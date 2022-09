Schrödingerovi mírotvůrci

26. 9. 2022 / Karel Dolejší

Schrödingerovi mírotvůrci jsou lidmi zvláštního ražení. Kdekoho po léta obviňují, že prý zhola zbytečně "straší Ruskem", od nějž prý zaručeně nic nehrozí. Ale když toto Rusko záměrně a promyšleně vyvolá největší válku v Evropě po roce 1945 a navíc ji masivně eskaluje, jsou to právě tito "odvážlivci", kteří vždycky měli z ruské vojenské hrozby "pro strach uděláno", kdo se z Ruska naráz doslova podělal.

Schrödingerovi mírotvůrci jsou živí i mrtví současně. Překypujíce odvahou, jsou podělaní až za ušima. Poté, co nás ustupování Putinovi přivedlo až sem, musíme se prý možné eskalaci války proti Ukrajině vyhnout - dalším ustupováním Putinovi.



"Já u pramene jsem a žízní hynu;

horký jak oheň, zuby drkotám;

dlím v cizotě, kde mám svou domovinu;

ač blízko krbu, zimnici přec mám;

nahý jako červ, oděn jak prelát sám;

směji se v pláči, doufám v zoufání;

mně lékem je, co jiné poraní;

mně při zábavě oddech není přán;

já sílu mám a žádný prospěch z ní;

srdečně přijat, každým odmítán."

Jak zřejmo, kmenovým básníkem bojovníků za mír musí být nevyhnutelně Francois Villon.

Ale bylo by zbytečné hledat nějaká hluboká tajemství, kde žádná nejsou.

Ti kdo dřív radili nechat Putina dělat, co se mu zlíbí, radí teď vlastně úplně stejně. Vždy jim šlo a dosud jde jen o to, aby se proti Putinovi naprosto nic nepodnikalo. To jenom okolnosti, to jenom svět se změnil. Oni sami se nezměnili ani o fous.

Dříve bylo lepší snažit se spoluobčany ukolébat, protože hrozba od maniaka z Kremlu ještě nebyla všem dostatečně zřejmá. Dnes, když už chlácholení nepřichází v úvahu, pokoušejí se pro změnu vystrašit lidi k smrti vidinou jaderné apokalypsy. V obou případech je cílový stav shodný: Politická a občanská pasivita tváří v tvář kinetické válce Ruska na Ukrajině i "hybridní" informační válce Ruska proti České republice. Cílem je tváří v tvář zločinné agresi nedělat vůbec nic a ohánět se jako lacinou výmluvou přízrakem kompromisu - což je slovo, které ruská diplomacie už zase považuje za sprosté a které ji jen povzbuzuje k dalším ultimátům.

Když jsme ale Putina nechali zajít až tak daleko, nelze se plně vyhýbat rizikům, která plynou z předchozích politováníhodných chyb. Jestliže bude Západ dál vyzbrojovat ukrajinské obránce, z Kremlu se bude o to častěji ozývat vyhrožování jadernou zbraní. To je cena za úspěch těch, kdo se před 24. únorem oháněli nadávkou "rusofobie" - a kteří dnes sami šíří skutečnou fóbii z jaderného konfliktu.

"Lidé dnes zase vědí, že existují věci, pro které stojí za to trpět. Že věci, pro které se eventuálně trpí, jsou ty, pro které stojí za to žít," napsal v jednom z doprovodných textů Charty 77 filozof Jan Patočka. Ukrajinci by to chápali. Schrödingerovi mírotvůrci jsou si však jisti, že žádné věci, kvůli kterým by se mohlo trpět, za to nestojí. Nejlepší bude ustoupit Putinovi dnes tak, jako jsme mu ustoupili včera, a zítra znova, ještě víc. Nejlepší bude jednat s ním o ceně zemního plynu, abychom náhodou v zimě doma nemuseli nosit svetr a tlusté ponožky.

Svoboda, demokracie, právo národů na sebeurčení, antikolonialismus, lidská práva - to vše je prý nicotné, prázdné západní cancy, je to k ničemu, protože jmenované věci sebou nesou riziko, že bychom se za hodnoty museli postavit po zuby ozbrojenému šílenci - byť tady a teď pouze v rámci občanského postoje, nikoliv se zbraní v ruce jako Ukrajinci.

Jediné, co má cenu pro lidového voliče našich fašistů a populistů, jsou pověstné Paroubkovy "jistoty a prosperita". Ale zatímco Gottwaldovi (pra)vnuci lačně civí na měďáky, vždy levou rukou současně agitují za revoluci - to prosím přinejmenším od Krylovy Pasážové revolty. Revolučnost ano, ale musí se prosím rentovat. Peníze od Číňanů nebo od Rusů nesmrdí. Vždyť sám Lenin se nechal koupit Němci a musel pak dodat plnění v podobě Brestlitevského míru. Děvka prodejná a statečný revolucionář. Produkt tajné diplomacie, který veřejně žádal zrušení tajné diplomacie. Zakladatel skvělé tradice obdivované Schrödingerovými mírotvůrci. Proletářská dialektika.

Těmto mírotvůrcům lze samozřejmě vytýkat mnohé, především slepotu k důsledkům postojů, které se snaží prosadit. Mě osobně však na nich vadí ještě něco jiného, co s jejich zhoubností souvisí jenom nepřímo: Naprostá absence jakékoliv stopy charakteru.

Západ si snad může dovolit jalovost diskusí s lidmi tohoto druhu (i když mám vážné pochybnosti). Přepadení Ukrajinci každopádně nikoliv. Tváří v tvář stále se prodlužujícímu seznamu bestiálních válečných zločinů velmi dobře vědí, že musejí vydržet do konce. Že uhnout, ustoupit není kam. Že nejsou žádné "loutky Američanů", ale bojují za sebe a za přežití svých rodin.

Velkým problémem Schrödingerových mírotvůrců je, že plácají nesmysly o deeskalaci konfliktu, jehož povahu dodnes nepochopili, a ani za nic nenabídnou věrohodný způsob, jak by svět mohl účinně "deeskalovat" Putina.

Ve skutečnosti ale "deeskalace" Putina opravdu existuje - ale jen tehdy, pokud krvelačný rádobyimperátor odtáhne z Ukrajiny na hlavu poražen.

Namísto báchorek o neexistujících možnostech urovnání totální ruské války proti Ukrajině je třeba ze všech sil pomoci s touto porážkou.

Dokud Putin sedí v Kremlu, Evropa stejně nikdy nebude v bezpečí - ani jednu jedinou vteřinu.

