Neuvěřitelné. Neupadněte v ČR do nezaměstnanosti!!

10. 10. 2022

čas čtení 4 minuty



Na konci srpna jsem měnil práci a byl jsem deset dní nezaměstnaný. Rozhodl jsem se otestovat kvalitu digitalizace státní správy na vlastní kůži a 22. 8. jsem online podal žádost o podporu v nezaměstnanosti. Peníze přišly na účet 4. 10. Jaký byl proces mezitím?



Nezaměstnaný jsem byl od soboty 20. 8. V pondělí 22. 8. jsem si otevřel stránky @mpsvcz, přihlásil se identitou občana a začal vyplňovat formuláře online. Formuláře existují dva. 1) Žádost o zprostředkování zaměstnání a 2) Žádost o podporu v nezaměstnanosti.



Do obou formulářů vepisujete skoro ty samé věci a většinou žádáte o oboje. Proč formuláře nejsou spojeny v jeden s možností zaškrtnout, že žádám i o podporu? Nevím. Každopádně dosud byl proces poměrně přehledný, vyplnil jsem, přiložil jsem zápočtový list a klikl na odeslání. Na konci srpna jsem měnil práci a byl jsem deset dní nezaměstnaný. Rozhodl jsem se otestovat kvalitu digitalizace státní správy na vlastní kůži a 22. 8. jsem online podal žádost o podporu v nezaměstnanosti. Peníze přišly na účet 4. 10. Jaký byl proces mezitím? napsal na Twitteru Daniel Netrval. Nezaměstnaný jsem byl od soboty 20. 8. V pondělí 22. 8. jsem si otevřel stránky @mpsvcz, přihlásil se identitou občana a začal vyplňovat formuláře online. Formuláře existují dva. 1) Žádost o zprostředkování zaměstnání a 2) Žádost o podporu v nezaměstnanosti.





Při odeslání mi byly nabídnuty hned 4 způsoby odeslání. Není nějak jasné, který z nich by měl být nejlepší, tak jsem očekával, že systém dává nudge a řadí je od nejvhodnějšího k nejméně vhodnému a dal jsem "odeslat s identitou občana".





Na účet mi podpora v nezaměstnanosti přišla 4. 10. Celých 45 dní od vzniku nezaměstnanosti a 43 dní od podání žádosti. V mezičase jsem musel scanovat spoustu dokumentů s informacemi, kterými disponuje stejný rezort (ČSSZ).





0

229

Po odeslání vyskočila notifikace s jednotným evidenčním číslem. Nikde není upozornění, že bych si jej měl uložit. Od té doby mizí vaše žádost v blackboxu. Do emailu, do datovky ani na telefon nepřijde žádné potvrzení o odeslání. V Portálu občana žádný přehled není.Po 12 dnech od odeslání, v pátek 2. 9. zavolala úřednice z Úřadu práce, abych se osobně dostavil na Úřad práce a potvrdil s občanským průkazem, že jsem žádost poslal já. Prý že kdybych to poslal datovkou, tak ověření není nutné, ale u odeslání přes identitu občana nutné je.Sdělí, že mi při schůzce řekne, jaké další papíry ode mě potřebuje, abych ji je donesl. Řeknu jí, že od 1. 9. již pracuji, nemám čas chodit na úřady a jestli mi nemůže přehled potřebných dokumentů poslat emailem nebo do DS. Nabídnu, že jí to zašlu datovkou, abych se ověřil.Úřednice je překvapená, že mám i datovou schránku, když jsem žádost posílal přes identitu občana. S navrženým postupem souhlasí a řekne, že mi v pondělí 5. 9. pošle email s výčtem potřebných dokumentů.Dopředu avizovala, že bude potřebovat pracovní smlouvu, abych prokázal, že již nejsem nezaměstnaný. Nechápu moc proč, když mě nový zaměstnavatel přihlásil k platbě sociálního pojištění na ČSSZ.Avizovaný email 5. 9. nepřišel. Zaslal jsem tedy smlouvu sám datovkou 6. 9., abych ohlásil vznik pracovního poměru (to při evidenci na ÚP ze zákona musíte udělat do 7 dní) a abych se připomněl. Znovu se mi úřednice ozvala telefonicky v úterý 13. 9.Při telefonu si uvědomila, že mi zapomněla poslat ten email a řekla, že mi ho pošle ten den. Zároveň na můj dotaz mi řekla, že pracovní smlouva zaslaná datovou schránkou se k ní nedostala. Ono totiž jednotlivá pracoviště ÚP nemají vlastní datovky, vždy je jedna pro celý kraj.Také se telefonicky ujistila, zda jsem opravdu nastoupil do nové práce, protože to v systému ČSSZ nevidí. Řekl jsem že ano, zkontroloval jsem to sám v aplikaci @mpsvcza byl jsem normálně přihlášen novým zaměstnavatelem. Úředníci mají do systémů horší přístup než občané.Dne 13. 9. mi tedy zaslala emailem seznam listin, které ode mě potřebuje. Tři týdny od podání žádosti. Nechápu, proč zasílat evidenční listy důchodového pojištění za dva roky, když ČSSZ má veškeré informace a ÚP je povinen si je obstarat podle § 42 zákona o zaměstnanosti.Konečně mi 22. 9. přišlo do DS rozhodnutí o přiznání podpoře v nezaměstnanosti. Nascanované. V PDF. Součástí nascanovaného dokumentu byla kolonka pro vzdání se práva na odvolání. Editoval jsem tedy pdf s vlastním podpisem, přidal přípis a 23. 9. se vzdal práva na odvolání.Neumím si představit, co bych dělal, kdybych byl na těch penězích existenčně závislý. Má takhle fungovat vyřizování žádosti o podporu v nězaměstnanosti v roce 2022? Mohlo by zajímat @MJurekanebo třeba i @dan_prokop., @evapavlikova