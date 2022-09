Mezinárodní měnový fond vyzval britskou vládu, aby zrušila snížení daní

28. 9. 2022

Podle Mezinárodního měnového fondu by se opatření měla zaměřit na domácnosti nejvíce postižené energetickou krizí a inflací





Mezinárodní měnový fond ostře zaútočil na britské snížení daní pro nejbohatší a vyzval vládu Liz Trussové, aby je zrušila, a zabránila tak posilování ekonomické nerovnosti.



Mezinárodní měnový fond ostře zaútočil na britské snížení daní pro nejbohatší a vyzval vládu Liz Trussové, aby je zrušila, a zabránila tak posilování ekonomické nerovnosti.

V nezvyklé veřejné kritice britské ekonomiky zdůraznil fond se sídlem ve Washingtonu, že britský státní minirozpočet Kwasiho Kwartenga riskuje podkopání snah Bank of England bojovat se zruychlující se inflací uprostřed mimořádné situace v oblasti životních nákladů.





MMF se vyjádřil, že Kwartengovo prohlášení plánované na 23. listopadu představuje "příležitost pro vládu Spojeného království, aby zvážila způsoby, jak poskytnout cílenější podporu, a přehodnotila daňová opatření, zejména ta, která zvýhodňují osoby s vysokými příjmy".



Tato výtka přichází uprostřed rostoucího mezinárodního odporu vůči Kwartengovým nefinancovaným daňovým škrtům ve výši 45 miliard liber. Po kritice od MMF následovala v úterý pozdě večer ostrá kritika ze strany ratingové agentury Moody's. Americká ministryně financí Janet Yellenová rovněž uvedla, že USA "velmi pozorně sledují vývoj" ve Spojeném království.



Agentura Moody's jako jeden z nejvlivnějších rozhodčích na světových finančních trzích, který jménem velkých investorů hodnotí úvěrovou spolehlivost vlád a podniků, uvedla, že "rozsáhlé nefinancované daňové škrty ve Spojeném království mají negativní vliv na úvěrovou spolehlivost Británie".



"Trvalý otřes důvěry plynoucí z obav trhu ohledně důvěryhodnosti vládní fiskální strategie, který by vedl ke strukturálně vyšším nákladům na financování, by mohl trvaleji oslabit dostupnost Spojeného království k úvěrům."



Zásah MMF je nezyklý vzhledem k vlivu Spojeného království na světovou ekonomiku a vzhledem k tomu, že je Británie jedním z největších akcionářů této organizace,



Larry Summers, bývalý americký ministr financí, uvedl, že takový varovný výstřel ze strany MMF by byl obvyklý spíše pro rozvíjející se tržní ekonomiku než pro zemi, jako je Británie. V pořadu BBC Newsnight řekl: "Je ještě brzy a věci se mohou změnit a ekonomie není exaktní věda, ale rozhodně bych řekl, že to teď vypadá jako řada zbytečných chyb."



Summers již dříve v úterý uvedl, že je překvapen, že MMF od pátečního minirozpočtu nezasáhl.



MMF důsledně varuje země, aby se v reakci na šok z cen energií vyhnuly plošným záchranným opatřením. Tvrdil, že před vyššími účty za energie a dodatečným rizikem z rostoucí inflace by měly být chráněny pouze nejchudší domácnosti, aby se omezil dopad na zvýšení úroků pro státní půjčky.



Jen několik dní po Kwartengově minirozpočtu a poté, co libra v pondělí v jednu chvíli klesla vůči americkému dolaru na nejnižší úroveň v historii, organizace uvedla, že "pozorně sleduje nedávný ekonomický vývoj ve Spojeném království".



"Vzhledem ke zvýšeným inflačním tlakům v mnoha zemích, včetně Spojeného království, nedoporučujeme v současné době velké a necílené fiskální balíčky, protože je důležité, aby fiskální politika nepůsobila protichůdně vůči měnové politice," uvedl mluvčí v první veřejné reakci MMF.



Kwarteng snížil horní sazbu daně (pro nejbohatší) ze 45 na 40 procent a slíbil snížení základní sazby daně o 1 procento od dubna příštího roku. Dále uvedl, že zachová daň z příjmu právnických osob na úrovni 19 % - zruší plánované zvýšení na 25 % - a zruší nedávné zvýšení plateb národního pojištění s tím, že náklady na tyto daňové úlevy ve výši téměř 50 miliard liber budou připočteny k britskému státnímu dluhu.



Tento krok způsobil, že britská libra a vládní dluhopisy během víkendu a v pondělí se octly ve volném pádu, přestože Kwarteng tvrdil, že rozpočet je zaměřen na růst ekonomiky.



Kwarteng uklidnil trhy prohlášením, že 23. listopadu představí střednědobé plány na snížení dluhu spolu s prognózami nezávislého Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost ohledně celého rozsahu vládních půjček.



Bank of England rovněž vydala oznámení, že je připravena zvýšit úrokové sazby, aby snížila inflaci. Většina analytiků však předpokládá, že libra bude nadále klesat a úroky na státní dluh porostou, pokud vláda nezruší alespoň část plánovaných daňových škrtů.



