3. 10. 2022

čas čtení < 1 minuta

Obracím se na menšinovou část Twitteru: Prosím, proč nevěříte zpravodajství České televize? Co se vám na něm nelíbí? Co vám v něm chybí? Proč podle vás lže? V čem konkrétně kdy lhalo? Co se vám konkrétně kdy nelíbilo? Kterému novináři, médiu a proč věříte? Moc díky za odpovědi!