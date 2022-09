"Nám je to naprosto jedno, že vy neuznáte naše referenda"

23. 9. 2022

čas čtení < 1 minuta

Ruský televizní propagandista Vladimír Solovjev: Vy chcete nenarušitelnost hranic? Obnovte SSSR! Co že si to myslí? My Ukrajinu nikdy neuznáme. Ukrajina existuje 31 let. A v budoucnosti už existovat nebude. Všem je to jedno. Jak říkal Gogol: Já jsem tě zrodil a já te zase zabiju. To je všechno.



Vždyť je to úplně jedno. Všechno to ujišťování, všechen ten křik, všechny ty komické výstupy. Tak vy říkáte, že nikdy neuznáte ta referenda. Koho by to zajímalo? To vaše "nikdy"? Tak si to neuznávejte. Ale my je uznáme. To je všechno.





Top Russian propagandist is incensed that Western countries refused to recognize the outcome of any sham referendums Russia is setting up in occupied parts of Ukraine. He claimed that Russia would put an end to Ukraine's existence: "I gave you life and I will take it away." pic.twitter.com/k507QKlV9P — Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 23, 2022







0