The Conversation: Co je to "dieta dlouhověkosti" a budete díky ní skutečně žít déle?

23. 9. 2022

Možná jste už slyšeli o dietě dlouhověkosti a jejím příslibu prodloužení života - ale co to přesně je a liší se nějak od jiných diet podporujících dobré zdraví?

K potravinám, které se nedoporučují, patří nadbytek masa a mléčných výrobků a potraviny s vysokým obsahem zpracovaného cukru a nasycených tuků

Dieta dlouhověkosti je soubor stravovacích doporučení, která sestavil biochemik Valter Longo, ředitel Institutu dlouhověkosti při Jihokalifornské univerzitě. Je známý svým výzkumem, který se zabývá úlohou půstu, vlivem živin na vaše geny a jejich možným dopadem na stárnutí a riziko nemocí,

píše Evangeline Mantzioris, ředitelka programu výživy a potravinářských věd, akreditovaná praktická dietoložka, University of South Australia





Ačkoli je dieta dlouhověkosti zaměřena na starší osoby, doporučuje se i mladším lidem. Longo uvedl, že se díky této dietě plánuje dožít 120 let.



Jak tedy dieta vypadá?

Potraviny v této dietě jsou zelenina včetně listové zeleniny, ovoce, ořechy, fazole, olivový olej a mořské plody s nízkým obsahem rtuti.



Většina potravin v dietě dlouhověkosti je tedy rostlinného původu. Rostlinná strava má obecně vyšší obsah vitamínů a minerálů, vlákniny, antioxidantů a nižší obsah nasycených tuků a soli, což vede ke zdravotním přínosům.



K potravinám, které se nedoporučují, patří nadbytek masa a mléčných výrobků a potraviny s vysokým obsahem zpracovaného cukru a nasycených tuků.



Lidem, kteří se nechtějí obejít bez mléčných výrobků, doporučuje dieta dlouhověkosti přejít z kravského mléka na kozí nebo ovčí, které mají poněkud odlišný profil živin. Existuje však jen málo důkazů, že ovčí a kozí mléko přináší více zdraví prospěšných látek.



Zařazení fermentovaných mléčných výrobků (jako jsou sýry a jogurty) do jídelníčku, jak doporučuje dieta dlouhověkosti, je prospěšné, protože poskytují rozsáhlejší mikrobiom (dobré bakterie) než jakékoli mléko.





Už jste se s touto dietou setkali?



Mnozí z vás ji možná poznají jako známý stravovací vzorec. Je podobná středomořské dietě, zejména proto, že v obou případech je základem olivový olej. Středomořská strava je propagována a podložena značným množstvím důkazů, že podporuje zdraví, snižuje riziko onemocnění a podporuje dlouhověkost.



Dieta dlouhověkosti je také podobná mnoha národním výživovým doporučením založeným na důkazech, včetně australských.



Dvě třetiny doporučených potravin v australských stravovacích směrnicích pocházejí z rostlinných potravin (obiloviny, obiloviny, luštěniny, fazole, ovoce, zelenina). Pokyny také uvádějí rostlinné alternativy bílkovin (např. sušené fazole, čočka a tofu) a mléčných výrobků (např. sójová mléka, jogurty a sýry, pokud jsou doplněny vápníkem).



Přerušovaný půst



Dalším aspektem diety dlouhověkosti jsou stanovená období půstu, známá jako přerušovaný půst. Dieta doporučuje jíst ve dvanáctihodinovém časovém rozmezí a nejíst tři až čtyři hodiny před spaním.



Obvykle se při přerušovaném půstu lidé postí 16-20 hodin s čtyř- až osmihodinovým intervalem pro jídlo. Další možností přerušovaného půstu je dieta 5:2, při níž se dva dny v týdnu omezuje jídlo na přibližně 2 000-3 000 kilojoulů a zbylých pět dní se jí normálně.



Důkazy naznačují, že přerušovaný půst může vést ke zlepšení inzulinové rezistence, což vede k lepší kontrole hladiny glukózy v krvi. To může snížit riziko vzniku cukrovky 2. typu a dalších chronických onemocnění, jako jsou srdeční choroby a obezita.





Udržení zdravé hmotnosti



Dieta dlouhověkosti doporučuje lidem s nadváhou jíst pouze dvě jídla denně - snídani a polední nebo večerní jídlo - a k tomu pouze dvě svačiny s nízkým obsahem cukru. Snaží se tak snížit příjem kilojoulů, aby se snížila hmotnost.



Dalším důležitým aspektem tohoto doporučení je omezit svačiny, zejména potraviny s vysokým obsahem nasycených tuků, soli nebo cukru. Jedná se o ultra zpracované potraviny. Ty mají jen malou výživovou hodnotu a v některých případech jsou spojeny s horšími zdravotními výsledky.



Jezte barevnou duhu



Dieta dlouhověkosti doporučuje jíst potraviny bohaté na živiny, což doporučuje i většina národních výživových směrnic. To znamená jíst stravu bohatou na rostlinné potraviny a rozmanité potraviny v rámci každé skupiny potravin.



Každá barva ovoce a zeleniny obsahuje jiné živiny, proto se doporučuje jíst pestrou škálu barevných druhů ovoce a zeleniny. Doporučení vybírat si místo zpracovaných obilovin, chleba, těstovin a rýže celou řadu celozrnných obilovin rovněž odráží nejlepší důkazy o výživové hodnotě.



Omezte příjem bílkovin



Tato dieta doporučuje omezit příjem bílkovin na 0,68-0,80 g na kilogram tělesné hmotnosti denně. To je 47-56 g bílkovin denně pro osobu o hmotnosti 70 kg. Pro představu, každá z těchto potravin obsahuje přibližně 10 g bílkovin: dvě malá vejce, 30 g sýra, 40 g libového kuřecího masa, 250 ml mléka, 3/4 šálku čočky, 120 g tofu, 60 g ořechů nebo 300 ml sójového mléka. To je v souladu s vládními doporučeními.



Většina Australanů bez problémů přijímá toto množství bílkovin ve stravě. Nicméně právě starší populace, na kterou je dieta dlouhověkosti zaměřena, má menší pravděpodobnost, že splní své požadavky na bílkoviny.



V dietě dlouhověkosti se doporučuje, aby většina bílkovin pocházela z rostlinných zdrojů nebo ryb. To může vyžadovat zvláštní plánování, aby se zajistil kompletní sortiment všech potřebných živin, pokud ve stravě chybí červené maso.



Existují při této dietě nějaké problémy?



Tato dieta doporučuje užívat multivitamínové a minerální doplňky každé tři až čtyři dny. Longo říká, že to zabraňuje podvýživě a nezpůsobí to žádné výživové problémy.



Mnoho zdravotnických organizací včetně Světového fondu pro výzkum rakoviny, Britské nadace pro srdce a Americké kardiologické asociace však užívání doplňků stravy k prevenci rakoviny nebo srdečních onemocnění nedoporučuje.



Doplňky stravy by se měly užívat pouze na doporučení lékaře a po provedení krevního testu, který prokáže nedostatek určité živiny. Některé vitamíny a minerály totiž mohou být ve vysokém množství škodlivé.



Pokud jíte pestrou stravu ze všech skupin potravin, splňujete všechny požadavky na živiny a doplňky stravy byste neměli potřebovat.



Verdikt?



Tato dieta dlouhověkosti je kompilací mnoha aspektů zdravých stravovacích návyků založených na důkazech. Ty již podporujeme, protože zlepšují naše zdraví a snižují riziko vzniku chronických onemocnění. Všechny tyto aspekty zdravého stravování by mohly vést ke zvýšení dlouhověkosti.





Co v dietě dlouhověkosti není zmíněno, je význam pohybu pro dobré zdraví a dlouhý život.







Zdroj v angličtině ZDE

