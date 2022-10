Orlovská temná mystéria

3. 10. 2022 / Petr Haraším

Orlová, to je město na severu. Většina má dojem, že vyrostla z dolů jako symbol havířské cti a důstojnosti, přičemž jiní by řekli: „díra na zemi“. Zůstala všemi opuštěná a zalitá betonem do smutku po minulosti, kdy být havíř něco znamenalo, ať už to znamenalo cokoliv.



Byla to privilegovaná sorta s předákem soudruhem Mamulou, který s nimi v zádech pro ně dokázal zařídit cokoli.

Když ne? No bála se jich i soudružská vrchnost v Praze Stověžaté. Všichni museli plnit přání a řešit stížnosti mourovatého úderníka, co leckdy sotva zdolal pár tříd školy, v lepším případě té základní.



Jejich rázná mluva páté cenové byla divná, ale jasná, ne jako bublání Miloše Zemana či krasořeči bývalého premiéra ve staroslovenštině.



Krajem černým letělo: „Já jsem horník, kdo je, kurva, víc!“



Stejně intelektově nadaní soudruzi, co vychodili jen o pár tříd více, ale měli v rudých makovicích navíc správná rudá semínka, spolu s nimi poničili starou Orlovou a postavili vedle ní nový Paskvil.







Zrušili tramvaje, osobní vlaky, zbořili 2 tisíce budov, vypařili zámek, zhýralý to symbol starých časů. A nejen to, soudruzi komsomolci chtěli celou starou Orlovou velkým buldozerem srovnat se zemí. Ukradli sbírky z muzea, znivelovali školy.







Postavili jedno velké sídliště, sestěhovali na jedno místo výkvět bývalého Československa, zašroubovali víčko, protřepali, promíchali a nechali hnít. A pak zdrhli, zmizeli jako naděje na dobrou vládu po Sametu.







A urodilo se!





Orlové se po zásluze dostalo té pocty býti nejhorším městem pro žití v České republice. Vítej, zlatý hattricku!!! A rok na to opět plný úspěch.







My sice protestujeme, prskáme, ale nic to na situaci nemění. Nic nás nedonutí změnit základní procesy, které vedou přímo na poslední místo. Do prvních Říčan jsme vyslali orlovskou vládní delegaci. Koukli, zhodnotili i domů se navrátili. A nic, jet po vyjetých kolejích je táák dobrý.





Ve jménu megalomanských staveb komunismu-leninismu-stalinismu, na který si dobří Zemanovi holubi (vládla tady léta páně ČSSD) vzpomněli, jsme nám nechali za stovky milionů stvořit ryze betonové náměstí nové socreal kvality.







Proč to? Nevím a netuším, ale leccos napoví Stanjurova tradiční podílnická konstanta.







Stavba byla sice delší, ale zato dražší. Postavili jsme nám zbytečný polyfunkční dům s pár byty pro „sociálně“ nadstandardně chudé, co v kauci zaujmou předloženou sumou nejen výběrčí komisi.







S nezbytnými obchody, jichž stejných je vůkol dokola kolem víc než dost, ale ne tolik, aby jich nebylo naproti a vlevo vpravo ještě víc.







Dole v dole pod náměstím, zvaným též Rudé, musela být vystavěná parkovací místa pro honoraci, aby ta své vymazlené mazlíčky uchránila na náklady města před živly přírodními i jinými.







Dominantou náměstí je tryskající fontánka, kterou atakuje poděšená orlice (pojmenovaná podle orlovského hrdiny Zemana) Milouš.







Chlemtající horník v poslední nálevně páté cenové by město vystihl daleko výš a lépe.







Celá ta orlovská piškuntálie vyšla nakonec na 428 milionů peněz českých. První finanční nástřel přitom hovořil o cca 70 milionech. Fakt, fakt, fakt. Z toho finance poslaly 276 milionů a zbytek 152 milionů zacvakla chudá Orlová. Orlová, co zaparkovala v ruské Seberbank cca 60 milionů. Orlová, která, která si stěžuje, že ji opouštějí mladí obyvatelé, utratí cca půl miliardy za malé a naprosto zbytečné náměstíčko.







Ale proč nepomoci betonové lobby. Pochopitelně pak není peníz na věci, které tvoří moderní město moderním městem.







Orlová vyrazila betonem proti stále se zvyšujícím letním vedrům. Za ty stovky milionů mohlo být skromné náměstí a k tomu solární panely všude kam si slunce zasvítí. Třeba i chladicí zóny. Třeba i opravené chodníky. Komunitní zahrady. Schody, co připomínají schody a nikoli vykotlaný chrup nazlobených demonstrantů z Václaváku, co chtějí levnou ruskou neutralitu za drahý ruský plyn.







Skatepark by také nemusel připomínat komunistickou výstavbu a o zpustlém koupališti ani nemluvě. K čemu koupaliště, můžeme se svlažit ve fontáně u orlice Milouš. A třeba bychom si mohli pořídit i nemocnici (díky, hejtmane Vondráku, za likvidaci té staré) nebo osobní nádraží i s kolejištěm.







Jací jsme to ovšem kujóni, se dokonale ukázalo při letošních komunálních volbách. Vlastně ne, ono se to ukázalo už dříve. Sotva sem zavítal nabubřelý, kremelský ožrala Zeman, tak to bylo u občanů Orlové pravé pozdvižení. Všichni nezaměstnaní pracující voliči houfně vyrazili v pracovní době na plky jejich lidového prezidenta.







Hřímal, Miloš tehdy, hřímal o nepracujících, co zbůhdarma čerpají dávky, nahodil pár oplzlých fórů a pak se vytratil někam na žranici.







Tehdejší starosta dnešní Bezpečné země ožralému Miloušovi do očí řekl, že ani Masaryk nebyl lepší.







Nevadí, že Milouš byl právě jeden z politiků, kteří ukradli státu díru v zemi. On, který zašantročil prosperitu České republiky, kdy spolu s Klausem vyrabovali vše, co tady po komunistech ještě k prodeji bylo. Vodu, plyn, elektřinu, teplo, průmysl, bankovnictví a domovy.







A hlavně OKD. To byl privatizační majstrštyk, stát dostal hovno, horník dostal totéž hovno a k tomu nájem od Heimstadenu, z kterého se nejednomu lichváři protočila peněženka, ale Klaus a Zeman byli spokojeni.





A oba se zasloužili plnou měrou o vzestup soudruha Babiše. První zhasl a poslal spravedlnost na trestnou lavici a druhý šmelil se státním jako největší vekslák.







U Zemana, jako lidového opilce, požírače tlačenky s cibulí a doutnajícího jako tovární komín plný sádrových trpaslíků, se dá určitá náklonnost voličů z Orlové i pochopit. Ale co vstřícnost k maximálnímu kapitalistovi, neplatiči daní a dotačnímu lapkovi, proti kterému je Bakala nevinný jako holubička? To se opravdu vysvětlit nedá. Dovede si někdo představit, že by v Orlové vyhrálo Bakalovo politické hnutí?







Navíc. Lid volitelský v Orlové tvořený především ze starších vrstev, byl patřičně hrd na orlovskou nemocnici. Byla přeci od roku 1979 do roku 2019 jejich.







Proto se nelze divit velkému pozdvižení, když byla nemocnice kvůli praktikám hnutí ANO Orlové navždy zcizena. Protesty voličů neznaly mezí. Starší občané bědovali, spílali a rukama lomili. Nadávky na nový posametovský režim byly nekonečné a ještě víc vulgární. Pravá orlovská věta se skládá z pěti vulgárních slov a jedné spojky, rovněž vulgární. Ovšem udávající práskající Nohavice je tady hrdinou, Havel dobře zavřeným ničemou.





Kraj vedený firmou ANO a bývalým komunistou Ivem Vondrákem (pozor má gigantické IQ a nebojí se jím pochlubit), Orlovskou nemocnici zrušil. Hoši z ANO hrdým horníkům vtloukli do palic, že za onu krádež může demokracie, Kalousek a kdovíkdo. Občané si mají zajet do Havířova, Karviné, nebo kam je libo, když budou potřebovat jejich bývalou nemocnici. Zkrátka sednou na tramvaj, nebo na vlak a pojedou a dá-li ANO, tak snad i dojedou.







A jak tedy dopadly letošní volby?





Orlovští inu vzali rozum do hrsti a hodili vítězství do urny Babišovi s Okamurou, Trikolorou Zahradníkovou Majerovou a ČSSD. Babišova orlovská vítězná jedenáctka zastupitelů v trikotu hnutí ANO bez pochyb nevidí nic špatného na službě komunistickému udavači, členu komunistického gestapa a souzenému podvodníkovi. Jak jinak.







Co v Orlové zruší tentokrát? ZUŠ? Silnice? Úřady? Školy? Náměstí a lesopark? Nebo dokonce splní soudruhům komunistický divoký sen a zlikvidují celou Orlovou, vždyť je přeci stále na posledním místě. Kuču na to!











Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého

