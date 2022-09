"Putin chce mezi námi vyvolat nejistotu, to je součást jeho vedení války"

23. 9. 2022

WELT: Proč ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci, pane Möllingu?

Christian Mölling: Toto je krok, který se zrodil z nutnosti. Vzhledem k těžkým ztrátám, které utrpěla ruská armáda na Ukrajině, je to jistě vojenská potřeba. Ale vojenský význam sil, které mají být nyní naverbovány, není tak velký. Rusko vlastně už na frontu přivezlo to nejlepší, co mělo. Nelze tedy nyní očekávat žádný kvalitativní skok vpřed.

V nejhorším – nebo spíše nejsmutnějším – případě se tito mladí lidé velmi rychle stanou oběťmi ukrajinské armády. Domnívám se proto, že hlavním problémem je domácí a zahraničněpolitický apel.

WELT: Co je jeho obsahem?

Mölling: Putin dává svým krajanům jasně najevo, že nyní jde o vše, o obranu Ruska. Částečnou mobilizaci je třeba vidět v přímé souvislosti s "referendy" na okupovaných územích na východní Ukrajině, která chce Putin, stejně jako Krym, prohlásit za součást Ruska. Toto je celkový balík, který má generovat vnitřní mobilizaci a vnější varování. Moskva doufá, že touto rozptýlenou, potenciálně nebezpečnou směsí vyšle hrozivý signál západním hlavním městům.

WELT: Jak realistický je domácí politický cíl, stanou se lidé dobrovolníky?

Mölling: Zda to bude 300 000, je otevřená otázka. Není také jasné, jak rychle mohou být lidé povoláni a alespoň elementárně vycvičeni. Doposud to nebylo jednoduché, Putin v některých případech použil nucený nábor, na okupovaných územích nebo dokonce s násilnými zločinci ve věznicích. A mladí většinou vědí, co je na frontě čeká. Jde o čisté přežití. Putin bez rozdílu hází všechno na frontu, aniž by za tím byl nějaký rozpoznatelný pevný vojenský plán.

WELT: Putin se zatím všeobecné mobilizaci vyhýbal, protože se bál zášti ve velkých městech. Nehrozí to teď?

Mölling: Bude záležet na tom, kam se tito lidé přikloní. Ve kterých částech země? Ve městech? Dostává se to k politickým elitám a lidem, kteří jsou pro Putina důležití v negativním smyslu? Jsou synové lidí v ruské vyšší třídě postiženi tak, že pociťují válku? Myslím, že přesně tomu se bude chtít Putin vyhnout. Bude se snažit být co nejvíce cílený a do výlohy dá hodně peněz. Protože občanské nepokoje jsou jednou z jeho největších starostí. Nesmí rozbít most k lidem v zemi.

WELT: Jak hodnotíte zahraničněpolitický impuls, zejména v Evropě?

Mölling: Putin chce v naší zemi vyvolat nejistotu a vzrušení. Impuls v západních debatách je součástí jeho válčení. A samozřejmě o tom teď diskutujeme doma, takže Putin dosáhl svého cíle, alespoň na pár dní. Jediná důležitá věc je mít jasno: Nic z toho nemá moc společného s realitou války. Tato mobilizace ani "referenda" vojensky nic nezmění ani dnes, ani zítra. Putin chce v debatě, například o dodávkách zbraní, stopku.

WELT: Může být nálada v západních společnostech, která v posledních týdnech beztak kolísá, opět negativně ovlivněna?

Molling: Myslím, že ne. Jasně, v médiích se hodně diskutuje, některé reakce jsou silně přehnané. Ale když se podíváme na poslední průzkumy, většina populace si myslí, že podporovat Ukrajinu je dobré a správné. Většinu lidí nejvíce znepokojuje otázka energetické bezpečnosti. Nyní jsme ale v bodě, kdy je příští zima víceméně zajištěna.

Putinova hrozba, že už nebudou plyn a ropa, už vlastně nehrozí, ale v podstatě skončila – ve všech debatách o nákladech. Takže to znamená, že se už nemusíte vážně bát, že budete ponecháni napospas chladu, pokud se nyní rozhodnete být na morálně dobré straně.

Putinovi nakonec zbývá hrozba vojenského zapojení Západu. To není věc, která by se dala úplně smést ze stolu. Musíte to ale pořádně roztřídit. Máme významné německé generály, kteří mluvili o druhé frontě, kterou by Putin mohl otevřít. Myslím, že je to velmi nepravděpodobné. Částečná mobilizace rozhodně není bojem proti NATO.

WELT: Dalším krokem by pak byla hrozba jaderným úderem.

Mölling: Tak to je, vždycky se to naznačuje. Ale taky bych to bral v klidu, alespoň z pohledu NATO. Kdyby něco, tak by se to týkalo taktických jaderných zbraní na ukrajinském území. Myslím, že myšlenka svržení atomové bomby na Berlín je dost nereálná. To by byl Putinův pád. A nemyslím si, že chce svůj pád. Myslím, že má stále v hlavě politický cíl a usilovně se ho snaží dosáhnout.

Použití jaderné zbraně by také znamenalo, že jakékoli politické vazby, které má nyní, by byly zpochybněny. Protože pak by se k tomu museli vyjádřit Číňané nebo Íránci – a sami by se dostali pod obrovský tlak. Jedna věc je nechat Putina dělat jeho věc a rétoricky stát stranou. Něco jiného je, když jsou ohroženy vlastní zájmy.

Zdroj v němčině: ZDE

