26. 9. 2022

čas čtení < 1 minuta

Robert Tait, Guardian: Dnes večer v Teheránu: "Islámská republika, my ji nechceme! my ji nechceme!" Slova, která by se nikdo neodvážil vyřknout, když jsem byl v Íránu jako zahraniční zpravodaj.

Tonight in Tehran: “Islamic Republic, we don’t want it, we don’t want it.” Words that no one would have dared to utter outdoors in my time there. https://t.co/IV83jlaguo