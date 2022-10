Rusko: Řeči o zázračných zbraních jsou příznakem porážky

12. 10. 2022

čas čtení 2 minuty

Mluvit o zázračných zbraních je ve většině případů "poslední berlička", kterou lidé mají, když věci nejdou tak, jak očekávali. Lidé nejprve říkají, že jejich protivníkům pomohly zázraky, a pak mluví o zázracích, které věci obrátí, píše blogger El Murid. Mluvit o zázračných zbraních je ve většině případů "poslední berlička", kterou lidé mají, když věci nejdou tak, jak očekávali. Lidé nejprve říkají, že jejich protivníkům pomohly zázraky, a pak mluví o zázracích, které věci obrátí,

Na jisté úrovni jsou takové řeči samozřejmě nesmyslem. Ale v jiném a důležitějším ohledu je to znamení, že ti, kdo se do toho pustí, jsou na straně poražených a snaží se pochopit, co se děje, než si to budou moci otevřeně přiznat.

Po řečech o tom, že turecké bezpilotní letouny přinášejí Ukrajině vítězství, následovaly řeči o tom, že Rusko bude mít brzy nějakou zázračnou zbraň, která tato vítězství zvrátí a přinese očekávané vítězství. Toto zaměření na zázračné zbraně však zatemňuje skutečnost, že dosavadní i budoucí výsledky jsou odrazem širšího vývoje.

Válka na Ukrajině je soutěží organizačních struktur, zdrojů a technologií jako celku, nikoli výsledkem nějaké magické zbraně. Ještě nedávno Rusové mluvili o zázračných zbraních, jako jsou turecké bezpilotní letouny, které údajně způsobovaly ruské porážky. Ale teď mluví o nějakém zázraku pro ruské síly.

Ta zázračná zbraň v myslích mnohých zahrnuje použití jaderných zbraní, které Rusko má a Ukrajina ne. Ale použití takových zbraní by pouze zvýšilo úroveň a sázky v konfliktu, a to Moskvě nepřinese vítězství, které očekávala, nebo si myslí, že přijde.

Ruské úřady nedokážou věci řídit na současné úrovni a nebudou to moci dělat ani na žádné nové a vyšší. Pokud nedokážete udržet kontrolu nad svým vozem v rychlosti 90 kilometrů za hodinu, pak sešlápnutí plynového pedálu a rychlejší jízda vám neposkytnou větší kontrolu, ať si myslíte cokoliv.

Ale to je problém Kremlu. Už nemůže zpomalit ani zastavit. Je tomu tak, neboť hazard je hazardem právě proto, že jde o jednosměrnou jízdenku.

Zdroj v ruštině: ZDE

0