Ukrajina okamžitě opravuje vybombardované ulice

12. 10. 2022

čas čtení < 1 minuta

Před invazí jsme měli ty nejhorší pracovníky veřejných služeb, nejhorší železnici, nejhorší silnice, atd. Je naším zvykem kritizovat a všechno zpochybňovat. Te jsou naši pracovníci veřejných služeb, železnice, silničáři, pro nás hrdinové!

before the full-scale invasion we used to say we have the worst utility workers, worst railways, worst roads etc... It is in our nature to criticise and always question) Now our utility workers, railways, and road workers are heroes to us! pic.twitter.com/6BQUQvrDWi