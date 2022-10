Rusko válku "ještě ani nezačalo" - a už končí

12. 10. 2022 / Karel Dolejší

Rusko si kvůli masivním ztrátám obrněné bojové techniky na Ukrajině (v současnosti vizuálně potvrzováno zhruba -10 tanků denně) zjevně nevystačí s dlouhodobě uloženými staršími stroji. Nechává si další posílat z Běloruska - a dokonce zřejmě zrekvírovalo indické tanky odeslané do Ruska k modernizaci



Běloruské tanky natočené v Orše jsou starší verze modelu T-72, nejpravděpodobněji T-72B. Indické stroje identifikované na Ukrajině představují model T-90S Bhisma identifikovaný podle specifického dynamického pancéřování na věži a sklonu zadýmovacích granátometů.

Lidové legendy ovšem vyprávějí o tom, kolik tisíc tanků ze sovětských časů ještě Putinovi zůstává v záložních skladech, poté co jeho ozbrojené síly přišly o více jak 2 000 těchto vozidel. Pravda je, že taková vozidla opravdu existují. Avšak jen malý zlomek z nich se po létech neadekvátního skladování a rozkrádání součástek nenechavci podaří opravdu zprovoznit. A i tam, kde se to povede, často stroji zbývá jen málo projektovaných provozních hodin ("resurs") do generální opravy, kterou je třeba provést ve výrobním závodě.

Při ukrajinském protiútoku se tak stále častěji objevují ještě starší ruské tanky T-62M, které už žádná evropská armáda dávno nepoužívá. Není divu, pokud Moskva zabírá obrněnou techniku spojence a obchodního partnera. Lukašenko nemá na výběr - a Indie se už snaží přeorientovat své nákupy vojenské techniky od Ruska směrem k západním zemím, takže pokazit sprostým chováním budoucí prodeje ruských tanků Novému Dillí vlastně není možné.

Jen majitelé křišťálových koulí ovšem vědí, jak dlouho se ještě Rusku bude dařit mlít z posledního. Na rozdíl od posledních náletů na ukrajinskou civilní infrastrukturu, u nichž je zřejmé, že zhruba do týdne budou muset být ukončeny kvůli nedostatku přesné munice, je válka jako celek komplexní a nedobře předvídatelná věc.

Otázka ovšem nezní, jestli Putin svou válku prohraje. Jde jen o to, kdy - a jak až moc ostudné to pro něj bude.

