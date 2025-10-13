Sociáýlnědemokratická opozice
13. 10. 2025
Zítra poprvé od červnového schválení předvolební spolupráce s hnutím Stačilo! zasedne Předsednictvo Sociální demokracie. Minulý týden se sešel II. pražský aktiv sociálně demokratické opozice, jehož účastníci formulovali tyto požadavky na vrcholný stranický orgán:
Pražský aktiv SDO
1. vyzývá Předsednictvo SOCDEM k okamžitému odvolání grémia;
2. žádá, ať Předsednictvo okamžitě ukončí spolupráci s hnutím Stačilo!;
3 požaduje svolání mimořádného sjezdu v co nejdemokratičtějším klíči a v přiměřené lhůtě, aby mohli být okresními a krajskými konferencemi znovu zvoleni sjezdoví delegáti.
Radek Mikula,
spolumluvčí
