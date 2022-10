Nedemokratičtí demokraté

7. 10. 2022

čas čtení 2 minuty

Součástí podstaty demokracie je respekt k jiným lidem a jiným názorům. V praxi se ale ukazuje, že ne každý „demokratický“ politik je skutečným demokratem. Například Jiří Lobkowizc před pár dny napsal: „Pane Babiši, zatímco vaše rodina stále skákala po stromech, jedli banány a navzájem si čichali k zadku, rodina Czerninů téměř 10 století chránila tuto zemi před debily, jako jste vy,“ píše Roman Laml.

Je pěkné, jak bývalá šlechta stále drží u sebe a staví se do pozice těch „vyšších“ a „lepších“. Část lidí se i poníženě pokloní, aby i a na ně padl lesk šlechtické velkodušnosti. Já bych jen doplnil, že šlechta se historicky prioritně starala o vlastní zájmy a majetky. Což samozřejmě neznamená, že nikdy nestála na správné straně dějin. Rozhodně to ale nebylo tím hlavním, čím se zabývala. Je potřebné si také uvědomovat, že ta krásná šlechtická sídla stavěli právě ti lidé, kteří si čichali k zadkům. Ti také pracovali na polích, v lomech a dolech, aby ta šlechta měla penízky na požitky a hlavně čas chránit tuto zemi před debily. Ti debilové byli ale i mezi šlechtou. Časté příbuzenské svazky nepomáhali zdravému mentálnímu rozvoji šlechtických rodů a dopady vidíme i dnes.

Podobného demokratického ducha ukázal člen poradního týmu předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové. VÁ@VVetvicka na Twiteru napsal, že: „Pokud chce Středula vyhrát prezidentské volby, bude muset přebrat voliče Miloše Zemana a tím pádem z velké části i Andreje Babiše. To zákonitě znamená, že bude muset jít na jejich úroveň. Jestli je lepší, nebo horší než oni, to nevím. Ale pak už se nedá vrátit zpět.“ Takže tu máme z okolí druhé nejvyšší ústavní funkce vzkaz, že voliči se dělí na vyšší a nižší úroveň. Vyšší úroveň je ta, která volí správně, tedy nás a ti, kdo volí někoho jiného jsou nižší úrovně. To je jak z učebnice demokracie od Stalina.

Pokud se pan Lobkowizc ohlíží do historie, měl by se podívat i do historie francouzské, kde právě i tyto pohrdavé postoje šlechty k prostým lidem vedli k revoluci a k tomu, jak probíhala.

