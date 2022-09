Putinova chruščovovská chvíle se bude odvíjet stejným způsobem

Čeget neobsahuje tlačítko pro odpálení jaderných zbraní, ale předává příkazy k odpálení centrálnímu vojenskému velení - generálnímu štábu. Ruský generální štáb má přístup k odpalovacím kódům a disponuje dvěma způsoby odpálení jaderných hlavic. Může posílat autorizační kódy jednotlivým velitelům zbraní, kteří pak provedou odpalovací procedury. Existuje také záložní systém, známý jako Perimetr, který umožňuje generálnímu štábu iniciovat odpálení pozemních raket přímo, a obejít tak všechna bezprostřední velitelská stanoviště.





Problém této Putinovy hrozby zahrnující možné použití jaderných zbraní k vítězství ve válce proti Ukrajině spočívá v tom, že zahrnuje předpoklad, že lidé, kteří jsou za ně skutečně odpovědní, odpálení opravdu provedou. Například Vasilij Alexandrovič Archipov a Stanislav Petrov odmítli pokračovat v plnění rozkazů, které dostali. V dnešní době je sice široká ruská veřejnost krmena lží o situaci svých ozbrojených sil na Ukrajině, ale lidé na takto klíčových pozicích si jistě uvědomují skutečný chaos, jehož je jejich armáda součástí. Lze předpokládat, že by brali v úvahu i jiné faktory než jen případný rozkaz od Putina.





Jakýkoli pohyb k přípravě a nasazení ruských jaderných zbraní by byl viděn a monitorován satelity USA a dalších zemí. V souladu s novým trendem CIA a Bílého domu zveřejňovat některá svá tajná zjištění, aby získaly podporu veřejnosti, by se o těchto pohybech dozvěděl celý svět a ruská elita spolu s obyvatelstvem obecně by měly čas jednat v opozici proti takovému sebevražednému/genocidnímu aktu.





Je snadné vyhrožovat, ale když se to přiblíží k realitě, strach z vyhlazení vlastního národa, rodiny, přátel a sebe sama převáží nad pocity pomsty a vzteku vůči Západu. Zejména proto, že takový čin by přišel pod záminkou útoku na ukrajinské území, které se referendem stalo ruským, nikoliv skutečnou, tradiční, ruskou zemí. Pud sebezáchovy, který by vyvolal útok na skutečnou ruskou půdu, není v případě nově získaných území od Ukrajiny přítomen.





Putinova částečná mobilizace byla pečlivým balancováním vůdce pod tlakem, který se snaží: 1. hrát si na silného vůdce před obyvatelstvem; 2. zavděčit se zastáncům tvrdé linie; 3. vyvolat dojem, že válku neprohrává; 4. uklidnit armádu.





Putinovy eskalační akce nejsou žádným projevem síly. Jeho sázka na to, že dokáže zastavit krvácení s 300 000 špatně vycvičenými a špatně vybavenými neochotnými chlapy, prostě nevyjde, ale pravděpodobně počká, zda budou tyto snahy úspěšné, a pak buď bude eskalovat dál, nebo obviní z prohry obětního beránka.





Zajímavé je, že Putin ve svém projevu to nepopisuje jako svůj rozkaz, spíše "považuji za nutné podpořit návrh ministerstva obrany a generálního štábu na částečnou mobilizaci". Jeho nejpravděpodobnějším obětním beránkem je ministr obrany Sergej Šojgu a ruské ministerstvo obrany a skutečnost, že nechal Šojgua, aby veřejnosti vyložil podrobnosti mobilizace, naznačuje, že hodlá ze Šojgua učinit tvář současného úsilí.





Jakákoli reakce Bidenovy administrativy by se odvíjela nejen od toho, jak Rusko použije jadernou zbraň proti Ukrajině, ale i od toho, jak by americká reakce mohla ovlivnit budoucí chování Ruska. Povzbudila by Putina k ústupu, nebo ke zdvojnásobení agrese?