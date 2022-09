Ruská agrese na Ukrajině: 2000 zadržených během protestů v Rusku; Putinovi spojenci jsou znepokojeni mobilizačními "excesy"

25. 9. 2022

- Od 28. září budou mít Rusové věkem podléhající mobilizaci zákaz opustit zemi: After September 28, men of mobilization age will be forbidden to leave #Russia, reports "Meduza". pic.twitter.com/8XDF5Jj2sC — NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2022

- Jakékoli anektované území bude mít "plnou ochranu" Ruska - Lavrov



Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že čtyři ukrajinské regiony, kde probíhá hlasování v "referendu", budou v případě připojení k Rusku pod "plnou ochranou" Moskvy.



Na tiskové konferenci po svém projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku byl Lavrov dotázán, zda by Rusko mělo důvod k použití jaderných zbraní na obranu anektovaných regionů Ukrajiny. Řekl, že ruské území - včetně území "v budoucnu dále zakotveného" v ruské ústavě - "je pod plnou ochranou státu".



"Všechny zákony, doktríny, koncepce a strategie Ruské federace se vztahují na celé její území," uvedl podle agentury Reuters, přičemž se konkrétně zmínil i o ruské doktríně o použití jaderných zbraní.



- Oděsa terčem útoků íránských dronů:

Ukraine said Sunday that the southern port city of Odessa was attacked by Iranian-made drones overnight, two days after a Russian attack with such a weapon killed two civilians.https://t.co/kd956o32qH — AFP News Agency (@AFP) September 25, 2022



- Během protestů v Rusku bylo zadrženo více než 2 000 lidí, uvádí skupina pro lidská práva



Podle nezávislé monitorovací skupiny OVD-Info bylo za protesty proti vojenské mobilizaci prezidenta Vladimira Putina zadrženo v celém Rusku celkem více než 2 000 lidí, z toho 798 osob bylo zadrženo v sobotu ve 33 městech.



Podle agentury Reuters se frustrace přenesla dokonce i do prokremelských médií, přičemž jedna redaktrka státní zpravodajské stanice RT uvedla, že problémy, jako je zasílání povolávacích rozkazů nesprávným lidem, "lidi rozzuřily".



Když byl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v sobotu dotázán, proč tolik Rusů opouští zemi, poukázal na právo na svobodu pohybu.





- Putinovi spojenci jsou znepokojeni "excesy" při mobilizační kampani



Dva nejvyšší ruští zákonodárci vyjádřili znepokojení nad způsobem, jakým se mobilizační akce v zemi rozvíjí.



Valentina Matvijenková, předsedkyně horní komory ruského parlamentu, Rady federace, uvedla, že si je vědoma zpráv o povolávání mužů, kteří by neměli být způsobilí k odvodu.



"Takové excesy jsou naprosto nepřijatelné. A považuji za naprosto správné, že ve společnosti vyvolávají ostrou reakci," uvedla v příspěvku na Telegramu.



V přímém vzkazu ruským regionálním gubernátorům - kteří podle ní nesou "plnou odpovědnost" za realizaci povolávání - napsala: "Zajistěte, aby realizace částečné mobilizace probíhala v plném a absolutním souladu s nastíněnými kritérii. Bez jediné chyby."



V samostatném příspěvku se vyjádřil i Vjačeslav Volodin, další Putinův spojenec a předseda Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu.



"Stížnosti přicházejí," uvedl. "Pokud dojde k chybě, je třeba ji napravit... Orgány na všech úrovních by měly chápat svou odpovědnost."

-Jeden z pěti Britů, které Rusko tento týden propustilo poté, co byli několik měsíců zadržováni na Ukrajině, poskytl první rozhovor médiím.



28letý Aiden Aslin uvedl, že byl pobodán, když byl držen na samotce.



"Nemyslel jsem si, že se dostanu ven živý," řekl listu.



Aslin z hrabství Nottinghamshire popsal, že s ním po zajetí v jihovýchodním městě Mariupol "zacházeli hůř než se psem".



Na Ukrajině žil řadu let a před začátkem ruské invaze sloužil v jejích pravidelných jednotkách.



Poté, co ho jeden z důstojníků bodl do zad, Aslin uvedl, že se ho zeptal:: "Chceš rychlou nebo krásnou smrt?" odpověděl mu.



Jeho věznitelé mu také ve smyčce pouštěli ruskou hymnu, svědčil Aslin. Byl nucen stát a zpívat spolu s nimi, jinak mu hrozilo bití.



- Podle analytiků může Saúdské Arábii její role při zajišťování svobody zahraničním bojovníkům na Ukrajině pomoci napravit její mezinárodní pověst.



Přichází poté, co Rusko ve středu propustilo do Saúdské Arábie 10 cizinců, které zajalo na Ukrajině, včetně pěti Britů.



Saúdská Arábie uvedla, že její zprostředkovatelské úsilí vedl korunní princ Mohammed bin Salmán, který se od vraždy novináře Jamala Khashoggiho v roce 2018 snaží obnovit svou pověst.





- Marocký válečný zajatec propuštěný v rámci výměny mezi Moskvou a Kyjevem prohlásil, že chtěl při sobotním návratu domů upozornit na "boj" Ukrajiny.



Řekl: "Jsem šťastný, že jsem se vrátil domů po velmi těžkých časech. Chci upozornit na obtížnou situaci na Ukrajině a na boj jejího lidu v tomto bolestném období."



Brahim Saadoun, student leteckého inženýrství, pobýval na Ukrajině od roku 2019.



Ve středu byl propuštěn, jako jeden z deseti zahraničních zajatců - včetně pěti britských a dvou amerických občanů - převezených do Saúdské Arábie v rámci výměny mezi Moskvou a Kyjevem.



S úsměvem a zdánlivě v dobrém zdravotním stavu po boku své matky Saadún poděkoval Saúdské Arábii, turecké vládě a marockému lidu, "který s námi byl solidární".



- Ostřelování zasáhlo jih a východ Ukrajiny



Ukrajinská armáda v neděli brzy ráno uvedla, že ruské síly podnikly za posledních 24 hodin desítky raketových útoků a leteckých úderů na vojenské a civilní cíle, včetně 35 "osad".



- Čínský ministr zahraničí prohlásil, že Čína podporuje veškeré úsilí vedoucí k mírovému řešení "krize" na Ukrajině. Wang Yi v sobotu na Valném shromáždění OSN řekl, že naléhavou prioritou je usnadnit mírové rozhovory, uvedla agentura Reuters.









- Fronta na rusko-gruzínské hranici je dlouhá asi 10 km a lidé v ní čekají na překročení hranice více než 20 hodin. Počet překročení hranic z Ruska do Finska se v posledních dnech oproti minulému týdnu zdvojnásobil.



- Při pátečních útocích v ukrajinské Doněcké oblasti byli zabiti dva civilisté a tři byli zraněni, uvedl gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko. Ruské síly rovněž ostřelovaly osady v blízkosti ruských hranic. V Kupjanské oblasti bylo při ostřelování zraněno pět lidí, včetně dvou dětí ve věku 10 a 17 let.



- Ruské úřady v okupovaných oblastech Záporoží a Chersonu začaly rozdávat povolávací rozkazy a mobilizovat muže v branném věku, kteří se "vzdali ukrajinského občanství a obdrželi pasy Ruské federace", uvádí ukrajinské ministerstvo obrany.



- Prezident Volodymyr Zelenskij vzkázal Ukrajincům na okupovaném území, aby se ukryli před ruskou mobilizací, vyhnuli se povolávacím dopisům a dostali se na území ovládané Ukrajinou. Pokud by však skončili v ruské armádě, požádal Zelenskyj lidi, aby si zachránili život a pomohli osvobodit Ukrajinu.





uvádí jeho ministerstvo zahraničí. V prohlášení se uvádí, že mluvčí íránského ministerstva Násir Kanání "doporučil" Ukrajině, aby se "zdržela vlivu třetích stran, které se snaží zničit vztahy mezi oběma zeměmi". Toto prohlášení přišlo poté, co Ukrajina zbavila íránského velvyslance akreditace kvůli tomu, co označila za "nepřátelské" rozhodnutí Teheránu dodávat ruským silám bezpilotní letouny.