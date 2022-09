Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij promluvil v OSN

22. 9. 2022

čas čtení 14 minut





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij se ohradil proti ruským krokům směřujícím k eskalaci války a prohlásil, že síly jeho země budou pokračovat v protiofenzívě a nedají Rusku prostor k mobilizaci a zakopání se na ukrajinském území.



"Můžeme vrátit ukrajinskou vlajku na celé naše území. Můžeme to udělat silou zbraní, ale potřebujeme čas," řekl Zelenskij ve středečním záznamu vysílaném na Valném shromáždění OSN, které se Rusko pokusilo blokovat, ale členské státy to drtivou většinou hlasováním schválily.



"Rusko chce strávit zimu na okupovaném území Ukrajiny... Chce vybudovat svá opevnění na okupovaném území a provést vojenskou mobilizaci doma. Nemůžeme souhlasit s odloženou válkou, protože ta bude ještě žhavější než ta současná."



Zelenskij stanovil pět podle něj neoddiskutovatelných podmínek pro mír. Patří mezi ně potrestání ruské agrese, obnovení bezpečnosti a územní celistvosti Ukrajiny a bezpečnostní záruky.



Proti Ukrajině byl spáchán zločin a my požadujeme spravedlivý trest," řekl Zelenskij orgánu OSN.



"Měl by být vytvořen zvláštní tribunál, který by potrestal Rusko za zločin agrese proti našemu státu..." dodal. Rusko by mělo za tuto válku zaplatit svým majetkem," uvedl ukrajinský prezident a vyzval OSN, aby Rusku jako členu Rady bezpečnosti "odebrala právo veta".



Zelenskij v době, kdy seVvalné shromáždění sešlo, připomněl světovým poitikům masové hroby exhumované v nedávno osvobozeném městě Izjum a uvedl, že mezi mrtvolami je muž uškrcený provazem a další, který byl před vraždou vykastrován. Ukrajinský prezident uvedl, že to nebyla první taková zvěrstva.



Řekl to celosvětovému shromáždění: "Zeptejte se, prosím, představitelů Ruska, proč jsou ruští vojáci tak posedlí kastrací. Co jim bylo provedeno, že to chtějí dělat i jiným?".

- Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová podle ruské tiskové agentury RIA označila projev Joea Bidena v OSN za "neslušný" a obvinila amerického prezidenta, že špatně citoval svého ruského kolegu Vladimira Putina. Agentura RIA cituje Zacharovovou:



"Pokud jde o projev prezidenta Spojených států, považuji za naprosto neslušné, jak začal. Neslušný ne proto, že by neměli co dělat nebo že by neměli právo dotýkat se jiných zemí. Faktem je, že údajně začal citovat prezidenta Ruska. My jsme, jako vždy, Bidenův projev kontrolovali. Biden říkal věci, které ruský prezident to neřekl."



Joe Biden zahájil svůj projev v OSN slovy:



"Řekněme to na rovinu. Stálý člen Rady bezpečnosti OSN napadl svého souseda, pokusil se vymazat suverénní stát z mapy.



Rusko bezostyšně porušilo základní principy Charty OSN - nic není důležitější než jasný zákaz, aby země zabíraly území svého souseda silou.



Znovu, právě dnes, prezident Putin otevřeně vyhrožoval Evropě jadernými zbraněmi a bezohledně ignoroval povinnosti vyplývající z režimu nešíření jaderných zbraní."



Biden v projevu pokračoval:



"Rusko se vyhnulo ideálům nešíření jaderných zbraní, které na 10. hodnotící konferenci NPT přijaly všechny ostatní země. A dnes, jak jsem již řekl, opět nezodpovědně vyhrožuje použitím jaderných zbraní."



Zde je v překladu pasáž z úterního projevu Vladimira Putina, kde se zmínil o jaderném vydírání a jaderných zbraních:



"Bylo také zahájeno jaderné vydírání. Mluvíme nejen o ostřelování Záporožské jaderné elektrárny, které je podporováno Západem a hrozí jadernou katastrofou, ale také o prohlášeních některých vysokých představitelů předních států NATO o možnosti a přípustnosti použití zbraní hromadného ničení proti Rusku - jaderných zbraní.



Těm, kteří si dovolují taková prohlášení na adresu Ruska, bych chtěl připomenout, že i naše země disponuje různými prostředky ničení, a to u některých složek modernějšími než u zemí NATO.



A pokud bude ohrožena územní celistvost naší země, určitě použijeme všechny prostředky, které máme k dispozici, abychom Rusko a náš lid ochránili. To není blufování. A ti, kdo se nás pokoušejí vydírat jadernými zbraněmi, by měli vědět, že větrná korouhev se může otočit a ukázat na ně."



- Britské ministerstvo obrany: mobilizace je "přiznání, že Rusko vyčerpalo zásobu ochotných dobrovolníků"



Britské ministerstvo obrany vydalo svou každodenní zpravodajskou zprávu o tom, jak vidí situaci na Ukrajině. Dnes se soustředilo na důsledky částečné mobilizace Ruska.Uvádí:



"Rusko se pravděpodobně bude potýkat s logistickými a administrativními problémy, které by mohly způsobit mobilizaci 300 000 příslušníků. Pravděpodobně se pokusí vytvořit nové formace s mnoha z těchto vojáků, které pravděpodobně nebudou bojeschopné po několik měsíců.



I tato omezená mobilizace bude pravděpodobně u části ruského obyvatelstva velmi nepopulární. Putin podstupuje značné politické riziko v naději, že získá tolik potřebnou bojovou sílu.



Tento krok je fakticky přiznáním, že Rusko vyčerpalo zásoby dobrovolníků ochotných bojovat na Ukrajině.



- Uzbečtí státní zástupci varovali občany před vstupem do cizích armád poté, co Rusko nabídlo zrychlené získání občanství těm, kteří se přihlásí, a Ukrajina uvedla, že zajala Uzbeky bojující po boku Rusů, informuje agentura Reuters.



Těm, kteří bojují ve vojenských konfliktech v zahraničí, hrozí podle uzbeckých zákonů trestní stíhání, uvedla ve středu pozdě večer v prohlášení generální prokuratura této středoasijské země.



Video, které tento měsíc kolovalo na ukrajinských sociálních sítích, ukazovalo dva Uzbeky zajaté v bojích mezi ukrajinskými a ruskými silami; zadržení uvedli, že byli naverbováni v Moskvě.



Stovky tisíc Uzbeků žijí v Rusku nebo do něj pravidelně cestují, aby si našli práci a zajistili své rodiny doma; někteří pracují nelegálně a hrozí jim vyhoštění.



Ruský parlament tento týden schválil zákon, který nabízí urychlené získání občanství cizincům, kteří vstoupí do armády, což je součástí širší snahy o posílení armády v souvislosti se zastavenou ukrajinskou kampaní, která zahrnovala i částečnou mobilizaci.



- Rusko bude ve čtvrtek čelit přímému tlaku na půdě OSN kvůli své invazi na Ukrajinu, jejíž prezident Volodymyr Zelenskij apeloval na svět, aby Moskvu potrestal.



V době, kdy se světoví lídři scházejí na výročním valném shromáždění, se v Radě bezpečnosti uskuteční zvláštní zasedání ministrů zahraničí, které svolala Francie, o beztrestnosti za porušování práv na Ukrajině.



Očekává se, že na dopoledním zasedání se ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov setká tváří v tvář s předními západními diplomaty včetně ministra zahraničí Antonyho Blinkena, který od invaze z 24. února setkání mezi čtyřma očima odmítá.



- Částečná mobilizace vyhlášená ruským prezidentem Vladimirem Putinem nevytvoří po několik měsíců významnou dodatečnou bojeschopnost, píše ve své nejnovější zprávě Institut pro studium války. Analytici thinktanku se rovněž domnívají, že Putinovy výroky o jaderných zbraních neznamenaly, že by je použil k obraně anektovaných oblastí Ukrajiny.



Putinův rozkaz mobilizovat část ruské "vycvičené" zálohy, tedy jednotlivce, kteří absolvovali povinnou brannou povinnost, nevytvoří významnou použitelnou ruskou bojovou sílu po dobu několika měsíců. Možná bude stačit k udržení současné úrovně ruské vojenské síly v roce 2023 tím, že bude kompenzovat ruské ztráty, i když ani to zatím není jasné.





- Šéf jaderného dozoru se kvůli Záporožské elektrárně setkal s Lavrovem a Kuebou



Šéf agentury OSN pro dohled nad jadernou bezpečností ve středu uvedl, že se setkal s ministry zahraničí Ukrajiny a Ruska ve snaze vytvořit bezpečnostní a ochrannou zónu kolem této jaderné elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny, která je největší v Evropě, informuje agentura AP.



Záporožská elektrárna čelí téměř každodennímu ostřelování a bombardování, což vyvolává obavy z jaderné havárie.



Rafael Grossi, generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii, uvedl, že na základě oddělených jednání s ukrajinským ministrem Dmytrem Kulebou a ruským ministrem Sergejem Lavrovem již byly zahájeny práce na vytvoření a utváření této zóny.



Uvedl, že doufá, že brzy navštíví Kyjev a "možná později" pojede do Ruska.



"Vzhledem k naléhavosti situace a závažnosti toho, co se v oblasti děje, musíme jednat rychle," řekl Grossi. Oba národy podle něj sdílejí "přesvědčení, že zřízení zóny je nezbytné".



"Samotný fakt, že se mnou sedí oba ministři zahraničí a naslouchají našim myšlenkám, je podle mě dobrým ukazatelem toho, že existuje velmi pevná základna pro to, aby se tato věc uskutečnila," řekl.



- Severní Korea popřela, že by dodávala zbraně Rusku, uvedla státní média, několik týdnů poté, co USA uvedly, že se Moskva obrací na Pchjongjang, aby doplnila své zásoby vyčerpané invazí na Ukrajinu.



"Nikdy předtím jsme do Ruska nevyváželi zbraně ani munici a ani to neplánujeme," uvedl úředník Generálního úřadu pro vybavení ministerstva obrany v prohlášení, které přinesla oficiální Korejská ústřední tisková agentura (KCNA).



Prohlášení přichází poté, co Bílý dům v září uvedl, že Rusko nakupuje dělostřelecké granáty a rakety od komunistické Severní Koreje na podporu své války na Ukrajině.



Mluvčí Rady pro národní bezpečnost John Kirby uvedl, že USA se domnívají, že nákupy "mohou zahrnovat doslova miliony nábojů, raket a dělostřeleckých granátů".



- Bezpečnostní síly ve středu v Rusku zadržely více než 1 300 lidí při protestech odsuzujících mobilizaci, uvedla skupina na ochranu práv, několik hodin poté, co prezident Vladimir Putin nařídil první ruský vojenský odvod od druhé světové války.





- Ministři zahraničí EU se dohodli na přípravě nových sankcí vůči Rusku a zvýšení dodávek zbraní do Kyjeva, informuje agentura Reuters.



Ministři zahraničí 27 zemí bloku jsou v New Yorku na každoročním setkání světových lídrů v OSN.



Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell uvedl, že vyhlášení částečné mobilizace Vladimírem Putinem - které zahrnuje kroky k anexi rozsáhlých ukrajinských území a hrozbu použití jaderných zbraní na obranu Ruska - ukazuje na paniku a zoufalství.



"Je jasné, že se Putin snaží zničit Ukrajinu," řekl Borrell novinářům poté, co se ministři sešli, aby rozhodli, jak reagovat.



Poté, co je informoval ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, se ministři dohodli, že pověří své týmy přípravou osmého balíčku sankcí, který by se zaměřil na "relevantnější odvětví ruské ekonomiky a pokračoval v postihu osob odpovědných za agresivní válku na Ukrajině", uvedl Borrell.



Další formální zasedání ministrů EU se uskuteční v polovině října, kdy by mohl být balíček sankcí formalizován.



Ministři se rovněž dohodli na zvýšení dodávek zbraní na Ukrajinu. Borrell odmítl uvést další podrobnosti o typu sankcí nebo vojenské podpory, ale uvedl, že věří, že v rámci bloku bude pro nová opatření existovat "jednomyslná" podpora.



- Ukrajina oznámila, že Rusko v rámci výměny zajatců propustilo 215 ukrajinských a zahraničních občanů, včetně bojovníků, kteří vedli obranu mariupolských oceláren Azovstal, jež se staly ikonou ukrajinského odporu.



Rusko přijalo 55 vězňů včetně Viktora Medvedčuka, bývalého ukrajinského poslance a spojence ruského prezidenta Vladimira Putina, obviněného z vlastizrady, uvedl ukrajinský vůdce Volodymyr Zelenskij ve svém denním projevu.



Medvedčuk byl zatčen v dubnu poté, co několik dní po ruské invazi uprchl z domácího vězení na základě obvinění z velezrady. Zelenskij tehdy navrhl jeho výměnu za ukrajinské válečné zajatce zadržované Ruskem, ale Kreml tuto nabídku odmítl.



- Nikdy nebylo pochyb o tom, že Rusko na své poslední vojenské neúspěchy zareaguje, píše ve své nejnovější analýze redaktor deníku Guardian pro obranu a bezpečnost Dan Sabbagh.



Po náhlém vojenském obratu Ruska u Charkova bylo nevyhnutelné, že Vladimir Putin zareaguje a den poté, co oznámil plány na uspořádání referend o urychlené anexi v okupovaných oblastech Ukrajiny, oznámil částečnou mobilizaci dalších vojáků a nový konflikt ohledně jaderných zbraní.





Načasování na ráno, kdy Joe Biden vystoupil na Valném shromáždění OSN s projevem zaměřeným na shromáždění podpory pro Ukrajinu, ukazuje, že Putinova oznámení jsou do jisté míry o managementu zpráv - aby se zmocnil agendy s chabými tvrzeními, že Rusko je ohroženo "jaderným vydíráním" ze strany NATO.













- Ukrajinská bezpečnostní služba zveřejnila nahrávku zachyceného telefonátu ruského vojáka, ve kterém si stěžuje na neúspěchy, kterým ruské jednotky v posledních měsících čelí. "Místní obyvatelé nás tu nenávidí. Naši znásilňují místní ženy," říká podle všeho voják do telefonu a dodává, že jeho šance na brzký návrat domů je mizivá.

0

126

píše Kyiv Independent."Toto národní řešení může zahrnovat novou legislativu, která by byla přijata velmi rychle," řekl na středeční tiskové konferenci ministr zahraničí Pekka Haavisto.Mezi propuštěnými byl i Aiden Aslin, bývalý britsko-ukrajinský pečovatel z hrabství Nottinghamshire.Mezi propuštěnými byli i američtí občané Alexander Drueke a Andy Tai Ngoc Huynh.