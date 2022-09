Lidská tragédie v Hrušovce: Ruský útok tříštivými bombami proti civilistům

26. 9. 2022

'Nemohli jsme pro ně nic udělat' - zdravotníci promluvili po úderu na vesnici v blízkosti frontové linie





Elena Bulachtinová se vracela na svou lékařskou kliniku, když se na obloze ozval hluk tříštivé bomby. Ozvala se rána a o dvě vteřiny později série detonací, jak vzduchem svištěly smrtící střepiny. Lékařka Bulachtinová se vrhla k zemi. Dostala se do sklepa svého pracoviště právě ve chvíli, kdy vybuchla druhá bomba a pak třetí, píše Luke Harding. Elena Bulachtinová se vracela na svou lékařskou kliniku, když se na obloze ozval hluk tříštivé bomby. Ozvala se rána a o dvě vteřiny později série detonací, jak vzduchem svištěly smrtící střepiny. Lékařka Bulachtinová se vrhla k zemi. Dostala se do sklepa svého pracoviště právě ve chvíli, kdy vybuchla druhá bomba a pak třetí





Ne všichni měli takové štěstí. K ruskému útoku došlo v úterý odpoledne v kdysi poklidné vesnici Hrušovka, vzdálené asi 8 km od frontové linie na severovýchodě Ukrajiny. Několik místních obyvatel stálo u generátoru, kde si mohli nabíjet telefony a kontrolovat e-maily. Důchodce Nikolaj Kolijenko seděl na lavičce před svým domem. Bylo zataženo.



Úlomky bomby Kolijenka zabily. Zemřela také padesátiletá žena Věra Ševcovová. "Nemohli jsme pro ně nic udělat. Starší muž měl mnohočetná střepinová zranění. Nechali jsme ho tam. Taková jsou naše třídicí pravidla," vysvětlila Bulachtinová. Místo toho pomohla živým. Mezi nimi byl i těžce zraněný desetiletý chlapec Andrij Sejdňuk, kterého zasáhla kovová nábojnice do hlavy.



Budova se zaplnila křičícími dětmi a zoufalými dospělými. "Věděla jsem jen, že ošetřuji chlapce v zelené mikině s kapucí. Sotva dýchal. Obvazovala jsem mu hlavu. Neměli jsme nic pro děti. Jako zázrakem jsem nalal hadičku přibližně jeho velikosti, abychom ho mohli intubovat. Neměli jsme kyslík, tak jsem ventilátor spustila na pokojový vzduch. Bylo to to nejlepší, co jsme pro něj mohli udělat," řekla.



Přivezli další oběti. Byla mezi nimi dospívající dívka se střepinovým poraněním horní části paže a dolní končetiny, čtyřicetiletá matka pěti dětí zasažená do břicha a důchodce s tepenným krvácením. A také mladý muž s vážným poraněním páteře, který nemohl chodit ani cítit nohy. Pacienti - bylo jich tucet - byli převezeni do 100 km vzdálené nemocnice v Charkově. Desetiletý chlapec putoval na neurologické oddělení, kde byl jeho stav v pátek vážný.



Útok byl strašný.. A dá se říct všední. Byl obyčejnýv tom smyslu, že Moskva shazuje tříštivé bomby na civilisty už od začátku své invaze, tedy více než šest dlouhých měsíců. Tragédie v Hrušovce byla v mikroměřítku ozvěnou hrůz v Mariupolu, kde letos na jaře zahynuly tisíce lidí pod raketami a střelami odpalovanými ze vzduchu.



"Můj syn byl chytrý chlapec. Měl rád gymnastiku. Sám se rád toulal po okolí. Když došlo k výbuchu, snažil jsem se ho najít," řekl Sejdňukův otec Denis, který seděl před klinikou a kouřil cigaretu. "Křičel jsem a volal: Andrij, Andrij, neviděl někdo chlapce v zelené mikině?" "Ne, neviděl. A pak mi zdravotníci řekli, co se stalo." Andrijova starší sestra Uliana a matka Olga nebyly zraněny.



Rusové obsadili Hrušovku - obec s tisícovkou obyvatel, školou, několika obchody a rybářským jezerem - v březnu. Ukrajinské ozbrojené síly je před dvěma týdny vyhnaly v rámci rozsáhlé protiofenzívy, během níž Kyjev znovu získal téměř celou Charkovskou oblast. Nová frontová linie se nachází dole u města Kupjansk, které je nyní dějištěm rozsáhlé a bouřlivé bitvy.



Ve čtvrtek se přes kopec na Hrušovce vznášel hustý černý dým. Odněkud z okolí vypálil ukrajinský tank na ruské vojáky, kteří se skrývali v lese, zakopaném asi dva kilometry za řekou Oskil. Pak se ozval dramatický zvuk startu amerických vícenásobných raket dlouhého doletu HIMARS.



Britský bojový zdravotník a bývalý voják, který si říká Fish, uvedl, že Rusové se snažili prorazit, zatím bez úspěchu. Ukázal úlomky střepin, které posbíral při úterním útoku. Byly mezi nimi kousky ocasní ploutve a rozbušky. Ošetřoval pacienty ve tmě a osvětloval jim rány pomocí čelní svítilny a mobilního telefonu.



"V dubnu jsem se ve Velké Británii díval na televizi. Viděl jsem, jak jsou ty děti v Kyjevě zraněné, a rozhodl jsem se, že přijedu a pomůžu," vysvětlil. "Není žádný důvod, aby se do toho zapletly děti. Je to nelidské a politováníhodné." Spolu s dalšími dobrovolníky ošetřoval ve zničené škole vojáky-oběti nedávné úspěšné ukrajinské vojenské operace, pokládal je na dřevěné palety a zavěšoval kapénky z kovových zábradlí.



Anesteziolog Stas Jaramenko se o taktice Kremlu vyjádřil sžíravě. "Rusko je teroristická země. Používají jaderné vydírání," řekl. Dokáže Ukrajina vyhrát válku? "Nemáme jinou možnost. Podívejte se, co se stalo ve třicátých letech minulého století. Stalin dal Ukrajině hladomor a nechal zastřelit naše básníky a skladatele," řekl.



Kousek za vesnicí se pod rozbitou estakádou ukrývala skupina uprchlíků z Kupjanska. Osmatřicetiletý Alexij Mituťanov uvedl, že ve městě a jeho okolí probíhají těžké boje a nepřetržité ostřelování, zejména během dne. Nenítam elektřina ani plyn a ve třech obchodech, které jsou ještě otevřené, téměř došly potraviny. Vše, co zbylo, je velmi drahé, řekl.



Mitťianov uvedl, že obyvatelé uspořádali 9. března proukrajinské shromáždění poté, co se zpoza hranic přihnaly ruské jednotky. Na kupjanském náměstí Ústavy, dříve pojmenovaném po Leninovi, se sešlo asi 150 lidí. "Mávali jsme ukrajinskými vlajkami. Zapálil jsem světlici. Vzápětí mě chytil ruský voják. Neměl jsem čas protestovat. Dalších několik měsíců jsem strávil ve vězení," řekl.



Dodal, že ve sklepě policejní stanice se tísnilo několik stovek lidí. Jejich strážci pocházeli z takzvané Luhanské lidové republiky. Vězně pravidelně bili dřevěnými tyčemi a gumovými trubkami: "Byli horší než Rusové." Když ukrajinská armáda město obsadila, osvobodila ho, dodal: "Jsem na mizině a nemám žádný plán."



Zpátky v Hruškovce Bulachtinová řekla, že si příští měsíc odpočine od války a vrátí se domů do Kanady. Pochází z Ruska, řekla, že pohrdá Putinem a rozhodla se využít své lékařské schopnosti na Ukrajině. "Tohle jsou dějiny, které se tvoří. Chtěla jsem něco udělat, a ne celý den sedět doma a psát na Facebook 'Fuck Putin'," řekla.





Přesto si pohled na těžce zraněné děti vybral svou daň, připustila. "Nejsem paranoidní. Ale kdykoli jdu ven, dívám se na oblohu," řekla. "Člověk tak nějak neustále sleduje, jestli na něj něco nepadá. Pokud to na vás dopadne, nemůžete toho moc dělat. A když ne, tak padnete na zem a utíkáte."



