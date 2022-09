Evropě a USA docházejí zbraně, které by mohly poslat na Ukrajinu

30. 9. 2022

čas čtení 8 minut

V americkém zbrojním průmyslu je běžná úroveň výroby dělostřeleckých granátů pro 155 mm houfnici – těžkou dělostřeleckou zbraň s dlouhým dostřelem, která se v současnosti používá na bojištích Ukrajiny – v době míru asi 30 000 nábojů ročně, upozorňuje Natasha Turaková. V americkém zbrojním průmyslu je běžná úroveň výroby dělostřeleckých granátů pro 155 mm houfnici – těžkou dělostřeleckou zbraň s dlouhým dostřelem, která se v současnosti používá na bojištích Ukrajiny – v době míru asi 30 000 nábojů ročně,

Ukrajinští vojáci, kteří bojují proti ruským silám, spotřebují toto množství zhruba za dva týdny.

To je podle Dave Des Roches, docenta a vysokého vojenského pracovníka na US National Defense University. A je znepokojen.

"Jsem velmi znepokojen. Dokud nebudeme mít novou produkci, jejíž nárůst trvá měsíce, nebudeme schopni zásobovat Ukrajince,“ řekl Des Roches pro CNBC.

Evropě také docházejí zásoby. "Vojenské zásoby většiny členských států [evropského NATO] byly, neřekl bych, vyčerpány, ale značně vyčerpané, protože Ukrajincům poskytujeme velkou kapacitu," řekl Josep Borrell, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, začátkem tohoto měsíce.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uspořádal v úterý zvláštní setkání šéfů vyzbrojování aliance, aby projednali způsoby, jak doplnit zásoby zbraní členských zemí.

Vojenští analytici poukazují na základní problém: Západní státy v době míru vyráběly zbraně v mnohem menších objemech, přičemž vlády se rozhodly zeštíhlit velmi drahou výrobu a vyrábět zbraně pouze podle potřeby. Některé zbraně, které docházejí, se již nevyrábějí a jejich výroba vyžaduje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a zkušenosti – věci, kterých je v celém výrobním sektoru v USA po léta nedostatek.

Stoltenberg na Valném shromáždění OSN minulý týden skutečně řekl, že členové NATO musejí znovu investovat do svých průmyslových základen ve zbrojním sektoru.

"Nyní spolupracujeme s průmyslem na zvýšení výroby zbraní a střeliva," řekl Stoltenberg listu The New York Times a dodal, že země potřebují povzbudit výrobce zbraní, aby dlouhodobě rozšiřovali své kapacity tím, že zadávají více objednávek zbraní.

Ale navýšení obranné výroby nebude rychlý ani snadný výkon.

Je schopnost USA bránit se v ohrožení?

Krátká odpověď zní: Ne.

Spojené státy byly zdaleka největším dodavatelem vojenské pomoci Ukrajině v její válce s Ruskem a od té doby, co Moskva koncem února napadla svého souseda, poskytly balíky zbraní za 15,2 miliardy dolarů. Několik zbraní vyrobených v Americe pro Ukrajince změnilo hru; Zejména 155mm houfnice a těžké systémy s dlouhým dostřelem, jako je HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) vyrobený společností Lockheed Martin. A Bidenova administrativa prohlásila, že bude podporovat svého spojence Ukrajinu "tak dlouho, jak to bude potřeba", aby porazila Rusko.

To znamená mnohem více zbraní.

USA v podstatě došly 155mm houfnice, které by mohly dát Ukrajině; aby mohly poslat další, musely by sáhnout do vlastních zásob vyhrazených pro americké vojenské jednotky, které je používají k výcviku a připravenosti. Ale to je pro Pentagon zakázáno, říkají vojenští analytici, což znamená, že je vysoce nepravděpodobné, že by byly uvolněny zásoby vyhrazené pro operace v USA.

"Existuje řada systémů, u kterých si myslím, že ministerstvo obrany dosáhlo úrovně, kdy není ochotno poskytnout Ukrajině více tohoto konkrétního systému," řekl Mark Cancian, bývalý plukovník americké námořní pěchoty a hlavní poradce Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS).

Je to proto, že "Spojené státy potřebují udržovat zásoby na podporu válečných plánů," řekl Cancian. "U některých typů munice by hnacím válečným plánem byl konflikt s Čínou o Tchaj-wan nebo v Jihočínském moři; pro ostatní, zejména pozemní systémy, by hnacím válečným plánem byla Severní Korea nebo Evropa."

Javeliny, HIMARSy a houfnice

Pro ukrajinské síly to znamená, že některé jejich nejdůležitější vybavení pro bojiště – jako 155 mm houfnice – musí být nahrazeno staršími a méně optimálními zbraněmi, jako je 105 mm houfnice, která má menší užitečný náklad a kratší dostřel.

"A to je pro Ukrajince problém," říká Des Roches, protože "dostřel je v této válce kritický. Tohle je dělostřelecká válka."

Mezi zbraně, na které Ukrajina spoléhá a které jsou nyní v americkém inventáři klasifikovány jako "omezené", patří odpalovací zařízení HIMARS, střely Javelin, střely Stinger, houfnice M777 a 155 mm munice.

Javelin, vyráběný společnostmi Raytheon a Lockheed Martin, získal na Ukrajině ikonickou roli – přesně naváděná protitanková střela odpalovaná z ramene byla nepostradatelná v boji proti ruským tankům. Ale produkce v USA je nízká, tempem kolem 800 ročně, a Washington nyní podle CSIS poslal na Ukrajinu asi 8 500, což je produkce za více než desetiletí.

Prezident Joe Biden v květnu navštívil továrnu v Alabamě a řekl, že "zajistí, aby Spojené státy a naši spojenci mohli doplnit naše vlastní zásoby zbraní, aby nahradily to, co jsme poslali na Ukrajinu". Dodal však, že "tento boj nebude levný."

Pentagon objednal nové Javeliny v hodnotě stovek milionů dolarů, ale jejich doplnění vyžaduje čas – mnoho dodavatelů, kteří poskytují chemikálie a počítačové čipy pro každou střelu, nelze dostatečně popohnat. A najímání, prověřování a školení lidí k budování technologie také vyžaduje čas. Může trvat jeden až čtyři roky, než USA výrazně zvýší celkovou produkci zbraní, řekl Cancian.

"Musíme postavit naši obrannou průmyslovou základnu na válečný základ," řekl Des Roches. "A nevidím žádný náznak toho, že se to děje."

Americké ministerstvo obrany zpochybnilo návrh, že USA docházejí zásoby zbraní pro Ukrajinu.

"Ministerstvo poskytlo Ukrajině mix schopností - my ani oni nejsme příliš závislí na žádném systému," řekla CNBC mluvčí ministerstva obrany Jessica Maxwellová v e-mailu. "Dokázali jsme předat vybavení z amerických zásob na Ukrajinu a zároveň zvládat rizika pro vojenskou připravenost."

Pentagon "spolupracuje s průmyslem na zrychleném doplňování vyčerpaných zásob," řekl Maxwell. "To zahrnuje poskytování finančních prostředků na nákup dalšího vybavení, zřízení nových výrobních linek a podporu dalších směn pracovníků. Stále máme potřebný inventář pro naše potřeby."

Nejnovější balík vojenské pomoci, dodala, "podtrhuje trvalou povahu našeho závazku a představuje udržitelnou, víceletou investici do kritických schopností pro Ukrajinu."

Když byl mluvčí Lockheed Martin kontaktován s žádostí o komentář, odkázal na dubnový rozhovor, během kterého generální ředitel společnosti Jim Taiclet řekl CNBC: "Musíme rozproudit náš dodavatelský řetězec, musíme mít určitou kapacitu, do které jsme už investovali. A pak se dodávky uskuteční, řekněme, za šest, 12, 18 měsíců."

Jaké jsou možnosti Ukrajiny?

Mezitím může Ukrajina hledat dodavatele jinde – například v Jižní Koreji, která má impozantní zbrojní sektor a v srpnu podepsala prodeje tanků a houfnic Polsku za 5,7 miliardy dolarů. Ukrajinské síly také budou muset pracovat s náhradními zbraněmi, které jsou často méně optimální.

Jack Watling, expert na pozemní válčení z Royal United Services Institute v Londýně, věří, že Ukrajina má stále dostatek prostoru k tomu, aby získala mnoho zbraní, které potřebuje.

"Je dostatek času na vyřešení tohoto problému, než se stane kritickým z hlediska zrychlení výroby," řekl Watling s tím, že Kyjev může získat určitou munici ze zemí, které ji bezprostředně nepotřebují, nebo jejichž zásobám brzy vyprší životnost.

"Takže můžeme pokračovat v zásobování Ukrajiny," řekl Watling, "ale je zde bod, kdy, zvláště s určitými kritickými schopnostmi, budou Ukrajinci muset být opatrní, pokud jde o míru jejich výdajů a kde upřednostňují tuto munici, protože neexistuje nekonečná zásoba."

Zdroj v angličtině: ZDE

0