Západ si musí položit otázku, jak dlouho ještě bude jen sedět a přihlížet

12. 10. 2022

čas čtení 4 minuty

Ruská armáda systematicky páchá válečné zločiny – nyní také v centru Kyjiva. Je ostudné, že Západ neposkytuje adekvátní pomoc, například vhodnými systémy protivzdušné obrany. Čas politických výmluv skončil, napsal Clemens Wergin. Ruská armáda systematicky páchá válečné zločiny – nyní také v centru Kyjiva. Je ostudné, že Západ neposkytuje adekvátní pomoc, například vhodnými systémy protivzdušné obrany. Čas politických výmluv skončil,

Kyjiv a další velká ukrajinská města v pondělí zažily nejhorší raketovou palbu od prvních dnů války v únoru. Primárně mířily na civilisty a civilní cíle, takže opět představují masivní ruské porušování mezinárodního práva. Má to být odveta za ukrajinský útok na Kerčský most, který spojuje Rusko s ukrajinským Krymem.

Ruský prezident Vladimir Putin je jako malé dítě, které se vzteká, provádí raketové útoky, které nemají žádný vojenský účel a jsou určeny pouze k terorizaci obyvatelstva.

Ve stejnou dobu předává svou vizitku Sergej Surovikin, vrchní ruský velitel ukrajinské války, který byl právě dosazen. Je známý tím, že v syrské občanské válce srovnal se zemí město Aleppo. Nyní používá stejnou teroristickou taktiku proti ukrajinským městům.

Apologeti Ruska, ale i sám Putin se o víkendu pokusili navodit dojem, že ukrajinský útok na Krymský most je srovnatelný s ruskými útoky na civilní cíle na Ukrajině.

Ale to je úplně špatně. Kerčský most byl legitimním vojenským cílem – univerzity, nemocnice, dětská hřiště, mosty pro pěší nebo kritická civilní infrastruktura, jako je elektrická síť, nikoli. A konečně, Kerčský most hraje klíčovou roli v nelegální invazi na Ukrajinu, protože je hlavní trasou pro přepravu vojáků, vojenské techniky a zásob na jižní frontové linie.

Most byl navíc postaven nelegálně a bez souhlasu Ukrajiny, jejíž území zahrnuje Krym. Nic z toho se netýká cílů, na které Rusko v pondělí mířilo na Ukrajině, na některé raketami Kalibr vypuštěnými v Černém moři, které jsou prý poměrně přesné.

Jednou z nejvýraznějších asymetrií moskevské dobyvatelské války je, že ukrajinští obránci se stále cítí vázáni Ženevskými úmluvami, zatímco ruští agresoři už ani nepředstírají, že by respektovali mezinárodní právo válečné.

Putinovi propagandisté ​​už celé měsíce v ruské televizi otevřeně vyzývají k systematickým válečným zločinům na Ukrajině a ruská armáda to z velké části provádí podle libosti. Rusko se stalo teroristickým státem a západní země by jej tak měly označit.

Západ za téměř osm měsíců války stále neudělal téměř nic, co by Ukrajině pomohlo ochránit velká města a kritickou infrastrukturu před ruskými nálety. A to přesto, že ruské metody, které porušují mezinárodní právo, jsou od začátku války všem na očích.

Ukrajina nyní potřebuje skoncovat s neustálými výmluvami, a to i z německé strany. Západ musí na Ukrajinu rychle dodat moderní západní systémy protivzdušné obrany, protože každý den, kdy ukrajinská města zůstanou nedostatečně chráněna, znamená více zabitých civilistů.

Totéž platí pro válečné úsilí na východě. Čím rychleji ukrajinské jednotky získají zpět okupovaná území, tím méně ukrajinských civilistů může být svévolně zavražděno, znásilněno nebo mučeno okupanty. Protože taková je stále realita na okupovaných územích. Koneckonců nové masové hroby, mučírny a oběti znásilnění se nacházejí v každém městě osvobozeném Ukrajinci.

Není přehnané, když Ukrajinci říkají, že umírají i pro naše zájmy. Protože pokud by jejich země padla, pak partneři v NATO jako Pobaltí nebo Polsko by byli další, na koho se ruský neoimperialismus zaměří.

To nejmenší, co bychom proto měli udělat, je zkrátit ukrajinské utrpení. Musíme jim dát lepší nástroje k rychlejšímu osvobození jejich země. Patří mezi ně těžké západní zbraňové systémy jako tank Leopard 2 a rakety jako ATACMS, které jsou odpalovány z raketometů HIMARS a s dosahem 300 kilometrů pokrývají celou Ruskem ovládanou část Ukrajiny.

Je také nutné zrušit omezení na zbraně dodávané ze Západu, protože v současnosti je Ukrajinci nesmějí používat k útokům na vojenské cíle v Rusku.

Zdroj v němčině: ZDE

