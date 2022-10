Ruská agrese na Ukrajině: Po odchodu Rusů byly v Charkově nalezeny stovky mrtvol

7. 10. 2022

- V severovýchodní Charkovské oblasti, kde ukrajinské síly v září získaly zpět rozsáhlé území, byla po odchodu ruských jednotek nalezena těla 534 civilistů včetně 19 dětí, uvedl Serhij Bolvinov z Charkovské národní policie na briefingu zveřejněném ve čtvrtek na internetu.



Celkový počet zahrnuje 447 těl nalezených v Izijmu, uvádí agentura Reuters. Dále uvedl, že vyšetřovatelé našli důkazy o tom, že 22 míst bylo využíváno jako "mučírny".



- Ukrajina za týden získala zpět 500 km2 území, sděluje Zelenskij



"Jen v Chersonské oblasti bylo od začátku října od ruských okupantů osvobozeno více než 500 km2," oznámil ve čtvrtek pozdě večer ve svém nočním projevu prezident Volodymyr Zelenskij.



Na znovudobytém území se nacházely desítky měst a vesnic, které byly po několik měsíců okupovány ruskými silami, uvedla mluvčí velení jižní armády Natalia Gumeniuk.



Cherson, region s odhadovaným počtem obyvatel před válkou kolem jednoho milionu, byl moskevskými vojsky po jejich invazi zahájené 24. února dobyt brzy a snadno.



#UPDATE Ukraine's Defence Minister Oleksiy Reznikov calls on Russian troops to lay down their arms, promising them "life and safety".



#UPDATE Ukraine's Defence Minister Oleksiy Reznikov calls on Russian troops to lay down their arms, promising them "life and safety".

"You can still save Russia from tragedy and the Russian army from humiliation," Reznikov says in Russian in a video addressed to Russian troops pic.twitter.com/WbY2tJBoA5 — AFP News Agency (@AFP) October 7, 2022



- Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pátek ráno prohlásil, že komentáře Volodymyra Zelenského o tom, že NATO by mělo provést "preventivní údery" vůči Rusku, ukazují, že Rusko muselo provést to, co označuje za svou "speciální vojenskou operaci" na ukrajinském území



Ve čtvrtek ukrajinský prezident v projevu prostřednictvím videospojení k publiku v Austrálii řekl: "Co by mělo NATO udělat? Znemožnit Rusku použití jaderných zbraní. Co je důležité, znovu apeluji na mezinárodní společenství ... preventivní údery, aby věděli, co se jim stane, pokud je [jaderné zbraně] použijí."





Na pátek připadají sedmdesáté narozeniny ruského prezidenta Vladimira Putina, což nezůstalo bez povšimnutí Arvydase Anušauskase, litevského ministra obrany. Ten v narážce na fotografie Putina ze setkání se světovými lídry na dálku sarkasticky napsal na Twitter, že ruský prezident dostal darem "nový stůl a dalekohled", a uvedl, že na jeho počest "Litevci vybírají peníze na nějaký 'ohňostroj'"

Uvedl také, že v Izjumské oblasti byla zraněna 47letá žena, která šlápla na minu. Znovu varoval obyvatele před riziky a uvedl, že "minová pole zanechaná nepřítelem jsou obrovská". Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.