Utahaný íránský režim žije ve vydluženém čase

12. 10. 2022

Činy vzdoru proti íránskému nejvyššímu vůdci a jeho režimu, vyvolané téměř před čtrnácti dny vraždou mladé ženy zatčené "mravnostní policií" za to, že si nezakryla všechny vlasy, se rozšířily do desítek íránských měst. Označují nejděsivější hrozbu pro diktátorskou vládu ajatolláhů za mnoho let.