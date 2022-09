Británie: Trussová povede mimořádné jednání s Úřadem rozpočtové odpovědnosti poté, co se jí nepodařilo uklidnit trhy

30. 9. 2022

čas čtení 7 minut



Liz Trussová povede mimořádné rozhovory s šéfem britského nezávislého fiskálního dohledu poté, co se jí nepodařilo utlumit paniku na finančních trzích ani získat podporu konzervativních poslanců ů pro svůj radikální ekonomický program snižování daní pro bohaté.



Premiérka se neobvykle setká v pátek s Richardem Hughesem z Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) a se svým kancléřem Kwasim Kwartengem, než jí bude příští týden předložen první návrh úplných fiskálních prognóz.



Jeden ze zasvěcených členů vlády uvedl, že schůzka s OBR je "jako snažit se číst návod k použití až poté, co jste koupený výrobek rozbili". Minulý týden vládou Trussové oznámené rozsáhlé snížení daní pro bohaté vyvolalo paniku investorů ohledně budoucího zdraví britské ekonomiky. Prudce poklesla hodnota libry a astronomicky stouply úvěrové poplatky na vládní půjčky. Premiérka se neobvykle setká v pátek s Richardem Hughesem z Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) a se svým kancléřem Kwasim Kwartengem, než jí bude příští týden předložen první návrh úplných fiskálních prognóz.Jeden ze zasvěcených členů vlády uvedl, že schůzka s OBR je "jako snažit se číst návod k použití až poté, co jste koupený výrobek rozbili". Minulý týden vládou Trussové oznámené rozsáhlé snížení daní pro bohaté vyvolalo paniku investorů ohledně budoucího zdraví britské ekonomiky. Prudce poklesla hodnota libry a astronomicky stouply úvěrové poplatky na vládní půjčky.





Trussová čelí naléhavým výzvám parlamentního výboru pro finanční záležitosti, aby posunula vládní finanční analýzu, která má být zveřejněna až 23. listopadu, nejméně o měsíc diopředu - a aby co nejdříve zveřejnila prognózy růstu a pomohla tak uklidnit nervozitu na finančních trzích.



Předseda výboru Mel Stride řekl, že pro vládu existuje cesta ze současné ekonomické situace, ale dodal: "Není to příliš široká cesta. Je třeba udělat spoustu práce. Je to obrovská výzva."



Trussová využije setkání k diskusi o dramatickém ekonomickém a fiskálním vývoji od března, kdy OBR naposledy zveřejnil prognózy růstu. Kwarteng bude s tímto orgánem nadále udržovat kontakt ohledně procesu tvorby prognóz před zveřejněním dalších údajů. V Konzervativní straně se od středy večer šířilo znepokojení poté, co Trussová vyloučila jakýkoliv obrat ve své finanční strategii, a šokující průzkum YouGov přinesl labouristům rekordní náskok 33 procentních bodů (54 % oproti 21 % toryů), čímž se jejich náskok oproti stavu před pouhými čtyřmi dny zdvojnásobil.



Pouze 37 % voličů toryů v roce 2019 uvedlo, že by nyní volilo konzervativce, zatímco třikrát více voličů uvedlo, že předseda labouristů Keir Starmer by byl daleko lepším premiérem než Trussová. Čelný konzervativní poslanec Sir Charles Walker, uvedl, že pokud se náskok v průzkumech zopakuje i ve volbách, konzervativci "přestanou jako politická strana existovat".



Po několika dnech mlčení během výročního sjezdu labouristů v Liverpoolu se Trussová pustila do série rozhovorů pro lokální rozhlasové stanice BBC, v nichž trvala na tom, že její hospodářská politika je na správné cestě, a to i přesto, že ústřední Anglická banka musela provést řadu havarijních zásahů proti finanční strategii Trussové.



Ve svých prvních veřejných prohlášeních od varování Mezinárodního měnového fondu a zásahu banky, který měl zabránit útoku trhů na penzijní fondy, Trussová uvedla, že je "připravena přijímat obtížná rozhodnutí" a svůj přístup navzdory tlaku nezmění.



Poté, co si vyslechla finanční obavy mnoha posluchačů, trvala na tom, že lidé pocítí výhody v dlouhodobém horizontu. "Je to správný plán, který jsme si stanovili," řekla Trussová rozhlasové stanici BBC Radio Norfolk. "Samozřejmě se vždy najdou lidé, kteří budou proti určitému opatření. A nemusí to být nutně jednoduché. Ale musíme to udělat."



Když na ni moderátoři opakovaně tlačili, proč snížila daně především bohatým, odmítla přiznat omyl. "Některá z těchto rozhodnutí jsou obtížná," řekla pro BBC Radio Lancashire. "Některým lidem se nelíbí. Ale co jsem nemohla udělat, je nechat se unášet situací. Proto moje vláda přijala naléhavá opatření."



Ve zvláště trapné výměně názorů v rádiu BBC Stoke Trussová dlouho mlčela, když byla dotázána na zvýšení splátek hypoték na domy a byty řadových občanů, které se zvýší s růstem úrokových sazeb, což zlikviduje veškeré finanční úlevy, jichž by jvláda Trussové chtěla dosáhnout.



Stínová lavouristická kancléřka Rachel Reevesová prohlásila, že rozhovory Trussové "tuto katastrofální situaci ještě zhoršily", kavyzvala premiérku, aby před výročním sjezdem, konzervativců mimořádně svolala parlament.



"Je to vážná situace, která vznikla v Downing Street, a je přímým důsledkem bezohledného jednání této konzervativní vlády," řekla. "Pokud bude premiérka i nadále upřednostňovat záchranu své pověsti před záchranou lidských domovů, musí se poslanci toryů připojit k labouristům a vyzvat k svolání parlamentu, aby mohl být tento kamikadze rozpočet zvrácen."



Kwarteng však při návštěvě Darlingtonu trval na tom, že se vláda "drží plánu růstu", a tvrdil, že je to "naprosto zásadní" pro obnovení debaty, což vyvolalo mezi toryovskými poslanci obavy, že je rigidně oddán svému ideologickému přístupu.



Před výročním sjezdem konzervativců, který bude jistě horečnatý, poslal Kwarteng poslancům toryů soukromou zprávu, v níž jim vzkazuje: "Potřebujeme vaši podporu." Ve zprávě kancléř uvedl, že chápe jejich "obavy" ohledně minirozpočtu, ale apeloval na ně, abyho podopořili. "Jediný, kdo vyhraje, pokud se rozdělíme, jsou labouristé," napsal.





Dozvuky středeční záchrany britských penzijních fondů obrovským zásahem Bank of England ve výši 65 miliard liber se však projevily na mezinárodních finančních trzích a způsobily pokles akcií v Evropě, USA a Asii.



Index FTSE 100 se propadl o 160 bodů na 6 858 bodů, čemuž odpovídal podobný 2,4% pokles hodnoty 500 největších amerických firem. Ekonomové a skupiny investorů uvedli, že nedostatek stability v dříve tak silném finančním centru, jako je Spojené království, by měl být varováním před nadměrným riskováním ze strany ostatních vlád a finančních institucí.



Banky ve Velké Británii stahovaly hypoteční úvěrové produkty nebývalým tempem a průměrná cena dvouleté hypotéky s pevnou úrokovou sazbou vyskočila nad 5 %. Z trhu bylo staženo více než 40 % dostupných hypoték a poskytovatelé včetně bank Santander, Nationwide a HSBC zvýšily ceny úvěrů.



Tváří v tvář perspektivě rychle rostoucích nákladů na hypotéky utrpěli stavitelé domů propad na akciovém trhu, zatímco hodnota britských maloobchodních prodejců rovněž klesla, protože se zvýšila pravděpodobnost možného poklesu cen nemovitostí - což zvrátilo dva roky dvouciferného růstu.



Bývalý guvernér Bank of England Mark Carney obvinil Trussovu vládu, že "podráží nohy" ekonomickým institucím v zemi a pracuje proti ústřední Anglické bance.





Simon Wolfson, generální ředitel společnosti Next a člen konzervativního klubu v Horní sněmovně, varoval, že Velká Británie může příští rok čelit druhé krizi životních nákladů, protože propad hodnoty libry způsobí další růst cen.





"Zdá se, že devalvace libry prodlouží inflaci, a to i poté, co se ceny v továrnách sníží," řekl. "Vypadá to, že nás možná čekají dvě krize životních nákladů: v letošním roce to bude stlačení nabídky, v příštím roce to bude růst cen v důsledku devalvace měny."









Zdroj v angličtině ZDE

