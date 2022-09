Putin získává 300 000 nových vojáků pro Ukrajinu (a nemusí to pomoci)

30. 9. 2022

Minulý týden ruský prezident Vladimir Putin v bojovném televizním projevu oznámil částečnou mobilizaci ruských vojenských záloh a povolal 300 000 záložníků, aby se přihlásili pro případnou službu na Ukrajině, napsal Stavros Atlamazoglou.

Pro Putina to bylo politicky těžké prohlášení. Posledních sedm měsíců se ruský vůdce velmi snažil izolovat ruskou společnost od své pošetilé invaze na Ukrajinu. Dělá to ne nutně proto, že mu záleží na jeho lidu, ale spíše proto, že chápe, že neexistuje rychlejší způsob, jak přijít o moc (a možná být i zabit, jak je u převratů v autokratických režimech pravidlem), než ztrátou podpory veřejnosti.

Humorný a smrtící aspekt ruské mobilizace

Mezitím částečná mobilizace v Rusku nabízí okamžiky naprostého úžasu a výsměchu ohledně ruské armády. Nespočet videí ukazuje, že se aktivovaní ruští záložníci objevují tak opilí, že jim padají kalhoty nebo spí na letištních plochách, bojují mezi sebou, nebo dokonce odmítají jít ke svým jednotkám.

Navíc ruská letiště, přístavy, železniční stanice a dálnice, které vedou mimo zemi, jsou přecpané ruskými muži vojenského věku, kteří se snaží uniknout částečné mobilizaci nebo budoucí plné mobilizaci. Na jeden hraniční přechod s Gruzií dokonce ruská domácí zpravodajská služba FSB vyslala obrněné transportéry a vojáky, aby blokovaly masový exodus.

Podle FSB uprchlo ze země od začátku částečné mobilizace více než 261 000 ruských mužů, což znamená, že ruská armáda ztratila téměř stejné množství rekrutů, jaké má získávat.

V dalším případě nespokojenosti s Putinovou částečnou mobilizací muž zahájil palbu a kriticky zranil šéfa místního vojenského odvodního výboru v ruské provincii.

Ruský zákonodárný sbor zvýšil maximální trest odnětí svobody pro ty, kteří se vyhnou odvodu, na 10 let za mřížemi. V hrubém srovnání je minimální trest za vraždu v Rusku pouze 6 let, což znamená, že vrah si může ve vězení odsedět méně času než někdo, kdo odmítl být potravou pro děla a jít a nechat se zabít na Ukrajině za imperiální aspirace autokrata.

Nedostatečná příprava na Ukrajinu

Zprávy také naznačují, že ruští záložníci, kteří se podřídí, dostanou trestuhodně neadekvátní přípravu na své nasazení ve válečné zóně. V mnoha případech dostanou ruští záložníci několik dní opakovacích školení, než se objeví na frontě, aby bojovali proti v bitvě zocelené a odhodlané ukrajinské armádě. Vypadá to, jako by si Putinovo Rusko vzalo lekci z příručky Sovětského svazu z 2. světové války, kde se se ztráty personálu vůbec nezohledňovaly, což vedlo k vítězné Rudé armádě, ale s desítkami milionů ztrát.

To vše znamená, že ruská armáda by mohla získat tisíce nových vojáků, které by mohla použít v předních liniích na Ukrajině. Ale to neznamená, že to bude mít pozitivní dopad na Kreml.

Rozhodnutí vyhlásit částečnou mobilizaci má reálný potenciál obrátit se proti Putinovi.

