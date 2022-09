Referendum o vládě, čili Nové pověsti české

23. 9. 2022 / Karel Dolejší

Podle antisystémové opozice mají být nadcházející místní volby "referendem o vládě", kterou populisté a komerční fašisté obviňují z děsivého stavu státních financí (což je stále ještě především zásluhou předchozího Babišova vládnutí) a důsledků ruské energetické války proti Evropské unii.

Vláda dlouho váhala, opatření omezující rapidně rostoucí ceny energií oznámila pozdě, pomoc potřebným pojala příliš plošně. A ODS je spolupachatelkou děravé státní kasy, protože v minulém volebním období spolu s ANO prosadila snižování daní. Avšak v současnosti už ceny energetických surovin na evropských trzích začaly klesat, probíhá konečně diverzifikace dodávek zemního plynu do Evropy - a zoufalý, válku prohrávající Putin se chová jako chytrá horákyně, aby uklidnil některé agresívní nacionalisty částečnou mobilizací a současně se vyhnul katastrofě mobilizace všeobecné.



Vláda tedy na tom zdaleka není tak špatně, jako ještě před několika týdny. Opozice ztratila velkou část svého apelu a bude se muset rozhodnout, jaká další témata v příštích měsících zvedne.

Tvrzení, že komunální volby se stanou "referendem o vládě", je samozřejmě postavené na hlavu. Neexistuje žádné zřetelné spojení mezi komunální a celostátní politikou. V Praze vládní ODS zcela nepokrytě oposmluvně nadbíhá opozičnímu ANO, se kterým chce vytvořit "anticyklistickou" koalici - když téma pro nejslabšího možného kandidáta na primátora de facto určil špatně převlečený Institut Václava Klause.

A kromě toho ve stovkách obcí lidé prostě volí "z jednoho kandidáta", protože nikdo jiný se jim ani nenabízí. Jak by asi měli v imaginárním "referendu o vládě" v Horní Dolní postupovat? Rituálně podpálit hlasovací lístky? Rozlámat občanku v za Babiše zrušené hospodě? Vykoupit v za Babiše zkrachovaném obchodě všechen rum?

Populistická a komerčně fašistická opozice, které se stále zřetelněji sbližují, rozhodně "nepracují pro naše lidi", jak to velmi hlasitě předepisují vládní koalici. Poslanec Babiš místo svých povinností ve sněmovně upřednostňuje obytňákovou nekampaň na českém venkově. Už je sice zřejmé, že boj o prezidentské křeslo vzdal, nicméně soudě podle stranického tisku ANO pevně věří prognóze svého kamaráda Viktora Orbána, že se ČR brzy dočká nové vlády v čele s ním, která prý "obnoví Visegrádskou skupinu".

Jestliže se poslanec Babiš neúčastní práce žádného parlamentního výboru a místo toho se poflakuje na vandru, poslanci ANO Blekota, Mekota, Jekota a Kvikota ve snaze zalíbit se majiteli hnutí dlí v kurzu jódlování a poslanci SPD Medvídek a Opička v cestovce pro plyšáky zakoupili last minute zájezd do ruské republiky Marij El, kde se projíždějí v nafukovacím člunu Challenger po Volze, chudák volič netuší, co by na tomto tristním stavu mohly komunální volby vůbec změnit.

Vláda má samozřejmě deset minut po dvanácté, pokud jde o komunikaci s veřejností. Pískat si nemůže - a není také možné držet dál primát zahraniční politiky před domácí, jakkoliv k tomu mimořádná situace v Evropě v prvních měsících působení kabinetu nevyhnutelně sváděla.

Na druhé straně ale pokud jde o jednotlivá politická témata, kromě promyšlené koncepce boje s proruskou dezinformační scénou, realistické koncepce energetické transformace a vážně míněné prevence nové vlny koronavirové pandemie (zřejmě jen přes mrtvolu ministra nemocnictví Válka...) nic zásadního voličům nedluží.

A kvůli žádnému z právě zmíněných témat populisté a komerční fašisté do vlády nebuší.

Zatím si tedy můžete spíše vsadit na to, že maďarský autokrat Orbán ve skutečnosti není o nic lepším "prognostikem" než dosluhující hradní podnájemník, který už před lety předpověděl třeba záplavu čínských investic v ČR nebo rychlé zrušení sankcí EU proti Rusku.

