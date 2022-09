Neměla tato "speciální operace" denacifikovat Ukrajinu?

23. 9. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 1 minuta

Putinovo rozhodnutí vyměnit velitele ukrajinského praporu Azov za Viktora Medvedčuka, ukrajinského podnikatele a politika, který je Putinovým blízkým přítelem, "je pro ruské nacionalisty ještě větší ranou než ústup z Charkova," píše běloruský novinář Tadeusz Giczan.



Andrij Jermak, hlavní poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, uvedl, že Ukrajina vyměnila Medvedčuka a asi 54 dalších válečných zajatců za 215 ukrajinských válečných zajatců, včetně 108 příslušníků praporu Azov, který 80 brutálních dní bránil Mariupol proti drtivé přesile.





"Ústup lze vysvětlit chybami armády, zatímco propuštění azovského velení podkopává samotnou myšlenku 'denacifikace'", která byla Putinovým důvodem pro invazi na prvním místě ." Jedním z hlavních cílů denacifikace byla likvidace Azova a pád Mariupolu a jejich zajetí bylo hlavním triumfem dosavadní války," píše Giczan. "Jejich soud a poprava měly být vyvrcholením 'osvobození' Ukrajiny. A pak najednou, když byly připraveny klece pro tribunál, jsou vyměněni za otce Putinovy kmotřenky."





Mezi tím, co Putin "dal všem jasně najevo, že myšlenka 'denacifikace Ukrajiny' byla jen blufem", a zničením "hlavní společenské smlouvy Ruska za posledních 30 let - vy nás nechte zbohatnout a my se vám nebudeme plést do soukromého života" - se jeho mobilizací, píše Giczan, rozšíří hněv z aktivistů na "obrovskou apolitickou část obyvatelstva, což je něco zcela bezprecedentního. Ještě je příliš brzy, ale jsem si téměř jist, že budoucí historici označí 21./22. září za jeden z klíčových dnů pádu Putinova Ruska", dodal.











0