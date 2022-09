Finanční krize v Británii: Navzdory zásahu Anglické banky se libra dál propadá

28. 9. 2022

čas čtení 1 minuta



- Mimořádný krok Anglické banky přinesl úlevu na trhu s dluhopisy, ale nedokázal stabilizovat britskou měnu





Bank of England uvedla, že bude intervenovat na trzích dluhopisů, aby se je pokusila stabilizovat. Od dnešního dne začne nakupovat dlouhodobé dluhopisy, aby "obnovila řádné tržní podmínky" a odvrátila "podstatné riziko pro finanční stabilitu Spojeného království".



Libra se propadla až o 1,7 %, než se poněkud ustálila, ale i tak je ve středu o 0,5 % níže na úrovni 1,068 USD.







- Předseda labouristů Sir Keir Starmer vyzval ke svolání parlamentu za účelem řešení finanční krize.



Vyzval konzervativní vládu, aby upustila od svého minirozpočtu, který vyvolal otřesy na trhu.



Prohlásil: "Myslím, že mnoho lidí se nyní bude nesmírně obávat o své hypotéky, o růst cen a nyní i o své důchody. Vláda zjevně ztratila kontrolu nad ekonomikou."



Dodal: "Vláda by nyní měla svolat parlament a opustit tento rozpočet, než dojde k dalším škodám."



"The move by the Bank of England is very serious."



Labour leader Sir Keir Starmer has called on the government to "abandon" its mini-budget before more "damage is done".



