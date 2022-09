Sonda NASA v pondělí narazí do asteroidu - pokud vše půjde dobře

26. 9. 2022

Na předměstí Washingtonu, kde vědci a inženýři v pondělí večer doufají, že budou svědky nárazu kosmické lodi o velikosti prodejního automatu, která je od Země vzdálená 7 milionů kilometrů, do asteroidu, se zrychluje tep.



Pokud vše půjde podle plánu a zákony gravitace a pohybu se na poslední chvíli nezmění, stane se tak v 19:14 východního amerického času - přesněji: v 19:14:23, tedy v 01:14.23 středoevropského času.



Je důležité poznamenat, že cílový asteroid není pro Zemi hrozbou a neudělal nic špatného, aby si zasloužil tuto pozornost. Srážka s vesmírným tělesem je však kritickým okamžikem pro Test přesměrování dvojitého asteroidu (Double Asteroid Redirection Test, DART), první test NASA v oblasti "planetární obrany".



Tato mise má ukázat, jak by "kinetický impaktor" mohl vychýlit nebezpečný asteroid, který by mohl zasáhnout Zemi. Ve vesmíru je spousta kamenů, které by mohly přerušit naši obvykle klidnou cestu kolem Slunce. Obecnou strategií v planetární obraně je změnit dráhy asteroidů tak, aby i když se přiblíží k Zemi, ji neškodně minuly.



Členové týmu DART jsou přesvědčeni, že se jim to podaří, ale připouštějí, že to není nic jednoduchého. Kosmická sonda by se mohla minout. Útěchou pro vědce a inženýry nebude ani to, když cíl téměř zasáhnou. Když se snažíte změnit dráhu asteroidu, na blízkost se nepočítá.



"Úspěch mise je zcela jasný: musíte asteroid zasáhnout," řekla Elena Adamsová, inženýrka z Laboratoře aplikované fyziky Univerzity Johnse Hopkinse v Laurelu ve státě Massachusetts, která misi provádí na základě smlouvy s NASA.



Asteroid se jmenuje Dimorphos. Jeho průměr je zhruba 150 metrů. Nikdo přesně neví, jak vypadá. V dalekohledu je to jen rozmazaná skvrna. Pozemšťané si ho poprvé dobře prohlédnou necelou hodinu před dopadem.



Dimorphos obíhá kolem jiného, většího asteroidu, pojmenovaného Didymos (řecky "dvojče"), a oba se řítí kolem Slunce. Takovéto "binární" asteroidy jsou běžné.



Sonda byla vypuštěna loni v listopadu z Kalifornie. Větší planetka slouží v podstatě jako průvodce mise. Terčem je však pouze menší planetka. Až se sonda přiblíží k velkému Didymosu, měla by spatřit, jak se malý Dimorphos pohybuje kolem svého průvodce. Půjde o čelní srážku.



V operační místnosti mise v Laurelu bude jistě napjatá situace. Laboratoř aplikované fyziky se zabývá spoustou utajovaných vládních výzkumů, ale občas podniká i šikovné vesmírné mise. Před sedmi lety úspěšně proletěla sonda NASA New Horizons kolem Pluta a získala první detailní snímky této trpasličí planety.



Jak to funguje: NASA doufá, že se jí podaří zasáhnout asteroid hned, kdybychom ho později opravdu potřebovali srazit.



Tato mise je podobná v tom, že je plná obtíží a nejistot. Sonda musí v posledních vteřinách činit zásadní navigační rozhodnutí samostatně. Let kosmické sondy vysokou rychlostí - asi 14 000 kilometrů za hodinu - do relativně malého asteroidu je něco, co ještě nikdo nikdy neudělal.



Pokud sonda DART mine cíl, bude mít teoreticky druhou šanci na setkání s Dimorfem za další dva roky - ale inženýři ani neuvažují o tom, že by si vzali tento oddechový čas.



Předchozí vědecké mise NASA a Japonské kosmické agentury odebraly vzorky asteroidů, ale jednalo se o pečlivě připravená setkání zahrnující postupné přibližování. DART předpokládá srážku ve vysoké rychlosti. Vědci a inženýři, kteří za misí stojí, tvrdí, že se dozvědí, zda do asteroidu narazí, až 20 sekund před dopadem.



"Asteroidy jsou extrémně tmavé," řekl Adams. "Musíme zasáhnout něco, co je velké jako dva stadiony. Vidět je můžete až zhruba hodinu před nárazem ..... I pak je to jen pixel v naší kameře."



Inženýři mise provádějí poslední úpravy trajektorie sondy, ale konečné přiblížení v hodinách před očekávanou srážkou bude automatické. Kamera na palubě sondy bude pořizovat snímky menšího asteroidu a současně pomůže vozidlu zaměřit cíl.



Konečné snímky přenášené kamerou sondy budou ukazovat malou bílou tečku, která se rozrůstá v něco jasnějšího, většího a více asteroidálního. Pokud vše půjde podle očekávání, Dimorphos bude tak velký, že vyplní zorné pole.



A to bude to poslední, co kdo uvidí, až se sonda obětavě vydá na cestu.



Dopad budou pozorovat také teleskopy na Zemi a Webbův a Hubblův teleskop ve vesmíru.



Nejvíce znepokojující asteroidy s potenciálními globálními klimatickými důsledky jsou ty, které mají průměr větší než 1 kilometr. Ty se dají nejsnáze odhalit. Bylo identifikováno více než 95 % odhadované populace těchto zabijáckých kamenů, uvedla planetární vědkyně Nancy Chabotová, vedoucí koordinace projektu DART.



Identifikována byla méně než polovina planetek o velikosti 140 metrů až 1 kilometr. Toto úsilí stále pokračuje. Kameny této velikosti - a Dimorphos je jedním z nich - by mohly přímým zásahem zničit velké město. Podle Chabota je pro planetární obranu klíčová včasná detekce.



"Tohle je něco, co se nedělá na poslední chvíli. Je to něco, co se dělá roky dopředu," řekla.



NASA a její partneři mají v tuto chvíli k dispozici katalog 30 000 objektů, uvedla Lindley Johnsonová, která má v agentuře na starosti planetární obranu. Vědci mohou vypočítat jejich oběžné dráhy na několik desetiletí dopředu, ale s prodlužující se časovou osou se nejistota oběžných drah zvyšuje.



V současné době se zdá, že žádný nebezpečný asteroid není na cestě k nárazu do Země, a to do té míry, že tyto věci lze vypočítat, řekla Johnsonová. Pondělní test přesměrování asteroidu však bude pozorně sledovat.





"Takovou technologii musíme mít," řekl. "Bylo by od nás rozumné, kdybychom si to všechno vyzkoušeli dopředu, abychom se to nesnažili udělat poprvé, když to opravdu potřebujeme, aby to fungovalo."



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

