Ukrajina: Jak se vyrovnat s ruskou porážkou

10. 10. 2022

Rusko prohrává válku. Připravte se na následky, vyzývá Edward Lucas.

Vladimir Putin nemůže vyhrát. Ale Ukrajina může. Jedinou otázkou je, kdy, za jakou cenu, v jakém rozsahu – a co bude dál. Takový je verdikt po sedmi měsících nejkrvavější a nejničivější války, kterou Evropa utrpěla od roku 1945. Ukrajinská armáda je již větší a efektivnější než ruská. Je každým dnem silnější. Kremelské ozbrojené síly se před našima očima rozpadají, demoralizované (doslova) svým špatným vedením, zpackaným plánováním a špatnou logistikou.

Nespoléhejte na mě. Podívejte se na ruské talk show, ozvučnice pro kremelskou propagandistickou mašinérii. Nikdo už nevěří, že jde jen o "zvláštní vojenskou operaci". Slovo "válka" – kdysi tabu – zaznívá pravidelně. Otevřeně se hovoří i o nedávných vojenských neúspěších. Když byl Andrej Guruljov, kdysi bombastický bývalý zástupce velitele jižního vojenského okruhu Ruska, požádán, aby vysvětlil ztrátu logistického centra Lyman, obvinil "neustálé lhaní" odspodu až nahoru. O několik sekund později bylo jeho připojení přes Skype přerušeno. Maxim Jusin, politický redaktor státní televize, řekl: "Je těžké se hádat se snílky, kteří žijí ve svém vlastním světě." To zní jako sotva zastřený útok na Putinův klamný bombast. Vzhledem k tomu, že vojenské praktiky a politické cíle se rozcházejí, ruský vůdce dosáhl geopolitického prvenství. Tvrdí, že anektoval území, ze kterého jsou jeho síly na bezhlavém ústupu.

Uprostřed toho všeho je bezprostřední prioritou podpora Ukrajiny. Rusko může a ještě způsobí svým lidem a infrastruktuře hroznější škody. Ale diskutoval jsem se svou starou přítelkyní Anne Applebaumovou na akci v Londýně, odpověď je jasná: Slovy Warrena Zevona "posílejte peníze, zbraně a právníky". Hotovost stabilizuje ukrajinskou ekonomiku. Zbraně přinesou vítězství. A žaloby ochromí válečnou mašinérii Kremlu. Víme, co dělat. Musíme, jen musíme, to udělat.

Mnohem těžší otázka je, co bude dál. Putin možná nepřežije porážku na bitevním poli. Ale ruský kleptokratický imperialistický režim je mnohem odolnější než kterýkoli jednotlivec. Moje velká obava je, že postputinovská junta oklame Západ a nabídne "reset" vztahů výměnou za příměří na Ukrajině a obnovení dodávek plynu. Správná odpověď bude pevné "ne". Jediný přijatelný mír musí zahrnovat reparace, soudy s válečnými zločiny, nezpochybnitelné členství Ukrajiny v NATO a návrat okupovaných území. Pokud chce ukrajinské vedení něco jiného, ​​je to jeho výsada. Ale nemělo by docházet k žádnému západnímu překrucování, aby bylo možné přijmout ruskou agendu.

Soustředění západní strategie na potřeby a obavy našich spojenců v přední linii je již dávno opožděné. Po tři desetiletí trávili tvůrci rozhodnutí ve Washingtonu DC, Bruselu, Berlíně a jinde příliš mnoho času starostmi o Rusko a Rusy a příliš málo času přemýšlením o zemích, které znají svého obřího souseda nejlépe a trpí jeho drancováním. Ukrajinci (a Čečenci, Gruzínci a další) od roku 1991 zaplatili krutou cenu za kolosální selhání ruské strategie Západu. Nebyla to demokracie, ani předstíraná. Bylo to opravdu impérium.

Nyní potřebujeme novou strategii. Musí být připravena vypořádat se s mnoha eventualitami. Obsahují:

Drsně pomalý konec Putinovy ​​éry, nebo jeho rychlý odchod.

Zdánlivě hladké předání moci, nebo neuspořádané.

Touhu (jakkoli povrchní) po sblížení se Západem, nebo zesílené nepřátelství.

Odstředivé síly trhající Rusko na kusy, nebo pokus o obnovení centrální kontroly silou.

Odpovědi neznám (ač na nich pracuji). Ale klíčová by měla být pokora ohledně naší schopnosti předvídat nebo určovat vývoj uvnitř Ruska a odhodlání bránit naše spojence.

Zdroj v angličtině: ZDE

