Volby v Brazílii: exprezident Luiz Inácio Lula da Silva se utká s Jairem Bolsonarem v druhém kole voleb

3. 10. 2022

Brazilci půjdou znovu k volebním urnám poté, co bývalý prezident vyhrál první hlasování, ale nezískal většinu nad současným prezidentem



Ostrý brazilský prezidentský souboj postoupí do druhého kola poté, co bývalý prezident Luiz Inácio Lula da Silva nezískal potřebnou většinu 50 procent, aby se vyhnul druhému kolu s krajně pravicovým současným prezidentem Jairem Bolsonarem.



Po sečtení více než 99,5 % hlasů získal Lula 48,3 % hlasů, což nestačilo na to, aby se 30. října vyhnul souboji se svým pravicovým rivalem. Bolsonaro, který výrazně překonal předpovědi průzkumů veřejného mínění získal 43,3 %.



"Tyto volby vyhrajeme - je to pro nás prostě čas navíc," slíbil Lula, který se kvůli později zrušenému obvinění z korupce nemohl zúčastnit voleb v roce 2018, v nichž byl zvolen Bolsonaro.





Gleisi Hoffmann, předsedkyně Lulovy Dělnické strany, novinářům řekla, že kampaň není z výsledku "smutná ani skleslá", a poukázal na to, že Lula získal více než 56 milionů hlasů.



Výsledek voleb byl však velkou ranou pro pokrokové Brazilce, kteří usilovali o výrazné vítězství Luly nad Bolsonarem, bývalým armádním kapitánem, který opakovaně útočil na demokratické instituce země a pošramotil mezinárodní pověst Brazílie.



Bolsonaro je také obviňován z devastace životního prostředí a z katastrofálního nezvládnutí epidemie covidu, která zabila téměř 700 000 Brazilců. Bolsonaro blokoval očkování a snahy o omezení šíření epidemie a prodával šarlatánské léky.





V projevu v neděli večer Bolsonaro slíbil, že bude věnovat více času přesvědčování nejchudších vrstev společnosti, že se jim bude dařit lépe pod krajně pravicovou vládou než pod levicovou.





"Mezi levicí panoval pocit, že Lula má šanci zvítězit už v prvním kole ... výsledky ukazují, že představa, že volby poslouží jako cesta k jeho vítězství, byla jen zbožným přáním.

"Čekali jsme to," řekl. "Lidé podporují Bolsonara. Jsem přesvědčen, že vyhraje."







Řekl: "Chápu, že bylo (odevzdáno) mnoho hlasů kvůli stavu brazilského lidu, který pociťuje růst cen, zejména základních produktů. Chápu, že mnoho lidí si přeje změnu, ale některé změny mohou být k horšímu."Znovu prohlásil, že Brazílie se musí vyvarovat následování sousedních zemí, jako je Chile a Kolumbie, které si nedávno zvolily levicové lídry, ale důrazně odmítl odpovědět na otázky týkající se možných volebních podvodů poté, co strávil měsíce tím, že zpochybňoval bezpečnost elektronických hlasovacích zařízení.Bolsonaro naznačil, že v případě porážky neopustí svůj úřad, což vyvolalo obavy z povstání jeho příznivců podobného Trumpovi, pokud zvítězí Lula.Do brazilského Kongresu a za guvernéry jednotlivých států byli zvoleni prominentní bolsonaristé, včetně Bolsonarova bývalého ministra zdravotnictví Eduarda Pazzuela, který se stal kongresmanem za Rio de Janeiro, a jeho bývalého ministra životního prostředí Ricarda Sallese.Pazzuelo byl Bolsonarovým ministrem zdravotnictví v době vrcholící pandemie, která v Brazílii vedla k více než 685 000 úmrtí. Bývalý vojenský generál propagoval šarlatánské léky, jako je hydroxychlorochin.Salles byl ministrem životního prostředí, který řídil prudký nárůst odlesňování Amazonie. Vyšetřování federální policie obvinilo tohoto krajně pravicového ideologa, že ztěžoval vyšetřování zločinů proti životnímu prostředí. Podle samostatného vyšetřování byl spojován s nelegálním vývozem dřeva. Všechna obvinění odmítl.Guvernér Ria podporující Bolsonara Cláudio Castro byl znovu zvolen, zatímco jeden z nejkontroverznějších bývalých Bolsonarových ministrů, evangelický kazatel Damares Alves, si nárokuje místo v senátu.Tarcísio de Freitas, Bolsonaroův kandidát na guvernéra São Paula, si rovněž vedl lépe, než mu předpovídaly průzkumy, a ve druhém kole se utká s Lulovým spojencem Fernandem Haddadem."Krajní pravice bude nadšená," řekl politolog Christian Lynch.Thiago Amparo, akademik a sloupkař listu Folha de São Paulo, uvedl, že silnější výsledek pravice, než se předpokládalo, ukazuje, že Bolsonaro a bolsonarismus "žijí a kopou".Ze strany Luly a jeho spojenců bylo cítit odhodlání, protože úspěchy pravice a nutnost druhého kola byly zřejmé."Myslím, že je to šance, kterou mi brazilský lid dává," řekl Lula předtím, než zamířil na oslavu se svými příznivci na třídě Paulista v São Paulu. "Kampaň začíná zítra."V historickém centru Ria de Janeira mohutný dav lidí, většinou oblečených v červeném, popíjel pivo a tančil sambu a čekal na konečné sčítání hlasů, které se objevilo na obrazovce s výhledem na náměstí.Jásavá nálada se však zklidnila, když výsledky ukázaly, že Lulovi stále chybí téměř 2 % k většině, kterou potřebuje, aby se vyhnul druhému kolu voleb s Bolsonarem."Jsem zklamaná," řekla třiadvacetiletá univerzitní studentka Kharine Gilová. "Protože jsme viděli, že Bolsonaro je silnější, než jsme si mysleli."Elaine Azevedová, 34letá pracovnice bezpečnostních systémů, vypadala poraženě, když zírala na vyvýšenou obrazovku ukazující výsledky."Cítím zoufalství, čiré zoufalství," řekla Azevedová, která byla od hlavy až k patě oblečená do červeného a na hlavě měla čepici s Lulovým jménem. "Všichni jsme si mysleli, že Lula snadno vyhraje."Ale v sousedním baru asi o blok dál slavil Eudacio Queiroz Alves, 65letý řidič v důchodu.