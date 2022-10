Pokrytectví „taktických“ jaderných zbraní

13. 10. 2022

V době, kdy Rusko varuje před použitím všech zbraní, které má k dispozici, aby ochránilo své pozice na Ukrajině, přichází vhodná doba promluvit si o rozdílu mezi "taktickými" a "strategickými" jadernými zbraněmi. Jednoduše řečeno, žádný skutečný rozdíl neexistuje, soudí historik William Astore.

Všechny jaderné zbraně, bez ohledu na jejich velikost a výkon, jsou ničivé a potenciálně eskalují do plnohodnotné jaderné války. Pokud by Rusko použilo "taktické" jaderné zbraně, USA a NATO by pravděpodobně odpověděly stejným způsobem. I kdyby se podařilo zabránit rozsáhlé jaderné válce, následné politické rozvraty by pravděpodobně prohloubily probíhající ekonomický rozvrat a vyvolaly by vážnou globální recesi, dokonce velkou hospodářskou krizi, což by dále podpořilo růst fašismu a autoritářství.



Když vyrobíte zbraně, je tu pokušení je použít. Zbraně neexistují ve vakuu. V rámci armády jsou lidé vycvičeni k jejich používání. Spolu s plány pro nepředvídané události se vytváří doktrína. Zkrátka, nemůžeme počítat s tím, že zde zvítězí zdravý rozum, ne když si někteří lidé zřejmě myslí, že k vyslání zprávy lze použít "malou" atomovou bombu.



Naštěstí pro svět nebyly jaderné zbraně použity ve válce od Hirošimy a Nagasaki v roce 1945. Jsou však denně používány ve smyslu zastrašování jiných zemí. V současné době Rusko používá své jaderné síly ve snaze omezit pomoc USA/NATO Ukrajině a zapojení do rusko-ukrajinské války. Rusko vytyčuje jadernou červenou linii a sám pochybuji, že jde o blufování.



Od USA i Ruska je pokrytecké obviňovat se navzájem z jaderného štvaní, protože obě země mají pohotovostní plány na použití atomových zbraní. Doufejme, že je oběma zemím zřejmé, jak ničivé by bylo, kdyby došlo k jaderné výměně, byť "omezené" nebo "taktické".



I jako blufování jsou jaderné hrozby bezohledné, protože se vždy najde nějaký hlupák, který se může snažit blufovat. Doufejme, že si USA/NATO na hlupáka hrát nebude. Na světě máme dost problémů i bez toho, abychom po sobě navzájem házeli jaderné hlavice jakékoli velikosti nebo výkonu.







Celý článek v angličtině ZDE

