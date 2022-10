Soud poprvé v historii obvinil sociální sítě, že přispěly k sebevraždě mladé dívky

Firmy provozující sociální média "vydělávají na utrpení", říká po vyšetřování otec Molly Russellové



Koroner shledal, že škodlivý materiál online pravděpodobně přispěl k Mollyině smrti "více než minimálním způsobem"





Otec Molly Russellové obvinil největší světové firmy působící v oblasti sociálních médií z "vydělávání na utrpení" poté, co soudní vyšetřovatel rozhodl, že škodlivý materiál na internetu přispěl ke smrti čtrnáctileté dívky.



Ian Russell obvinil společnost Meta, vlastníka Facebooku a Instagramu, že jeho dceru navedla na "dementní stezku onlinového materiálu, který jí zničil život", poté, co průlomové rozhodnutí zvýšilo regulační tlak na společnosti provozující sociální média.



Při pátečním vyšetřování zaznělo, že Molly z Harrow v severozápadním Londýně si před svou smrtí v listopadu 2017 na Instagramu a Pinterestu prohlížela velké množství obsahu týkajícího se sebevražd, depresí, sebepoškozování a úzkostí.



Její otec, devětapadesátiletý Ian Russell, vyzval Marka Zuckerberga, aby "naslouchal lidem, kteří používají jeho platformu, vyslechl závěry, které koroner uvedl, a pak s tím něco udělal". Vyzval vládu, aby zavedla dlouho odkládaný zákon o bezpečnosti na internetu.



Vedoucí pracovníci společností Meta a Pinterest, kteří během dvoutýdenního slyšení vypovídali před vrchním koronerem Andrewem Walkerem, se omluvili za to, co jejich platformy posílaly Molly.



Molly "zemřela v důsledku sebepoškozování, trpěla depresemi a negativními účinky materiálu na internetu", rozhodl v pátek Walker.



Uvedl, že algoritmy, které kurátorsky upravují materiál posílaný uživatelům sociálních médií, vnucovaly Molly škodlivé materiály, o které nežádala. Uvedl, že část tohoto materiálu "romantizovala" sebepoškozování a snažila se uživatele odradit od vyhledání odborné pomoci.



Walker uvedl, že některé stránky, které si prohlížela, "nebyly bezpečné", protože umožňovaly přístup k obsahu pro dospělé, který by čtrnáctiletému dítěti neměl být dostupný.



"Je pravděpodobné, že výše uvedený materiál, který si Molly, již trpící depresivním onemocněním a zranitelná vzhledem ke svému věku, prohlížela, ji negativně ovlivnil a přispěl k její smrti více než minimálním způsobem," uvedl Walker při přednesení svých skutkových zjištění u koronerského soudu v severním Londýně.



Russell poté řekl: "Je načase chránit naše nevinné mladé lidi, místo aby platformy upřednostňovaly své zisky zpeněžováním jejich utrpení."



Kritizoval důkazy, které při slyšení poskytla Meta. Elizabeth Lagoneová, vedoucí oddělení politiky zdraví a pohody ve společnosti Meta, označila jednu sérii materiálů o depresích, sebevraždách a sebepoškozování, kterou Molly viděla před svou smrtí, za "bezpečnou", protože prý materiál odpovídal tehdejším předpisům platným na Facebooku. Lagoneová se omluvila poté, co přiznala, že některé z příspěvků a videí, které si Molly prohlížela, směrnice porušovaly.



Russell uvedl: "Kdyby byl tento dementní obsah bezpečný, moje dcera Molly by pravděpodobně ještě žila a místo toho, abychom byli čtyřčlenná rodina, která truchlí, by nás bylo pět a těšili bychom se na život plný cílů a příslibů, který čekal naši rozkošnou Molly."



Řekl, že Meta musí změnit svou "toxickou firemní kulturu". Na otázku, zda má nějaký vzkaz pro Zuckerberga, zakladatele a šéfa společnosti Meta, odpověděl: "Naslouchejte lidem, kteří používajívaši platformu. Poslechněte si závěry, které uvedl koroner, a pak s tím něco udělejte."



Mluvčí společnosti Meta uvedl, že společnost s rodinou Russellových soucítí i se "všemi, které toto tragické úmrtí zasáhlo", a že společnost "pečlivě zváží" úplnou zprávu koronera.



Mluvčí společnosti Pinterest řekl: "Pinterest se zavázal k neustálému zlepšování, aby pomohl zajistit, že platforma je bezpečná pro všechny, a zprávu koronera pečlivě zváží."



Koroner ve čtvrtek uvedl, že má v úmyslu vydat oznámení o prevenci budoucích úmrtí, které doporučí opatření, jimiž se pokusí zabránit opakování Mollyina případu.



Britský princ William vyzval k přijetí dalších opatření na ochranu dětí a řekl: "Žádný rodič by nikdy neměl zažít to, co Ian Russell a jeho rodina. Byli tak neuvěřitelně stateční. Bezpečnost našich dětí a mladých lidí na internetu musí být základním předpokladem, nikoli dodatečným požadavkem."



Ministryně kultury Michelle Donelanová uvedla, že vyšetřování "ukázalo, jak strašlivé je selhání platforem sociálních médií, které nedokázaly upřednostnit zájmy dětí". Uvedla, že zákon o bezpečnosti na internetu, který bude vyžadovat, aby technologické platformy chránily děti před škodlivým materiálem, "je řešením".



Molly si během šesti měsíců před tím, než si vzala život, prohlédla na Instagramu více než 16 000 stránek, z nichž 2 100 se týkalo sebevražd, sebepoškozování a depresí. Při vyšetřování zaznělo, že si na Pinterestu sestavila digitální nástěnku se 469 obrázky týkajícími se podobných témat. Psychiatr, který tyto materiály po její smrti studoval, uvedl u soudu, že v důsledku toho pak mnoho dní nemohl spát.





