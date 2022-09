Šílenci v londýnské vládě dál drasticky likvidují britskou ekonomiku

27. 9. 2022

Libra se dostává pod nový tlak poté, co Bank of England nezvýšila úrokové sazby



Britská ústřední banka Bank of England se neodvážila v pondělí dále zvýšit úrokové sazby ve snaze zabránit propadu hodnoty britské libry vůči všem světovým měnám, dokonce i vůči ruskému rublu. Pouze , že provede úplné zhodnocení situace až v listopadu.



Poté, co Bank of England svým rozhodnutím vyloučit mimořádné další zvýšení úrokových sazeb vyvolala nový propad hodnoty libry, se britští ministři snaží zabránit úplné ztrátě důvěry finančních trhů v hospodářskou strategii Británie.



Snahy Bank of England a britského ministerstva financí nenapravily škody způsobené minirozpočtem ministra financí Kwasiho Kwartenga z minulého pátku, který vyvolal pokles libry na rekordní minimum vůči americkému dolaru.



Během několika minut poté, co banka uvedla, že s reakcí na nedávné turbulence hodlá počkat až do listopadu, libra vůči dolaru klesla o dva centy a během noci se přiblížila na tři centy rekordnímu minimu 1,03 USD, kterého dosáhla v noci z neděle na pondělí při obchodování na Dálném východě.

Drasticky pokles libry vede k výraznému zdražení všeho v Británii.

Někteří poskytovatelé hypoték dočasně stáhli své produkty, protože finanční trhy předpovídaly, že budou muset zvýšit úrokové míry z 2,25 % na 6 %, aby se zabránilo dalšímu propadu libry. To by znamenalo, že miliony Britů nebudou schopny platit své hypotéky.



Japonská banka Nomura předpověděla, že libra zakončí rok pod paritou vůči dolaru, zatímco Paul Donovan, hlavní ekonom společnosti UBS global wealth management, uvedl, že mezinárodní investoři mají tendenci vnímat britskou Konzervativní stranu jako "kult soudného dne".



Na znamení toho, že mezinárodní politici jsou stále více znepokojeni nedávnými otřesy britské ekonomiky, Raphael Bostic, prezident Federálního rezervního systému v Atlantě, varoval, že výprodej libry odráží velké pochybnosti mezinárodních finančních a ekonomických odborníků ohledně toho, co proboha dělá britská vláda.



Bank of England den před pátečním Kwartengovým minirozpočtem zvýšila úrokové sazby o půl procentního bodu na 2,25 % a je nervózní z toho, aby způsobila příliš velkou bolest ekonomice,která už je v recesi.



Trhy se však nyní domnívají, že pouhé řeči nebudou stačit a že úrokové míry budou muset prudce vzrůst, aby se propad libry zvrátil. To by zlikvidovalo jakoukoliv stimulaci ekonomiky a vedlo by to k prudkému nárůstu hypotečních sazeb pro miliony majitelů domů.



Ministr financí Kwarteng také nedokázal uklidnit nervózní trhy slibem, že až na konci listopadu, tedy za osm týdnů!! zveřejní, jak jeho vláda bude snižovat státní zadluženost.



Konzervativní poslanci jsou na Kwartenga a premiérku Liz Trussovou rozzuřeni a někteří z nich uvažovali o možném odvolání Trussové z premiérské funkce.



Zároveň však mezi nimi panuje extrémní nervozita, že by to bylo vnímáno jako další důvod pro další pokles libry nebo by to mohlo vyvolat takový chaos, že by to skončilo předčasnými parlamentními volbami. . Jeden z toryovských poslanců dokonce prohlásil, že chce, aby strana přešla do opozice, protože "tohle šílenství musí skončit", zatímco jiný řekl, že "nikdy, nikdy nezažili parlamentní stranu tak nezvládnutou".





Trhy se stále více obávají o vyhlídky britské ekonomiky poté, co vláda Trussové v pátek oznámila plány na snížení daní o největší částku za posledních 50 let. Toto snížení daní pro nejbohatší občany se vláda Trussové rozhodla financovat zvýšením zadluženosti.











Výnosy dluhopisů, tedy náklady, které vláda platí za své půjčky, se rovněž vyšplhaly na 12leté maximum. Úrokové sazby desetiletého vládního dluhu dosáhly 4,2 % - oproti 3,5 % před Kwartengovým prohlášením z minulého týdne. Znamená to, že londýnský vláda bude muset platit za vypůjčené peníze v letošním roce na úrocích o 10 miliard liber více.