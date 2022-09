Lilian Landová se vrací do svého domovského Gymnasia v Arabské…..

21. 9. 2022 / Pavel Veleman

Co by dnes asi říkala na společensko/ politickou situaci? A koho by v pátek a sobotu volila? "Netoužím po smrti

žádný sebevrah po ní netouží

dívejte se jak mizím

dívejte se na mě



jak mizím

dívejte se na mě

dívejte se na mě

dívejte se



(Sarah Kane, Psychóza ve 4.48)

Destička za slečnu Lilian Landovou již je na Gymnasiu Arabská.... Úkol, který jsem v BL slíbil ( viz článek o knize věnované této statečné dívce, která byla vlastně "zavražděna" vyšetřovatelem StB Václavem Duchačem) se podařil i přes odpor stále žijících tehdejších udavačů a pasivních spolužáků, kteří mají stále velký vliv v této společnosti..



Pochopitelně mne nebo spolužačku a obrovskou kamarádku paní Platkevičovou na slavnostní odhalení nikdo nepozval, stejně bych nešel...



Tak mám radost a děkuji všem, kteří tomu pomohli ❤️ PV

K tomu:

Jaroslav Hutka, Poprava květinky Pavel Veleman, Lilian Landová, věčná kamarádka, která nikdy nezestárne... * * *

Ta několik desítek let dlouhá a místy velmi těžká cesta přes "černé svědomí" mnohých dnes vlivných spolužáků se konečně uskute4nila… Jako vše v této zemí - realizovat připomínku této naprosto mravně jasné, statečné ženy, trvalo více než třicet let.

Tak to tady chodí a Lilian by se určitě této celé absurdní komedii hlasitě smála svým zvonivým hlasem. Její neslavnější divadelní (amatérské) vystoupení, které se hrálo jen jednou kvůli zásahu StB právě proti slečně Landové, hře od nejslavnějšího, polského dramatika a nestjkabsurdního divadla Slawomira Mrožka.

A tak si přemýšlím, jak by dnes prožívala tuto dobu. Určitě by byla společensky angažovaná, rozhodně však určitě ne v současných, vyprázdněných politických stranách. Jako dívka, ovlivněna okupací roku 1968, by byla nejspíše zděšena českou neschopností dlouhodobě se vcítit do situace okupované Ukrajiny a jejích obyvatel. Byla by ohromena nesmírnou statečností ukrajinské společnosti, která ve zpětném zrcátku nám ukazuje naši politicko/společenskou slabost a ústupnost zejména roce 1938.

Také by se nejspíše trápila "neustálým hnědnutím společnosti", které pramení z obrovské historické neznalosti. Asi by ji bylo líto, jak obeovsky poklesl společenský význam literatury, divadla, filmu, dobré muziky, folku a celkově kultury v dnešní době, které v době totality bránila totálnímu vymytí mozků obyvatel tehdejších technologů moci.

Dnešní infantilní mágové moci by se jí zdáli možná velmi podobní lidemv době jejího mládí, často by v politice s úžasem sledovala své tehdejší zbabělé spolužáky, jaké dokonalé kariéry vybudovali a stále budují. Místo ideologie sobeckého, normalizačního socialismu by viděla velmi podobný marketingově vyprázdněný, totálně sobecký kult peněz a materiálního bohatství, které již metastázuje celou společností a dělá z lidí hyeny.

Určitě by byla zděšena z neskutečné nafoukanosti, odtrženosti, přezíravosti oligarchické části společnosti (politické a byznysové), která si vůbec neuvědomuje, že si tak sama pod sebou podřezává větev a dělá vše pro to, aby společnost byla neustále rozeštvávána proti sobě.

A to, jak demokratičtí politici naprosto zbytečné nechávají velkou část společnosti neuvěřitelně chudnout (nejvíce z celé Evropy), by jako absolventka bytových seminářů Jana Patočky a Julia Tomina nepochopila už vůbec.

"Osudem Evropy je péče o duši" - zapsala si kdysi na bytových seminářích slova filosofa Jana Patočky. A pečovat o co nejkomplexnější mravní, ekonomický a kulturní život jednotlivce, aby se mohl stát opravdovým občanem a ne jen nádeníkem běžného dne, kde ho neuživí ani dvě práce a stává se pouze umořeným, sobeckým, vystresovaným tvorem bojujícího o ekonomické přežití a nespadnutí do dluhů. Myslím, že by volila paní Aničku Šabatovou….

Její morální étos života, důraz na sociální dimenzi společnost jí byl asi nejbližší….Hodím hlas paní Šabatové na MHMP hlavně za ní….A na Praze 10 hnutí Vlasta - to dlouholeté přátelství těchto lidí by jí bylo také velmi sympatické a třeba současná, optimistická, vždy k lidem opravdově otevřená, pani senátorka Renata Chmelová by byla v té strašné bídě ostatních kandidátů - jediná možná volba.

A tak půjdu k volbám za Lilian Landovou a její hodnoty…V sobě již těžko hledám motivaci. Slečna Lilian je však stálou inspirací k boji….













