Čínské veřejné mínění se obrací proti Rusku

23. 9. 2022

Každému, kdo se spoléhá pouze na oficiální prohlášení a státní média, možná uniklo, že čínské veřejné mínění se postupně, jak se válka protahuje, obrací proti Rusku – a ve prospěch Ukrajiny, upozorňuje Mu Čchun-šan.

Na začátku ukrajinské války jsem pro The Diplomat napsal článek, ve kterém jsem světu sdělil, že pro Čínu není možné podporovat ruskou invazi na Ukrajinu. Válečná fakta to potvrdila; vývoj na summitu Organizace pro spolupráci v Šanghaji (SCO) v roce 2022 ukazuje tímto směrem.

Ukrajinská válka trvá už sedm měsíců, ale Rusku se dostalo jen malého uznání i od mezinárodních organizací, které vede. V Organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti například Rusko podporuje pouze Bělorusko; v SCO žádný členský ani partnerský stát veřejně neuznává legitimitu ruské invaze na Ukrajinu. Zatímco komentátoři na Západě často spojují nedostatek kritiky s otevřenou podporou ruské invaze, není to totéž.

Válka zjevně odhalila slabost Ruska. Geopoliticky je izolováno do takové míry, že ani "proruské" mezinárodní organizace nemají jak podat pomocnou ruku. Summit SCO tedy netvořil protiamerickou nebo protizápadní sjednocenou frontu s Čínou a dalšími partnery, ve kterou Rusko doufalo.

Naopak, ruské zaměření na Ukrajinu vytvořilo ruské mocenské vakuum ve Střední Asii a na Blízkém východě. Turecko a Čína se ukázaly jako vítězové při vyplňování vakua. Turecko je pouze dialogovým partnerem SCO, ale prezident Recep Erdogan byl na tomto summitu SCO stejně aktivní jako hostitel (uzbecký prezident). Střední Asie hledá nové přátele a nachází je v pravém slova smyslu. Na základě přívalu nových partnerů pro dialog se budoucí expanze SCO zaměří na Blízký východ, což odráží stále těsnější vztah mezi Čínou a zeměmi Blízkého východu prostřednictvím iniciativy Pás a stezka.

V důsledku tohoto vývoje je hra mezi Čínou, USA a Ruskem stále zajímavější. Oficiální prohlášení Číny a Ruska na summitu SCO jasně zmiňovala posílení spolupráce mezi oběma zeměmi. Putin nabídl jasnou podporu čínskému postoji v otázce Tchaj-wanu, ale Čína veřejně nepodpořila ruskou válku na Ukrajině.

Po summitu SCO americký prezident Joe Biden v rozhovoru tvrdil, že nevidí konkrétní opatření a sliby Číny na podporu Ruska, ale zmínil, že pomůže bránit Tchaj-wan před útokem. Jeho komentáře odrážejí skutečnost, že Rusko je více závislé na Číně a Spojené státy se Číny více bojí.

Nedávný vývoj naznačuje, že budoucnost čínsko-ruských vztahů nemusí být tak optimistická, jak si někteří Rusové myslí.

Po summitu SCO Putin náhle vyhlásil částečnou mobilizaci a plán na uspořádání referenda v několika oblastech Ukrajiny, které okupuje. To zjevně ukazuje, že čínsko-ruské vztahy nebyly schopny zmírnit tlak ruské války. Jak Ukrajina postupuje na Rusy okupované území, Čína nenabídla Putinovi zvýšenou podporu – naopak.

Osobně podporuji přátelství mezi Čínou a Ruskem. Jsou to přece dvě velké země a sousedé. Stejně jako USA musí být přáteli s Kanadou, Čína a Rusko musejí mít přátelské vazby, aby mohly maximalizovat výhody. Velký rozpor mezi oběma zeměmi – jak bylo vidět v pozdních dnech Sovětského svazu – by poškodil jejich národní zájmy.

Ale podporovat čínsko-ruské přátelství neznamená souhlasit s tím, že vše, co Rusko dělá, je správné. Věřím, že čínští představitelé mají stejný postoj.

Pouze věnovat pozornost postoji čínské vlády je však chybný způsob, jak porozumět čínsko-ruským vztahům. Západ se do této pasti často dostal, stejně jako Rusko.

Nedávno Igor Morgulov, bývalý náměstek ruského ministra zahraničí, přijel do Pekingu jako nový velvyslanec v Číně. Je to starý čínský známý a nemusí mu říkat, jak Číně rozumět. Ale byl v Pekingu před více než 10 lety a dnešní Čína je zcela odlišná.

Podle mého názoru by měl nový ruský velvyslanec v souvislosti s ukrajinskou válkou věnovat více pozornosti dvěma otázkám, aby získal ucelenější a přesnější pohled na složitou Čínu – což bude přínosem pro čínsko-ruské přátelství.

Nejprve se více zaměřte na změny čínského veřejného mínění. Představa, že navázáním přátelství s vládou se jednou provždy vyřeší všechny problémy, je zastaralá. Čínská vláda je také stále více znepokojena změnami veřejného mínění. Pokud jsou lidé s některými politikami nespokojeni, vláda zváží jejich revizi, aby zabránila rozšíření problému a ovlivnění sociální stability.

Pro Rusko by také mělo být normální brát v úvahu vliv čínského veřejné mínění při rozvíjení vztahů s Čínou. Všiml jsem si ale několika nedávných případů, kdy se ruská vláda spokojila s ignorováním čínského veřejného mínění.

Například 15. srpna, v den výročí porážky Japonska ve 2. světové válce, článek ruského velvyslanectví v Číně kritizoval Japonsko, ale doprovodný obrázek ukazoval čínské vojáky na pozadí japonské vlajky. Čínská veřejnost s tím byla nespokojená a velké množství zpráv žádalo ambasádu o nápravu chyby, ale z Ruska nepřišla žádná odpověď.

Předtím, v červenci, ruská média zveřejnila na čínských sociálních sítích obrázek zdůrazňující SCO. Snímek znázorňoval zemi, kterou si Čína nárokuje podél neosídlené čínsko-indické hranice jako území Indie. Snímek vyvolal také velké množství protestů obyčejných Číňanů, takže se za něj Rusko muselo omluvit.

A ještě dříve ruská státní média zveřejnila na čínských sociálních sítích připomínky k založení Vladivostoku (v čínském jazyce Chaj-šen-waj). To také podnítilo hněv veřejnosti, protože Rusko před 150 lety zabralo oblast Číny prostřednictvím nerovných smluv, což je široce považováno za historický zdroj hanby pro Čínu. Oslavy založení Vladivostoku na čínských sociálních sítích bylo ze strany Ruska snadno odstranitelným chybným krokem; to jen prohloubí nedůvěru čínského lidu k Rusku.

V době, kdy Rusko již pociťuje obrovský tlak své války na Ukrajině, potřebuje Moskva, aby čínský lid pochopil ruskou pozici. Přesto může mnoho PR chyb snadno zhoršit dojem Číňanů z Ruska, a tím snížit jejich podporu. Je zřejmé, že tyto problémy by nevznikly, kdyby Rusko pečlivěji chápalo čínské veřejné mínění. To může být výzva pro nového ruského velvyslance v Číně.

Zadruhé, nový velvyslanec by měl věnovat větší pozornost hlasům, které jsou proti ruské invazi na Ukrajinu.

Ruská ambasáda v Číně jistě hodně slyší o podpoře ruské pozice od čínských představitelů a proruských osobností. Naopak, čínské hlasy hovořící proti ruské invazi na Ukrajinu nemusí být ruskými politiky dostatečně vyslyšeny.

Rusko by mělo pochopit, že skuteční přátelé se mohou navzájem kritizovat. Když čelíme skutečnosti, že někteří Číňané podporují Ukrajinu proti Rusku, měla by se ruská ambasáda snažit pochopit důvod a nezavírat oči.

Za posledních sedm měsíců vzrostly čínské pochybnosti o válce na Ukrajině. Například v prvních týdnech války pozvala čínská státní televizní síť CCTV mnoho slavných mezinárodních odborníků, aby o situaci diskutovali. Mnozí otevřeně říkali, že Rusko určitě vyhraje. Ale tyto hlasy nedávno zmizely ze státních médií a jejich minulé komentáře se staly oblíbeným vtipem některých čínských uživatelů sítí.

Mezitím v čínském veřejném mínění sílí odpor proti ruské invazi na Ukrajinu. Ačkoli není možné vyjádřit otevřenou kritiku Ruska ve státních médiích, v posledních několika měsících se na čínských sociálních sítích rozmohly diskuse o válce na Ukrajině. Debaty lze snadno najít a proruská skupina je pasivnější než dříve.

V jedné skupině někteří obyčejní lidé dokonce dali Putinovi a ruskému ministru obrany Sergeji Šojguovi přezdívky, čímž se vysmívali ruským vojenským nákupům zbraní z Íránu a Severní Koreje. A proruští uživatelé sítí mají problém tyto urážky vyvracet. Řeknou jen, že Putin hraje velkou šachovou partii a čeká na příchod zimy.

Tišší proruské hlasy jsou známkou toho, že někteří Číňané, kteří Rusko v minulosti podporovali, vidí, že se válečná situace zhoršuje. Tito lidé se začínají obávat následků. Mnozí z mých novinářských přátel byli ohledně vítězství Ruska nad Ukrajinou zpočátku optimističtí, ale nyní dokonce přemýšlí o dopadu na Čínu, pokud ruská armáda selže. Tato změna nesouvisí jen se situací na bojišti, ale také s opatrnějším úsudkem čínských médií a dokonce i čínských představitelů o budoucnosti Ruska.

Číňané nejsou protiruští; kdyby nebyla válka, nepostavili by se mezi Rusko a Ukrajinu. Ale mnozí vidí situaci velmi jednoduše: Rusko zahájilo válku proti zemi, se kterou má diplomatické vztahy, čímž porušilo mírovou smlouvu. To je nejen v rozporu s mezinárodním právem, ale může to být pro Čínu také riskantní.

Například zpráva, že Rusko uspořádá na Ukrajině referenda o připojení území, vyvolala u některých Číňanů ostražitost. To jim připomnělo, co se naučili v čínských učebnicích: Před více než 70 lety Rusko vyhlásilo podobné referendum v Mongolsku, které si odřízlo část čínského území. Komentář jednoho ze zpravodajů představuje mainstreamový názor: "Zdá se, že se Rusové po tolika letech nezměnili."

Je zajímavé, že někteří proukrajinští Číňané použili referendum jako zbraň proti proruským skupinám. "Může být uznán výsledek referenda o části země, která se odtrhuje?" hádají se. "Tchaj-wan je součástí Číny. Pokud Tchaj-wan v budoucnu uspořádá vlastní referendum o vyhlášení nezávislosti, přijmete to?"

Čínská obchodní elita a městská střední třída jsou hlavní silou, která pohání sociální pokrok. Ve svém myšlení jsou relativně nezávislí. Přestože se zdráhají vyjádřit své názory veřejně, jsou nejméně optimističtí ohledně ruské invaze na Ukrajinu.

Můj přítel podnikatel obvykle nevěnuje pozornost politice, ale odhalil své obavy: Válka na Ukrajině narušila mezinárodní tržní řád a výnosy jeho aktiv se snižují. Řekl, že podporuje západní sankce proti Rusku. "Jak mohou Rusové vydělat ve válce jmění na úkor toho, že ostatní přijdou o svůj majetek? Není to spravedlivé a Rusko za to musí nést odpovědnost."

Jak se Čína vyvíjí, počet lidí zastávajících podobné názory stále roste. Může to zkomplikovat budoucnost čínsko-ruských vztahů.

Zajímalo by mě, jestli má nový ruský velvyslanec v Číně zájem slyšet tyto protiválečné názory - ty, které nemohou být vyjádřeny ve státních médiích?

Zdroj v angličtině: ZDE

