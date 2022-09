Zelenskij Rusům

30. 9. 2022

Zelenskij: Opakuji ještě jednou pro ty, kdo hovoří jen rusky.

Chcete žít? UTÍKEJTE.

Chcete-li zůstat naživu - VZDEJTE SE.

Pokud chcete žít - BOJUJTE.

BOJUJTE ve svých ulicích a za svou SVOBODU.

Oni vám vzali všechno.

Anebo někteří z vás snad vlastníte ropné platformy?

Paláce? Vinohrady? Nebo možná jachty?

Vlastníte banku?

Za co to bojujete?

Jediné, co máte, jsou dluhy.

Něco k jídlu večer.

A teď máte mobilizaci.

Bojujte za své zájmy!

A nechoďte do naší země.

Nevstupujte do našich životů a do naší kultury.

Sláva Ukrajině!







