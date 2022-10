Chudobův člověk nad dějinami

11. 10. 2022

čas čtení 4 minuty

Knihovna kardinála Berana pořádá v Praze konferenci a zve vás v pondělí 17. října 2022 od 9:30 do 16:30 hodin "CHUDOBŮV ČLOVĚK NAD DĚJINAMI" v domě U Minuty (Skautský institut), Staroměstské náměstí 1/4, přednáškový sál Minuta, 1. patro



Název konference jsme zvolili podle jednoho ze stěžejních děl autora, neměla by být však ani jen o této konkrétní knize, ani jen o Bohdanu Chudobovi (1909-1982) jako osobnosti. Jde nám o to, jak lze na základě Chudobova díla ukázat jeho porozumění člověku, zda jde skutečně o porozumění konzistentní a v čem je možné na ně navázat a rozvinout ho. A zda lze obhájit thesi, zda vše to, co si myslíme o světě, je třeba „přemyslet“, a začít je třeba u samotného významu času a skutečnosti, dění a události, změny a trvání. Referáty, diskusní příspěvky a shrnutí moderované diskuse uveřejníme ve sborníku, který - pokud soustředíme texty do konce listopadu - vyjde koncem letošního roku.



Program konference:

9:30 - 10:00 registrace, káva

10:00 - 10:30 Josef Štogr: Chudoba jako myslitel času života

10:30 - 11:00 Zdeněk Beneš: Lineární a nelineární interpretace minulých dějů

11:00 - 11:15 přestávka na kávu

11:15 - 11:45 Ivo T. Budil: Bohdan Chudoba v kontextu západního makrohistorického myšlení

11:45 - 12:15 Jiří Hanuš: Proč Chudoba opustil historii a začal psát eseje a romány

12:15 - 13:15 přestávka na oběd

13:15 - 13:30 Josef Mlejnek: O Bohdanu Chudobovi lehkonohá essay

13:30 - 13:45 Jan Šulc: Sebrané spisy Bohdana Chudoby vycházejí v nakladatelství TORST

13:45 - 14:00 přestávka na kávu

14:00 - 14:15 Shrnutí thesí dopoledního programu

14:15 - 14:30 Pavel Štěpánek: Bohdan Chudoba a jeho Španělé na Bílé Hoře

14:30 - 14:45 Bohumil Jiroušek: Dějiny dění, dějiny myšlení

14:45 - 15:00 přestávka na kávu

15:00 - 16:30 Moderovaná diskuse se všemi přednášejícími, závěr





Během konference bude zajištěno občerstvení, v budově je možné navštívit kavárnu na témže patře.





VSTUP JE ZDARMA PŘÍSTUPNÝ PO CELÝ KONFERENČNÍ DEN ZÁJEM O ÚČAST můžete projevit na uvedený kontakt, abychom pro vás zajistili dostatek židlí a občerstvení. Děkujeme. Jarmila Štogrová: knihovna@bibber.cz





Přednášející:

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Univerzita Karlova

Prof. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., DSc., Metropolitní univerzita Praha

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno

Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., Jihočeská universita, České Budějovice

Josef Mlejnek, básník a překladatel

prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc

Josef Štogr, filosof a publicista

PhDr. Jan Šulc, redaktor a editor





Konferenci pořádá Knihovna kardinála Berana z.s. www.bibber.cz









