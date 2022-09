Nemůžete pořád utíkat

26. 9. 2022

Tento týden byla v Bundestagu příležitost rozhodnout o dodávce těžkých zbraní. Když se naposledy hlasovalo o tancích, 11 zelených a 14 liberálů opustilo sál, aby nemuseli hlasovat. Tentokrát vůdci frakcí přišli s něčím jiným, upozorňuje Robin Alexander. Tento týden byla v Bundestagu příležitost rozhodnout o dodávce těžkých zbraní. Když se naposledy hlasovalo o tancích, 11 zelených a 14 liberálů opustilo sál, aby nemuseli hlasovat. Tentokrát vůdci frakcí přišli s něčím jiným,

Byl to opět týden pro chlapce a děvčata. V politickém Berlíně se tak říká zastáncům dodávek tanků na Ukrajinu z řad SPD, Zelených a FDP – a nadávka nesahá k nikomu jinému než ke kancléři Olafu Scholzovi (SPD).

Chlapci a dívky se těší velké mediální přítomnosti. Sociální demokrat Michael Roth v televizním rozhovoru na začátku tohoto týdne navrhl, aby tanky Leopard byly odeslány na Ukrajinu společně s ochotnými evropskými partnery. Zelený Anton Hofreiter řekl na "Spiegel TV", že Španělsko by chtělo dát Ukrajině západní tanky a nedělá to pouze z ohleduplnosti vůči Scholzovi. "Osobně to slyšel" od člena španělské vlády. Dívka Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová z FDP promluvila tento týden – jako vlastně každý týden – v talk show o dodávkách.

Ve čtvrtek o tom měl možnost rozhodnout Bundestag. CDU podala návrh. Tým Friedricha Merze už jednou dokázal uvést semaforovou koalici do problémů. Dubnové rozhodnutí parlamentu dodávat Ukrajině "těžké zbraně" přišlo až pod tlakem Unie. V červenci, kdy se o tancích skutečně poprvé hlasovalo, opustilo plenární sál 11 zelených a 14 liberálů, aby nemuseli hlasovat.

Ale nemůžete utíkat navždy. Vůdci frakcí semaforu proto tentokrát přišli s něčím jiným: Žádost o tanky nebyla odhlasována, ale postoupena komisím. Parlament něco takového běžně dělá, když mají být vyslechnuti i odborníci z řad politiků-specialistů. V tomto případě je to nesmysl, všechny argumenty jsou známy. Je to o ztrátě času. To nyní musí organizovat všichni "chlapci a dívky". Roth vede výbor pro zahraniční věci, Strack-Zimmermann výbor pro obranu. A Hofreiter pro evropské záležitosti.

