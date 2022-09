Britská finanční krize, kterou vyvolala nekompetentní a nevolená vláda

Tohle je krize Trussové a Kwartenga, ale už teď jsou britští občané v jejím důsledku mnohem chudší než dosud

Britská politika se tento týden mění, píše Aditya Chakrabortty. Liz Trussová už jen po pouhých 22 dnech ve funkci premiérky čelí svému konci. Právě se konající výroční stranické sjezdy britských politických stran vypadají vedle finančního krachu, který zachvátil zemi, naprosto nepodstatně. Politika a finance jsou však v tuto chvíli navzájem hluboce spjaty. Tuto krizi z velké části vytvořila selhávající britská politická třída. Britům nyní hrozí třetí velká vlna škrtů výdajů, která bude následovat po třetí krizi za posledních 12 let, s ještě většími sociálními troskami a lidským neštěstím v zádech.



Svou první finanční krizi jsem zažil před 25 lety, v roce 1997, píše autor, a nikdy předtím jsem neviděl krizi, které by se dalo tak lehce ě vyhnout, jako je tato. Začalo to v létě volbami do vedení Konzervativní strany, , kdy Liz Trussová slíbila snížení daní o 30 miliard liber, aby se dostala do premiérské funkce. Pokračovalo to minulý pátek, kdy její ministr financí Kwasi Kwarteng představil svůj "plán růstu", z něhož se vyklubalo dalších 15 miliard liber daňových škrtů - a to pro lidi, kteří je nepotřebují.



Nebyla to jen špatná ekonomika, byla to i špatná víra. A když to druhý den tisk ostře kritizoval, ministr financí slíbil další snížení daní. To bylo navíc k mimořádné podpoře účtů za energie, která jen na letošní zimu stála 60 miliard liber. Rozdíl je v tom, že energetický balík byl zásadní a dočasný, zatímco tyto trvalé daňové škrty si měly koupit voliče a ovlivnit stranické sponzory.



To, co bylo zamýšleno jako pouhé uplácení, se ukázalo jako gigantická finanční bomba. Libra se propadla tak hluboko, že získala nový název: shitcoin. Úrokové sazby úvěrů na trzích prudce vzrostly, velké britské hypoteční firmy musely stáhnout některé své produkty. Bank of England v podstatě ztratila kontrolu nad úrokovými sazbami, zatímco penzijní fondy a další investoři začali shánět peníze. Nakonec ve středu Anglická banka začala nakupovat státní dluhopisy ve snaze potlačit paniku.



Týden je ve finanční krizi dlouhá doba. Díky Kwartengovi a Trussové Britové právě o hodně zchudli. Pokud jste majitelé domů se standardní variabilní hypotékou nebo ji potřebujete obnovit, vaše účty se vyšplhaly do závratných výšin. Pokud máte penzijní připojištění, pravděpodobně se vám nyní nechce kontrolovat, jakou má ta penze nyní cenu. Ceny téměř všeho ze zahraničí - od potravin přes trička až po auta - právě vzrostly.



Institucionálně byla zničena důvěryhodnost ministerstva financí a zničena měnová politika Bank of England. Mělo dojít ke zrušení kvantitativního uvolňování, jak požadovali Trussová a Kwarteng. Pak ale přišlo středeční odpoledne, kdy, aby neutralizovala nešťastné chyby vlády, Anglická banka byla nucena znovu zapnout stroj na tisk peněz.





Navzdory novému zbídačení Britů jim tento debakl přinesl chvíle, které si můžeme všichni vychutnat. Kwarteng výrazně snížil daně těm samým lidem, kteří jeho rozhodnutí pak ostře zkritizovali. Mezi jeho pomocníky patřily thinktanky volného trhu, především Institut pro ekonomické záležitosti, který se celá desetiletí prohlašoval za mistra kapitalistické vědy. Stačilo pár dní, aby se ukázalo, že jeho členové jsou šarlatáni, kteří se vyznají pouze v tom, že umí zamaskovat, kdo je ve skutečnosti financuje.

To ale konzervativci, pravicový tisk a lobotomizované thinktanky nechtějí. Již nyní prosazují, aby se do listopadu snížily výdaje a aby se následující dva roky věnovaly úsporám, demontáži zdravotnictví a snižování podpory těm, kdo jsou sociálně závislí na státu.





Tohle je ale jkrize konzervativních politiků, ne naše. Z těchto velkých daňových škrtů neměli prospěch normální občané, ale sponzoři konzervativců. Trussová může svůj hloupý a cynický rozpočet zrušit, odstoupit a vyvolat tak všeobecné volby - a labouristé by měli požadovat, aby tak učinila.



Zdroj v angličtině

I po všech snahách konzervativců rozvrátit standardy veřejného života lze předpokládat, že budou následky. Přinejmenším není možné, že by Kwarteng mohl připravovat příští státní rozpočet, který má být předložen za několik týdnů. Ale jsou tu i hlubší problémy. Trussová se dostala k moci za téměř nulové kontroly ze strany politicko-mediální třídy. Nespočet poslanců spolklo své zábrany a podpořilo ženu, o níž věděli, že se mýlí, ale předpokládali, že zvítězí. Členstvo Konzervativní strany projevilo dovednost stáda ovcí a většina tisku se zaměřila spíše na její instagramový profil než na její politiku.Kontrolní mechanismy, které stály mezi námi a tímto národním ponížením, selhaly. A proč? Třídy, které jezdí do ságy a na nichž závisí jádro voličů toryů, zjistí, že jejich zahraniční dovolené jsou nyní mnohem dražší. Těžce zadlužené rodiny s vysokými hypotékami, které čtou Mail, se právě dostaly do dalších dluhů kvůli ženě, kterou jejich noviny vybraly za premiérku. A BBKontrolní mechanismy, které nás od tohoto národního ponížení oddělovaly, selhaly. A proč? Důchodcúm, na nichž jsou toryové volebně závislí, se nyní výrazně prodraží zahraniční dovolená. Těžce zadlužené rodiny s vysokými hypotékami, které čtou ultrapravicový Daily Mail, se právě dostaly do dalších dluhů kvůli ženě, kterou jejich noviny vybraly za premiérku. A BBC, která do svých zpravodajských pořadů stále zařazuje Institut pro ekonomické záležitosti a ostatní, se opět provinila tím, že předstírá, že tito korporacemi financovaní všeználci jsou "ekonomičtí experti". Toto není jen okamžik zúčtování pro lidi, kteří mají na starosti naši demokracii: je to okamžik, kdy je třeba si uvědomit, jak nebezpečně jsou naše demokratické instituce rozložené.Země, ve které nemůžete několik měsíců navštívit praktického lékaře a vaše maminka nemůže léta podstoupit operaci, kde jsou pláže plné splašků a kde nejezdí vlaky, není zemí, která by snesla další kolo výdajových škrtů. A ekonomika, která je závislá na dovozu ana zadluženosti občanů, potřebuje investice a přerozdělování, ne další politické škrty. Dokonce i vítězové ve Spojeném království dnes žijí hůře než jejich protějšky v Evropě. Jezdí svými audinami po děravých silnicích, vozí své děti do přeplněných škol, a pak se vracejí domů a přemýšlejí, jak zaplatí nákupy a účty za energie.