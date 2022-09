Kaczyński: "Po pravdě řečeno, na světě není mnoho lidí moudřejších než já"

26. 9. 2022

říká Kaczyński,který si myslí, že "uživatelé internetu" pijí pivo a dívají se na pornografii, který si není jist, zda se marihuana dělá z konopí a který říká, že nikdo ho nepřesvědčí, že bílá je bílá a černá je černá.



"To tell you the truth, there are no people much wiser than me in the world."



Says Kaczyński, who thinks "internet users" drink beer and watch porn, who is not sure if marihuana is made from cannabis and who says nobody will convince him that white is white and black is black https://t.co/7MFvWKsxNc