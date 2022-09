New York Times: Putin odmítl žádosti ruských polních velitelů, aby se mohli stáhnout z Chersonu

24. 9. 2022

čas čtení 7 minut

Podle amerických představitelů se ruský prezident Vladimir Putin v posledních týdnech více zapojil do strategického plánování války na Ukrajině, včetně odmítnutí žádostí svých velitelů na místě, aby jim bylo umožněno ustoupit z důležitého města Cherson na jihu země.



Stažení z Chersonu by ruské armádě umožnilo spořádaně ustopupit přes řeku Dněpr, zachovat vybavení a zachránit životy vojáků.



Takový ústup by však byl dalším ponižujícím veřejným potvrzením Putinova neúspěchu ve válce a přinesl by Ukrajině druhé velké vítězství během jednoho měsíce. Cherson byl prvním velkým městem, které padlo Rusům při počáteční invazi, a zůstává jediným regionálním hlavním městem pod kontrolou Moskvy. Jeho znovudobytí by bylo pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského velkým úspěchem. Podle amerických představitelů se ruský prezident Vladimir Putin v posledních týdnech více zapojil do strategického plánování války na Ukrajině, včetně odmítnutí žádostí svých velitelů na místě, aby jim bylo umožněno ustoupit z důležitého města Cherson na jihu země.Stažení z Chersonu by ruské armádě umožnilo spořádaně ustopupit přes řeku Dněpr, zachovat vybavení a zachránit životy vojáků.Takový ústup by však byl dalším ponižujícím veřejným potvrzením Putinova neúspěchu ve válce a přinesl by Ukrajině druhé velké vítězství během jednoho měsíce. Cherson byl prvním velkým městem, které padlo Rusům při počáteční invazi, a zůstává jediným regionálním hlavním městem pod kontrolou Moskvy. Jeho znovudobytí by bylo pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského velkým úspěchem.



Američtí představitelé informovaní o vysoce citlivých zpravodajských informacích však uvedli, že v zákulisí Putin přebírá hlubší roli ve válce, včetně toho, že velitelům říká, že strategická rozhodnutí v poli jsou na něm. Ačkoli Putin přijal některá doporučení vojenských velitelů, včetně mobilizace civilistů, jeho rozhodování o akcích na bojišti vyvolalo napětí, uvedli američtí představitelé.



Američtí činitelé uvedli, že Putinovo odmítnutí vojenského stažení z Chersonu vedlo také k poklesu morálky ruských vojáků, kteří byli většinou odříznuti od svých zásobovacích linek a kteří se zřejmě obávají, že by je ukrajinské jednotky mohly zcela odříznout.



"Situace na Ukrajině je jednoznačně dynamická," řekl v pátečním rozhovoru generál Mark A. Milley, předseda sboru náčelníků štábů. "Na úplné hodnocení je ještě příliš brzy, ale je mi jasné, že strategická iniciativa přešla na Ukrajinu." Upozornil však, že před námi zůstává "dlouhá cesta".



Putinovy neshody ohledně bojové linie v Chersonu ilustrují, jak kritická je válka na jihu Ukrajiny pro obě strany, uvedli američtí představitelé. Navzdory nedávným úspěchům Ukrajiny na severovýchodě je oblast kolem Chersonu kritickýmbojištěm, války s hlubokými strategickými důsledky pro Kyjev a Moskvu.



Někteří američtí představitelé uvedli, že vidí problémy pro ruskou armádu na tomto jižním bojišti. Vysoký americký představitel tento týden uvedl, že Ukrajina je na dobré cestě zopakovat na jihu vítězství, jehož se jejím silám podařilo dosáhnout během bleskové ofenzívy na severovýchodě počátkem tohoto měsíce. Pokud Ukrajina zatlačí ruské síly dál, mohla by být nakonec ohrožena Putinova těžce vybojovaná pozemní cesta na Krym, území, které od Ukrajiny získal a anektoval v roce 2014, uvedli američtí představitelé.



Rozpory ohledně Chersonu jsou jen nejnovějšími neshodami mezi Putinem a jeho vrchními veliteli. Vysocí ruští důstojníci opakovaně zpochybňovali počáteční plány války, uvedli američtí představitelé, zejména počáteční fázi, která předpokládala rychlý úder na Kyjev, hlavní město Ukrajiny. Ruští důstojníci poukazovali na to, že Putin jde do války s nedostatečným počtem vojáků a zbraní, uvedli američtí představitelé.





Obavy ruských důstojníků se ukázaly jako správné a po porážce ruské armády u Kyjeva Putin zmírnil svou kontrolu nad vojenským plánováním. Umožnil vyšším generálům vytvořit novou strategii zaměřenou na masivní dělostřelecké bombardování, uvedli američtí představitelé. Nová strategie byla ve skutečnosti drtivou opotřebovávací válkou.



Od chvíle, kdy Putin nařídil svým velitelům pokračovat v bojích v Chersonu, se ruská armáda snažila zastavit tamní ukrajinský postup. Minulý týden Rusové vyhodili do povětří přehradu na řece Inhulec, aby současnou protiofenzívu ztížili.



Ukrajinské údery však vyhodily do povětří přechody přes řeku Dněpr, což do značné míry odřízlo ruské jednotky od jejich zásobovacích linií na druhé straně. Rusové museli k přechodu řeky používat pontonové mosty, ale ty vzápětí zasáhla ukrajinská palba, uvedli ukrajinští představitelé. "Mají tam jednotky, které, pokud Ukrajinci prolomí linie, budou odříznuty a obklíčeny," řekl Seth G. Jones, viceprezident Centra pro strategická a mezinárodní studia. "Situace pro ně je velmi riskantní."



Stažení za řeku Dněpr by ruským velitelům pravděpodobně umožnilo udržet linii na jihu s menším počtem vojáků. To by jim dalo větší prostor k přesunu sil z Chersonu do jiných oblastí, buď k zatlačení ukrajinské protiofenzívy Charkova na severovýchodě, upevnění obranných linií ve východním Donbasu, nebo k otevření nové fronty na jihu.



Putin však velitelům řekl, že strategii bude určovat on.



"V této válce dochází k důslednému nesouladu mezi Putinovými politickými cíli a vojenskými prostředky k jejich dosažení," řekl Michael Kofman, ředitel ruských studií v CNA, výzkumném institutu pro obranu.. "V důležitých bodech rozhodování Putin otálel a odmítal uznat realitu, dokud se možnosti nezměnily ze špatných na horší."



Stažení ruských sil zpět za řeku Dněpr by bylo také ostrým vyvrácením Putinova referenda o připojení k Ruské federaci, které se tam konalo. Pořádání takových fingovaných hlasování je klíčovým cílem Moskvy. Jejich zablokování zůstává jednou z hlavních priorit Kyjeva.



Vzhledem k tomu, že v Rusku roste nesouhlas a muži ve vojenském věku se pokoušejí uprchnout ze země, aby se vyhnuli miobilizaci, američtí představitelé uvádějí, že se Putin domnívá, že další ukrajinské vítězství by ještě více podkopalo jeho popularitu, což nemůže riskovat. Videa hojně sdílená na Twitteru ve dnech, kdy Putin oznámil povolání, ukazují rozzlobené odvedence, kterým křičící ruští vojenští představitelé nadávají. "Konec hry!" křičí jeden z vojenských úředníků na jednom videu. "Teď jste vojáci!"



Putinovy rozhovory s regionálními vojenskými veliteli na Ukrajině mohou být také součástí snahy získat přesnější hodnocení války. V průběhu války američtí představitelé uvedli, že Putin nedostává přesné informace od svých hlavních vojenských poradců, Sergeje Šojgua, ministra obrany, a Valerije Gerasimova, náčelníka generálního štábu ruské armády.



Kromě blokování ústupu z Chersonu Putin vzbudil pochybnosti o ruském úsilí upevnit své pozice na severovýchodě u řeky Oskil, kam ukrajinská protiofenzíva dosáhla tento měsíc. Podle jednoho amerického představitele se Putin postavil proti tomu, aby se stáhli i tam, protože se zdráhá nechat Zelenskému cokoli, co by vypadalo jako vítězství.



I když Putin požaduje strategii neustupování, američtí představitelé uvedli, že sami ruští důstojníci jsou rozděleni v názoru na to, jak reagovat na ukrajinské protiútoky. Někteří důstojníci se domnívají, že by měli tvrdě odmítnout Putinovy směrnice dříve, než Ukrajinci prolomí jejich současné linie. Jiní se domnívají, že mohou Putinovy přikazy realizovat.





Rusko se i přes ukrajinský postup východně od Charkova nadále zaměřuje na jih. Moskva sice vyslala některé posily do bojujících severovýchodních pozic, ale většina z desítek tisíc vojáků, které Rusko vyslalo na jih do Chersonské oblasti - včetně některých svých nejlepších bojových sil - zůstává na místě.







Zdroj v angličtině ZDE

0