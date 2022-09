Ruská agrese na Ukrajině: USA berou Putinovu hrozbu jadernými zbraněmi nesmírně vážně

26. 9. 2022

- USA budou jednat "rozhodně", pokud Rusko použije na Ukrajině jadernou zbraň



Spojené státy a jejich spojenci budou jednat "rozhodně", pokud Rusko použije na Ukrajině taktickou jadernou zbraň, uvedl v neděli jejich poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan a potvrdil tak předchozí reakci Bílého domu Joea Bidena na rostoucí obavy, že hrozby Vladimira Putina jsou ve zvýšené míře ohroženy realizací.



"Kremlu jsme přímo, soukromě a na velmi vysoké úrovni sdělili, že jakékoli použití jaderných zbraní bude mít pro Rusko katastrofální následky, že USA a naši spojenci rozhodně odpoví, a jasně a konkrétně jsme uvedli, co to bude znamenat," řekl Sullivan v pořadu Face The Nation televize CBS.



Sullivan uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin "v průběhu tohoto konfliktu na různých místech mával jadernou kartou" a že jde o záležitost, kterou Bidenova administrativa musí "brát smrtelně vážně, protože jde o záležitost nanejvýš vážnou".



- Srbsko neuzná ruská "referenda" v okupovaných ukrajinských oblastech, píše Kyiv Independent.







"Tato referenda jsou zcela v rozporu s našimi státními a národními zájmy, s naší politikou řešení územní celistvosti, suverenity a principu nedotknutelnosti hranic," uvedl Nikola Selaković, srbský ministr zahraničí.

Dodal, že jeho země bude dodržovat mezinárodní právo a Chartu OSN.









Zelenskij to řekl Margaret Brennanové v pořadu Face The Nation: "Chci poděkovat prezidentu Bidenovi za pozitivní rozhodnutí, které již bylo učiněno. A americkému Kongresu, že jsme dostali NASAMS. Jsou to systémy protivzdušné obrany. Ale věřte mi, že to ani zdaleka nestačí na pokrytí civilní infrastruktury, škol, nemocnic, univerzit, domovů Ukrajinců.

Mobilizace ruské armády má za cíl naplnit armádu stovkami tisíc mužů po řadě neúspěchů v sedmiměsíční válce s Ukrajinou.









- Rusofilové se v neděli sešli po celém Bulharsku na oslavu ruského prezidenta Vladimira Putina.



V tomto balkánském státě - členu EU a NATO s historicky úzkými vazbami na Rusko - stále žije mnoho občanů, kteří nostalgicky vzpomínají na bývalý komunistický režim.



Promoskevské shromáždění se konalo v době, kdy Sofie chystá volby a země se potýká se svou identitou.



Šedesátiletý řidič Hristo Ganev dorazil na nedělní akci dříve a u jednoho z mnoha stánků s drobnostmi a suvenýry si koupil tričko s nápisem "Z".





"Bez Ruska by Bulharsko neexistovalo," řekl agentuře AFP s odkazem na rusko-tureckou válku z let 1877-1878, v níž Rusko osvobodilo Bulharsko od pět století trvající osmanské nadvlády.



Ganev je ženatý s Ruskou, s níž se seznámil, když v 80. letech pracoval na Sibiři, a tvrdí, že podporuje invazi prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu.



Věří Putinovu tvrzení, že vojáci jsou potřeba k "boji proti nacismu", a říká, že je dokonce pro jadernou válku, "pokud je to cena, kterou je třeba zaplatit za osvobození se od americké nadvlády".



"Pokud odřízneme ruské banky od SWIFTu, musíme odříznout všechny ruské banky od SWIFTu, ale musíme se ujistit, a já to zopakuji, že některé země se tím neřídí a nejsou zcela zapojeny do těchto sankcí. Takže ruské banky, celý systém, celý ruský bankovní systém musí být odstřižen od SWIFT," řekl prezident v rozhovoru pro CBS.Dále dodal: "Pokud mluvíme o embargu na energie, je třeba nehledat kompromisy, nebo je třeba se ujistit, že toto embargo bude fungovat a všechny ceny by byly zavedeny podle embarga, protože zisky z tohoto dovozu podporují ruskou armádu a financují válku.""Vidíme, že pro Putina je to velmi drahá hračka. Je to velmi krvavá hračka. Takže on potřebuje více peněz, všechny peníze a superzisky z ropy a plynu, které Rusko využívá, a my to musíme omezit."Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v televizním rozhovoru uvedl, že Ukrajina obdržela od USA systémy protivzdušné obrany NASAMS (National Advance Surface-to-Air Missile Systems).V rozhovoru pro americkou televizní stanici CBS Zelenskij poděkoval Joe Bidenovi a potvrdil, že tyto systémy nyní na Ukrajině mají. Pentagon před deseti dny uvedl, že měly být dodány dva systémy. Podle něj jich však Ukrajina k ochraně ukrajinských občanů potřebuje více.Proč to potřebujeme? Potřebujeme bezpečnost, abychom přilákali naše Ukrajince k návratu domů. Když tu bude bezpečno, přijedou, usadí se, budou tu pracovat, budou platit daně a my pak nebudeme mít v rozpočtu deficit 5 miliard dolarů. Takže to bude pozitivní pro všechny."Videozáznamy zveřejněné na sociálních sítích ukazují, jak policie zatýká demonstranty.Zdá se, že centrem protest; je hlavní město Dagestánu Machačkala a některé silnice jsou zablokovány. Oblast sousedí na jihu s Ázerbájdžánem a Gruzií."Izrael přijme k ošetření 20 ukrajinských vojáků, kteří byli vážně zraněni během války," uvedl na Twitteru vyslanec Michael Brodsky.Dodal, že první dva pacienti dorazí v neděli na ošetření do zdravotnického centra Sheba nedaleko Tel Avivu.Na hraničním přechodu mezi Ruskem a Mongolskem se tvoří dlouhé fronty vozidel, protože lidé nadále prchají před částečným mobilizačním příkazem Kremlu, informuje agentura France-Presse (AFP).Vedoucí kontrolního stanoviště ve městě Altanbulag agentuře sdělil, že od středy přes přechod do Mongolska vstoupilo více než 3 000 Rusů.Podle reportéra AFP byly před imigrační přepážkou na hraničním přechodu také vidět fronty lidí s ruskými pasy.