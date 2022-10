Zabijeme vás, pokud nepřijmete náš postoj

12. 10. 2022

Jeden z šéfů tzv. Doněcké lidové republiky Pavel Gubarev o obyvatelích Ukrajiny:

Pro nás je velmi důležité vytvořit obraz nepřítele. Ten bude založen na skutečnosti. Toto jsou Rusové, kteří jsou posedlí ďáblem. Přicházíme je přesvědčit, ne je zabít. Ale jestliže nechcete, abychom změnili váš postoj, tak vás zabijeme. Zabijeme vás tolik, kolik bude potřeba. Zabijeme milion lidí nebo pět milionů lidí. Jsme schopni vás vyhladit všechny. Dokud nepochopíte, že jste posedlí ďáblem a musíte být vyléčeni. Zelenskij je tam tím hlavním posedlým, ten je opravdu zplozenec ďábla. Je to druhý Hitler. Se svým vzteklým nacionalismem, se svou hysterickou rusofobií, s obrazem ženy podřezávající hrdlo. Jsou to všechno z hlediska křesťanského myšlení zatracení posedlí satanisté, Ze světského hlediska jsou to protisystémoví liberální konzumeristé, idioti, kteří se nedokáží orientovat v tom, co se děje.

One of the leaders of the so-called Donetsk People's Republic, Pavel Gubarev, described "an image of Russia's enemy" - the people of Ukraine



"We aren't coming to kill you but to convince you. But if you don't want to be convinced, we'll kill you"

📽️by @JuliaDavisNews pic.twitter.com/XJRFXBuRCz