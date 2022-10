Varování: Británie (a Česko) řádně nevnímá nové, imunitně invazivní varianty covidu, které hrozí katastrofou

3. 10. 2022

čas čtení 5 minut

Odborníci varují, že nedostatečný dohled nad novými variantami a snížení počtu testů hrozí nezvládnutím nové vlny koronaviru



Počet nákaz covidem-19 se zvýšil už druhý týden po sobě



Odborníci varují, že se Británie na podzim řítí do ničivé vlny covidu, kterou zhoršuje pokles testování a nedostatečný dohled nad novými imunitně invazivními subvariantami.



Podle nejnovějších údajů vzrostl počet infekcí covidem 19 ve Spojeném království o 14 %.



Podle Úřadu pro národní statistiku bylo v posledním průzkumu, který zahrnuje sedm dní do 17. září v Anglii a týden do 20. září v ostatních třech zemích Británie, pozitivně testováno na koronavirus přibližně 1,1 milionu osob.



Je to poprvé od konce srpna, kdy celkový počet infekcí ve Spojeném království překročil jeden milion, i když je stále o něco nižší než 3,8 milionu týdenních infekcí na začátku července, kdy vrcholila vlna způsobená subvariantami viru omikron BA.4 a BA.5.

Profesor Tim Spector, spoluzakladatel aplikace ZOE pro zjišťování covidu, konstatoval:





"Vypadá to, že jsme na začátku další vlny a tentokrát postihla starší lidi o něco dříve než vlna minulá."





Profesor Lawrence Young, virolog z University of Warwick, uvedl, že dvě subvarianty omikronu - BA.2.75.2 odvozená od BA.2 a BQ1.1 odvozená od BA.5 - vyvolávají podle prvních údajů obavy a vykazují známky schopnosti uniknout imunitnímu systému.









Zdroj v angličtině ZDE



Dodal: "Mnoho lidí se stále řídí vládními pokyny ohledně příznaků, které jsou chybné. V současné době začíná covid u dvou třetin lidí bolestí v krku. Horečka a ztráta čichu jsou nyní opravdu vzácné - takže mnoho lidí si nemusí myslet, že mají COVID."Řeknou si, že je to nachlazení, a nenechají se testovat."Prof. Spector uvedl, že první údaje ukazují, že nové subvarianty omikronu se stávají imunitně invazivními a mohou způsobit Velké Británii "skutečné problémy" s blížící se zimou, vhledem k tomu, že britské zdravotnictví je "na kolenou už teď"."Na těchto variantách je zajímavé, že ačkoli se mírně liší způsobem, jakým vznikly, přišly se stejnými změnami, aby obešly imunitní systém organismu," řekl profesor Young."Zjistili jsme, že virus se vyvíjí tak, aby obešel imunitu, která se vytvořila díky očkování a nesčetným infekcím, které lidé prodělali."Dodal: "Největší obavy nám dělá to, že podle prvních údajů začínají tyto varianty způsobovat mírný nárůst infekcí. Svým způsobem se to dalo očekávat, ale ukazuje to, že s tímto virem bohužel ještě nejsme z nejhoršího venku."Prof. Young rovněž varoval, že snížení počtu laboratoří pro testování viru covidu v Británii znamená, že Spojené království je "slepé" vůči chování nových potenciálních variant, které vzbuzují obavy."V případě testů na COVID jsme skutečně ztratili přehled," řekl. "Varianty můžeme odhalit nebo vědět, co přichází, pouze tím, že provedeme sekvenování z PCR testů, a to se neděje ani zdaleka v takovém rozsahu jako před rokem.Lidé budou přes zimu dostávat různé infekce, ale nebudou vědět, o jaké se jedná, protože bezplatné testy nejsou k dispozici - to bude problém. Dalším úhlem pohledu je ekonomický tlak. Pokud se lidé budou cítit špatně, pravděpodobně si nebudou brát volno v práci. Máme tu vlastně dokonalou bouři nedostatečného dohledu, lidí, kteří se nebudou hlásit na očkování, a ekonomické situace."Oba profesoři vyzvali vládu k důraznější a aktivnější komunikaci před chladnějším zimním počasím, zatímco profesor Young vyzval k návratu nošení roušek ve špatně větraných a přeplněných vnitřních prostorách.Kromě toho odborníci na veřejné zdraví vyzvali ke zvýšení spotřeby posilovacího očkování, přičemž profesor Young poznamenal, že klíčem k prevenci ničivé vlny jsou nové bivalentní posilovací vakcíny proti covidu, které neutralizují více než jednu variantu. Připustil však, že stále existují otazníky ohledně toho, jak účinná bude imunizace a zda opravdu zabrání tomu, aby zranitelní lidé vážně onemocněli.Imunolog profesor Denis Kinane, který založil firmu Cignpost Diagnostic zabývající se testováním vakcíny proti covidu, rovněž vyjádřil obavy že už neexistuje bezplatné testování a že se řádně nesleduje šíření nových variant."I když jsou v současné době případy na vzestupu, zatím nevíme, co nás na podzim a v zimě čeká v plném rozsahu. Nicméně vzhledem k masovým akcím, jako je mistrovství světa ve fotbale, které se koná v listopadu, se interDr. Mary Ramsayová, ředitelka programů veřejného zdraví v britské agentuře pro zdravotní bezpečnost (UKHSA), uvedla, že je "nyní jasné, že pozorujeme nárůst" úrovně výskytu covidu-19."Počet případů začal stoupat a v nejstarších věkových skupinách se zvyšuje počet hospitalizací. V nadcházejících týdnech očekáváme dvojí hrozbu nízké imunity a široce cirkulující chřipky a covidu-19, což vytvoří nepředvídatelnou zimu a další tlak na zdravotnické služby," dodala.Počet hospitalizovaných osob s koronavirem v průběhu roku 2022 zůstal však zatím výrazně pod úrovní zaznamenanou v roce 2020 a na začátku roku 2021, tedy před zavedením vakcín.