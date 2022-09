Medveděv v otázce nasazení jaderných zbraní zařadil zpátečku

30. 9. 2022

Lidé, prosím, nezneužívejte alkohol. Protože pak to dopadá takhle, napsal Sergej Fursa. Lidé, prosím, nezneužívejte alkohol. Protože pak to dopadá takhle,

"Naši nepřátelé rádi činí velkolepá prohlášení. Používají termíny "svoboda", "demokracie", "mise". Ve skutečnosti je to jen rituální slovní průjem. Fontány průjmové demagogie spojené se zlomyslnou skřehotavou rétorikou se staly dlouho osvědčenou zbraní anglosaského světa, kterou zaplavuje zbytek lidstva ve snaze bránit svou výlučnost a právo vládnout světu."

Alkohol má zřejmě špatný vliv na trávicí ústrojí, jinak je těžké vysvětlit použitý soubor slov. Bytí tak říkajíc určuje vědomí.

To je samozřejmě Medveděv. Náš oblíbený zlomyslný trpasličí alkoholik. Který nyní vstoupil do arény, aby také potvrdil, že jsou v Kremlu psychouši. A rozhodně neblafují. Zajímalo by mě, kolikrát musíte opakovat, že neblafujete, aby všichni konečně uvěřili, že blafujete.

A přitom, přetékaje zlobou, vlastně řadí zpátečku, jak se v Rusku s oblibou říká, protože tvrdí, že Rusko použije jaderné zbraně pouze v případě ohrožení existence Ruska. Tedy pokud do Moskvy přijedou ozbrojené síly Ukrajiny. Nebo k Putinovi osobně. Pamatujeme si, že Putin je Rusko a Rusko je Putin. Podle samotného Putina atomový kufřík, jehož obsah je pro Medveděva tak vzrušující (oba kufříky), se nachází právě někde poblíž tohoto Putina.

A Medveděv to říká takto: "Představme si, že Rusko je nuceno použít proti ukrajinskému režimu, který se dopustil rozsáhlé agrese nebezpečné pro samotnou existenci našeho státu, nejhrozivější zbraň." Je opravdu nepravděpodobné, že by Kostějova smrt v Chersonu zůstala skryta. Ano, ani rozbombardovaná Voroněž nemůže ohrozit existenci Ruska. Příjemným faktem je, že Kreml si to už umí představit. To je velmi odlišné od rétoriky prvních dnů války.

Pak samozřejmě následuje další porce zlomyslných přídomků na zlý Západ, který ovšem nebude reagovat, protože se bude bát: "Vždyť bezpečnost Washingtonu, Londýna, Bruselu je pro Severoatlantickou alianci mnohem důležitější než osud umírající Ukrajiny, kterou nikdo nepotřebuje... umírat v jaderné apokalypse se zámořští a evropští demagogové nechystají. .A proto spolknou použití jakékoli zbraně v současném konfliktu. Tak či onak..." Možná věří, že jim to projde. Nebo možná potřebují vypadat, že věří, protože jinak jejich hrozby nebudou vůbec hrozné.

Ale pointa je jiná. Po osvětových rozhovorech, které rozhodně vedli lidé z Washingtonu a možná i lidé z Pekingu, se propojení jaderných zbraní s výsledky "referenda" někam posunulo. Přestěhovalo se blíže k Moskvě. A zatím se tam na Abramsech nikdo jet nechystá. Možná až na vzácné výjimky.

Co chtějí? Ano, opět žádají o milost. Jako včera Lukašenko a Putin, kteří žádali o respekt. Žádají o záchranu tváře.

Znamená to, že Putin jaderné zbraně rozhodně nepoužije? Samozřejmě že ne. Stejně tak to ale zatím nevypadá, že by je chtěli použít. A že neblafuje.

