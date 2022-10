Skotsko je jiná země

11. 10. 2022

Nicola Sturgeonová, šéfka Skotské národní strany na výročním sjezdu své strany v Aberdeenu: V Británii máme vládu v Londýně, která nás chce vzít jinou cestou. Současná britská ministryně vnitra, když hovořila na nynějším sjezdu Konzervativní strany, řekla o žadatelích o azyl toto. A i když ji tu cituji, mám velký problém s tím vůbec pochopit, že ona opravdu vyřkla tato slova. Ale tady jsou:



"Velmi ráda bych měla titulní stranu deníku Telegraph, na níž by bylo letadlo startující s uprchlíky do Rwandy. To je můj sen. To je má posedlost."



Sjezde, můj sen je velmi odlišný. Jsem si jista, že ho sdílí tento sál i drtivá většina lidí ve Skotsku.



Můj sen je, abychom žili ve světě, kde těm, kteří utíkají před násilím a před útlakem, se projevuje slitování a je s nimi zacházeno jako s lidskými bytostmi. Ne, aby jim byly ukázány dveře a aby byli odvezeni do letadel (potlesk) jako nějaký nežádoucí náklad. (silný potlesk)



