Arábie, a Saúdové se to snažili Američanům říci. Washington jim však nevěřil a myslel si, že ropy je ještě dost. Nebylo tomu tak.



Na počátku 21. století Saúdská Arábie uplatňovala politiku nízkých cen, protože nechtěla vysokými cenami benzinu odstartovat revoluci elektromobilů. Ale nyní, kdy USA, Čína a EU silně podporují výrobu elektromobilů, tato hra skončila. Saúdská Arábie nyní závodí o to, aby získala co nejvíce peněz za svou ropu dříve, než bude doprava z velké části elektrifikována. Korunní princ Mohammed bin Salmán chce využít současnou hodnotu ropy k zaplacení přechodu Saúdské Arábie na neropnou ekonomiku.

Celý článek v angličtině ZDE

