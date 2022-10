Írán hlásí čtyři mrtvé při požáru ve věznici Evin, venku se shromáždili příbuzní zadržovaných osob

16. 10. 2022

Rodinní příslušníci a protestující požadují odpovědi na otázky ohledně požáru, který si podle státních médií vyžádal 61 zraněných.



Před nechvalně proslulou teheránskou věznicí Evin se v neděli shromáždili rodinní příslušníci a demonstranti poté, co v noci na neděli zachvátil část budovy požár, při němž zahynuli čtyři vězni a dalších 61 bylo zraněno.



Oficiální počet obětí zveřejnily íránské státní tiskové agentury, které uvedly, že čtyři z nich zemřeli na otravu kouřem. Deset zraněných bylo hospitalizováno.



Malé skupině rodinných příslušníků, kteří se dožadovali odpovědí na otázku, kde se nacházejí jejich věznění příbuzní, bylo nakonec umožněno vstoupit do věznice a setkat se s úředníky. Právníci, včetně významného právníka v oblasti lidských práv Mostafy Niliho, později oznámili, že vězeňkyně jsou v bezpečí, ale někteří vězni byli odvedeni.

Na začátku sobotního požáru byly slyšet hlasité výbuchy, po nichž následovala střelba, což vedlo k rozporuplným zprávám o zdroji požáru a o tom, zda se jednalo o pokus o útěk.



Do věznice v íránském hlavním městě bylo převezeno mnoho osob zatčených v rámci současné vlny pouličních protestů kvůli smrti dvaadvacetileté Kurdky Mahsy Aminiové ve vazbě.



Protesty začaly výzvami k ukončení povinného nošení hidžábu a stažení mravnostní policie z ulic, ale sociální hnutí přerostlo v širší vzpouru proti celému teokratickému režimu.



Místní média ukázala, že protesty pokračovaly i v sobotu po celém Íránu, přestože se úřady snažily tvrdit, že jsou z velké části výmyslem Západu.



Podle prvních zpráv bylo zraněno až osm vězňů a jeden byl postřelen, když vězeňská stráž zvládala požár. Proti některým vězňům byl použit slzný plyn.



Znepokojení příbuzní a přátelé se v sobotu večer sjeli do věznice, ale našli cesty zablokované policií. Jedna z uslzených žen, která události sledovala, řekla: "Je to, jako by Bůh už neexistoval, modlíme se už měsíc."



Oficiální státní tisková agentura uvedla, že teheránský guvernér Mohsen Mansouri řekl, že incident začal poté, co mezi vězni vypukla rvačka.



"Tento požár byl způsoben rvačkou mezi některými vězni v šicí dílně," řekl Mansouri. Dodal, že "dílna byla zřízena za účelem vytvoření pracovních míst" pro vězně.



S odvoláním na vysokého bezpečnostního úředníka uvedl, že "došlo ke střetům mezi vězni v jednom oddělení a vězeňským personálem". Úředník uvedl, že vězni zapálili sklad plný vězeňských uniforem, což způsobilo požár.



Uvedl, že "výtržníci" byli odděleni od ostatních vězňů, aby se konflikt deeskaloval, a to hlavně na odděleních 7 a 8. Úředníci tvrdili, že tato epizoda nemá nic společného s nedávnými nepokoji v zemi.



Dříve tisková agentura Fars, která je blízká režimu, tvrdila, že k výbuchům došlo poté, co vězni šlápli na nášlapné miny na kopci uvnitř věznice, ale tato zpráva byla později popřena.



Ve věznici, která je po desetiletí známá brutálními výslechovými technikami a používáním samovazby ke zlomení ducha zajatců, jsou drženy nejznámější íránské politické vězeňkyně, mnoho cizinců s dvojím občanstvím a také reformní politici, jako je Mostafa Tajzadeh.



V době, kdy v Íránu o víkendu pokračovaly protesty, parlament v neděli zveřejnil oficiální vyšetřování, podle něhož Aminiová pravděpodobně zemřela poté, co zkolabovala na policejní stanici v důsledku již existujícího neurologického onemocnění. Uvedlo, že neexistují žádné důkazy o fyzických úderech do jejího těla nebo mozku ze strany bezpečnostních složek. Vyšetřování však dodalo, že mravnostní policie by měla být vybavena kamerami na těle.



Vyzvalo také k vyjasnění zákona o hidžábu, protože trestní zákoník je příliš vágní. Rodina Aminiových odmítla s vyšetřováním spolupracovat s odůvodněním, že jí nebylo dovoleno jmenovat lékaře.



V Íránu panuje taková nedůvěra, že je nepravděpodobné, že by závěry zprávy utlumily protesty, které trvají již pátý týden a které si vyžádaly až 200 mrtvých, včetně dětí a bezpečnostních pracovníků.



Ministr školství Júsef Núrí byl rovněž nucen popřít, že ve městě Ardábel byl bezpečnostními silami zabit student poté, co někteří studenti odmítli zazpívat verzi státní hymny. Uvedl, že žádní studenti nebyli zatčeni. Koordinační rada odborových organizací íránských pedagogů vydala prohlášení, v němž Núrího označila za nekompetentního a represivního: "Ministr, který posílá své nevinné studenty do takzvaných reformních a vzdělávacích center, nejenže nerozumí vzdělávání, ale měl by být považován za vyšetřovatele."





Západní představitelé se nedomnívají, že protesty mají kritickou masu, která by mohla vyvolat revoluci. Americký prezident Joe Biden však v sobotu prohlásil, že je překvapen odvahou lidí, kteří v Íránu demonstrují.. Viceprezidentka Kamala Harrisová a ministr zahraničí USA Antony Blinken se na znamení zvýšené solidarity setkali s některými předními osobnostmi íránské diaspory, aby s nimi o protestech diskutovali, včetně herce a velvyslance Amnesty ve Velké Británii Nazanina Boniadiho.







