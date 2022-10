Co má být předmětem francouzských dodávek na podporu ukrajinské protivzdušné obrany?

14. 10. 2022 / Karel Dolejší

Systém konsorcia Thomson CSF Matra označovaný Crotale (chřestýš) EDIR byl coby varianta exportního systému Cactus zaveden do výzbroje francouzských ozbrojených sil počátkem 70. let. V původní verzi je schopen zasahovat cíle ve výškách do 5 000 m a do vzdálenosti 10 km. Může být použit proti nízko létajícím bojovým letounům i střelám s plochou dráhou letu, jako jsou Kalibry odpalované z ruských ponorek v Černém moři. Jeho účinnost proti íránským bezpilotním prostředkům v ruských službách bude muset být teprve otestována. Jako součást obrany proti balistickým raketám by byl původní Crotale neúčinný.



Francouzské ozbrojené síly systém používaný k obraně letišť umístily na mobilní kolové podvozky 4x4 typu P4R (velitelské vozidlo s radarem, palebné vozidlo se čtyřmi raketami R440). Nabízí se tak i možnost, že by Crotale do jisté míry postupně nahradil dosluhující mobilní systémy sovětského původu, které dosud zajišťují organickou protivzdušnou obranu ukrajinských jednotek v protiofenzívě - a pravděpodobně by byl pak obdobně spárován s německým hlavňovým systémem Gepard.

Novější verze Crotale NG byla od 90. let široce vyvážena, mj. do Finska nebo Jižní Koreje (která systém ještě dále vylepšila a modernizovala). Zda by se Paříž byla ochotna vzdát ve prospěch Ukrajiny novějších a výkonnějších verzí Crotale není v tuto chvíli jasné.

Francie teoreticky může dodat řádově desítky systémů Crotale EDIR naposledy modernizovaných v 80. letech na standard Crotale 5000 s šifrovaným komunikačním kanálem. Ukrajinské síly aktuálně proti ruskému letectvu úspěšně používají i mnohem zastaralejší systémy PVO sovětského původu.

